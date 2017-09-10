«Снимайте с меня скальп!» Какого тренера в КХЛ уволят первым? Мы знаем ответ…

"В драке со знаменитым Бобом Пробертом - бывший тафгай Горди Дуайер (слева)". Фото hockeyfights.com

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. КАЛЕНДАРЬ КХЛ

Удивительные у нас получились выходные, правда?

Суббота: «Куньлунь» - «Йокерит» (1:4).

Воскресенье: «Сибирь» - «Авангард», «Витязь» - «Барыс».

Вот и все, только три матча. Это называется «выходные без хоккея».

Конечно, КХЛ нельзя сравнивать с НХЛ, слишком разная специфика. Но тут просто напрашивается сравнение. Ведь как устроен календарь за океаном?

Пятница – обычно четыре-шесть матчей. Ну так, для разогрева перед выходными. Зато в субботу играют 10-13 матчей. И еще штук 6-8 бывает в воскресенье.

Если в НХЛ проходит один матч, то всем понятно: он ложится на какой-то национальный праздник – типа День Мартина Лютера Кинга, День Благодарения или пересекается с другой лигой. Например, там проходит Супербоул. Вот зачем НХЛ подставляться под НФЛ? Это же преступление. Поэтому в 12.00 сгоняют какой-нибудь хоккейчик, а вечером уже будет финал американского футбола.

Да и то этот один матч должен быть какой-то гвоздь. Например, «Вашингтон» - «Питтсбург». Но уж никак не «Куньлунь» - «Йокерит».

Что за праздник в эти выходные в России? День города Москва? Выборы народных депутатов? Почему только три матча? Зато в понедельник – сразу восемь игр.

И я понимаю, когда клубы жалуются на посещаемость потому, что календарь составлен неудачно. Серии из четырех домашних матчей за неделю. В выходные нет игр. Как собирать кассу?

2. КОГО УВОЛЯТ ПЕРВЫМ?

Раз в КХЛ нет хоккея, то сыграем в любимое: «Кого из тренеров КХЛ уволят первым?»

После трех недель чемпионата можно сделать какие-то выводы. И у нас такая дерзкая лига, что даже странно, почему отставок до сих пор нет. Вот в «Кузне» по привычке уволили тренерский штаб, который еще не провел ни одного официального матча в сезоне. Зачем же выгнали «Металлург», если он снова показал, что является типичным клубом КХЛ?

На Западе плохо себя чувствуют рижское и минское «Динамо». Трудно сказать, что сохраняет от отставки Горди Дуайера, хотя белорусы одержали только одну победу в сезоне. При том, что батька Лукашенко просто негодует, рвет и мечет. Может, тот факт, что Минск не может найти никого лучше, и такая отставка поставит крест на всем сезоне?

А вот об увольнении Сандиса Озолиньша я бы даже не заикался. Рига в этом сезоне остановила сильный «Барыс» (5:3). Да, потом от того же «Барыса» получила 0:6 на своей площадке, но казахстанский клуб очень уж хорош. Сандис Озолиньш – не только легенда латвийского хоккея, но и тренер-новичок. Дайте ему поработать. Хотя Озо на прессухе и говорит: «Снимайте с меня скальп!» Но мы спешить не будем…

На Востоке только один кандидат – белорусский тренер Александр Андриевский. Его об этом спрашивают уже в открытую. Он отвечает, что никуда не уйдет, и «Адмирал» не провалил ни одного матча. И это учтите, что команда проводила семиматчевую выездную серию. И у клуба есть реальные финансовые проблемы, что мешает Андриевскому работать.

Так что если и увольнять кого-то в КХЛ, то Горди Дуайера. Моя ставка – первыми не выдержат нервы у минчан.

3. РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ МОНГОЛИИ

Довелось тут побывать во Владивостоке на Дальневосточном экономическом форуме – и задать вопросы президенту Монголии, господину Халтмаагийну Баттулге.

И вот какие два ответа меня зацепили.

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«Ежегодно у нас проходят турниры по трем мужским видам спорта – скачки, борьба, стрельба из лука. Особое место занимает монгольская национальная борьба. А несколько лет назад мы попали в Книгу рекордов Гиннесса, когда у нас одновременно состязались шесть тысяч профессиональных борцов. Это большая цифра для страны с населением в три миллиона.

Вообще малыши в Монголии уже в три года садятся на лошадь, в семь лет активно участвуют в скачках на дистанции 20 км. Иностранцам это трудно понять. Им кажется, это громадный риск. Но монголы так не считают, и наши дети буквально вырастают в седле».

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…Вы просто представьте себе первоклассника в седле, который скачет 20 км.

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И второе – о том, вступит ли страна в КХЛ: «Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет.

Мы входим в ИИХФ, но не участвуем в чемпионатах мира. Нет хороших тренеров, сильных игроков. Этот вид спорта держится на энтузиастах. Так что в КХЛ нам пока рано».

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…Конечно, я понимал, что никакой Монголии в КХЛ быть не может. Это просто смешно. Тем более там культивируют хоккей с мячом. Но мне была интересна реакция господина Халтмаагийна Баттулги. И посмотрите, какая выдающаяся фраза: «Я уверен, что Монголии сначала нужно развить экономику, а уже потом вкладываться в профессиональные команды, под которые нужен большой бюджет».

Тот случай, когда хочется немного побыть монголом.