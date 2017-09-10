Шарич и Богданович: четырехрукий хорватский дракон

Перед сегодняшним матчем 1/8 финала Хорватия - Россия «Советский спорт» обращает особое внимание на звездный тандем соперников нашей команды: Бояна Богдановича и Дарио Шарича.

ПОЛОВИНА КОМАНДЫ

На ЧЕ-2017 они в четыре руки набирают 36,6 очка за матч - почти половину от общекомандных. По итогам группового этапа Шарич с Богдановичем шли вторыми в списке самых результативных «связок» чемпионата, лишь 0,4 уступая нашим Алексею Шведу и Тимофею Мозгову. Кроме того, Богданович в прошлом году был лучшим снайпером олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро - 25,3 очка. Сейчас забивает поменьше (21,4), зато трехочковые реализует с феноменальным процентом: 55,6.

Оба играют в сборной практически без замен. А кроме сборной играют в НБА, причем всерьез, дальний край скамейки не полируют. Богданович по ходу минувшего сезона перешел из «Бруклина» в «Вашингтон», а с осени будет защищать цвета «Индианы». Шарич в первый же заокеанский год стал одним из лидеров аутсайдера «Филадельфии», вошел в пятерку лучших дебютантов лиги и всерьез претендовал на титул Новичка года, но в соответствующем опросе финишировал вторым.

Его средняя результативность в НБА-2016/17: 12,8 очка за игру. У Богдановича - на 0,9 больше. Оба уезжали в США из Турции: Боян - из «Фенербахче» в 20014-м (вместо него в клуб пришел сербский однофамилец Богдан, с предстоящей осени перебирающийся в «Сакраменто»), Дарио - из «Эфеса» в 2016-м. Первому 28 лет, второму - 23. Рост - 203 и 208 см соответственно.

СТРЕЛОК-УБИЙЦА

Карьеры двух хорватов похожи, однако играют они совершенно по-разному. Богданович - «чистый» снайпер, его дело - набирать очки. Что он и делает всеми возможными способами: не только молниеносно бросает, но и на удивление быстро для довольно высокого крепыша водит, прекрасно владея проходом к щиту. Устроить затяжной «броуновский» забег с резкими сменами направлений внутри защиты соперника для него - не проблема.

Правда, Богдановичу не хватает чувства меры и умения видеть партнеров. Расхожий термин «черная дыра» (если, получив мяч, решил атаковать - уже не отдаст никому) - это как раз про него. Но с другой стороны, не очень понятно, кому в нынешней сборной России можно поручить опеку хорватского «агрессора». Курбанов за ним рискует не поспеть, а наших защитников Богданович просто перебросит. Тут один на один точно не справишься, нужны усилия всей пятерки. Скажем, плотно «прессовать» его на дуге, приглашая в проход, а потом, в трехсекундной зоне - встречать «всем миром».

УНИВЕРСАЛ СО ШРАМОМ

Если Богданович силен, опасен, но все-таки понятен, то задачка с Шаричем выглядит еще сложнее. Этот парень с «заячьим» шрамом на верхней губе при габаритах, почти как у центрового, водит и пасует не хуже нормального защитника. По амплуа и манере к нашему лидеру Шведу из хорватов вроде бы ближе Богданович, но по сути - как раз Шарич. Именно он объединяет эту команду в нечто целое, убери его - никакой сборной там не будет. Правда, не очень понятно, по какому принципу эта «убиралка» должна работать.

Отсечь Шарича от мяча? Тяжеловато. Ведь он запросто берет его на своей половине и сам переводит через центральную линию, хотя… Может, именно здесь и кроется что-то интересное. Все-таки 208 есть 208, не Мэджик же он в конце концов. Пусть водит - и попадается в расставленные капканы. Пусть его терроризируют не только коллеги по амплуа четвертого «номера», но и шустрые защитники. Лишь бы он из такой ловушки не извернулся и Богдановича бы пасом не нашел. Тогда - все. Детский мат, пиши пропало…

Надеюсь, вы поняли, что задача перед российской защитой стоит труднейшая. Это вам не какой-нибудь юнец Порзингис. С другой стороны, у пары хорватских звезд нет такой поддержки партнеров, как у звезды латышской. Так что поглядим. В 21.30 по московскому времени.

Основной состав сборной Хорватии на ЧЕ-2017

Симон (Укич, М.Попович) - Томас (Круслин) - Боян Богданович - Шарич - Бендер (Д.Планинич, Жорич).

Тренер: Александр Петрович

Результаты сборной Хорватии на турнирах последних лет

ОИ-2016 - 1/4 финала

ЧЕ-2015 - 1/8 финала

ЧМ-2014 - 1/8 финала

ЧЕ-2013 - 4-е место