Евгений Ловчев: Второй тайм с «Рубином» показал – «Спартак» выходит из спячки
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче 9-го тура РФПЛ «Спартак» - «Рубин» (1:0).
«Промес и Глушаков провели лучший матч в сезоне»
Вначале о матче «Амкар» - ЦСКА (0:1). Кто-то может будет оправдывать это зрелище плохим полем, но смотреть это было невозможно.
Теперь к матчу «Спартака». Эту игру надо разделить на две части. В первом тайме великолепно выстроенная оборона «Рубина» разрушила игру «Спартака», которая и так едва проглядывается. Любой принимающий мяч игрок «Спартака», тут же попадал в цейтнот. Поэтому у хозяев ничего не получалось. Однако, как довольно часто бывает с командами Бердыева, у «Рубина» с атакой была проблема. Но быстро забитый «Спартаком» мяч во втором тайме раскрыл оборону казанской команды – им надо было идти вперед, отыгрываться. А «Спартак» начал играть быстро. И в этой игре солировалиПромес и Глушаков.
Я перед матчем говорил, что перерыв пойдет команде на пользу. Некоторые разъезжались по своим сборным, а это тоже психологическая встряска в ситуации, когда команду лихорадит, когда порой не везет.
«Какой пас выдал Глушаков!»
И вот вернусь к голу. Все говорят только о Промесе, но какой потрясающий пас в касание выдал Глушаков! Он увидел, что защитник всего на сантиметр отпустили Промеса, и тут же в касание выдал потрясающий пас. Ну а сам голландец проявил в этом моменте все свое мастерство.
Видимо, в перерыве была установка Карреры – побыстрее доставлять мяч вперед. Ведь был еще момент, когда Глушаков на месте правого инсайда в касание перебросил мяч Промесу, но тот буквально на сантиметр оказался в офсайде.
Во втором тайме после пропущенного гола «Рубину» нечем было ответить в атаке. Продажа Жонатасамне напомнила продажу «Локомотивом» Ньяса. И тогда у «Локо» тоже возникли проблемы в атаке.
Очень часто стали говорить о невезении «Спартака». И вот сейчас Адриану дважды сам себе создавал моменты – бил то в штангу, то мимо ворот. Однако везет тому, кто везет. Голы должны вымучиваться, а не как в прошлом году - преподноситься на блюдечке с каемочкой.
«Спартак» победил по делу, но я еще раз скажу: команда, которая претендует на чемпионский титул и играет в Лиге чемпионов, должна не один тайм играть содержательно, а весь матч.
Второй тайм показал, что команда выходит из спячки.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция