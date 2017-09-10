Вот как надо возвращаться! Пропустив почти год, Слоун Стивенс выиграла US Open

Что нужно знать о новой победительнице чемпионата США, которая всего месяц назад была 957-й ракеткой мира.

Слоун родилась в спортивной семье. Ее мама серьезно занималась плаванием, отец профессионально играл в американский футбол. Правда, Джон Стивенс не принимал участия в воспитании дочери - общаться они начали, только когда последней исполнилось 16 лет. Да и продлились отношения недолго - 1 сентября 2009 года отец теннисистки погиб в автомобильной аварии (врезался в дерево, не будучи пристегнутым).

Стивенс привлекла к себе серьезное внимание, когда на Australian Open-2013 в четвертьфинале обыграла Серену Уильямс. До этого сама Серена никогда не уступала американкам, которые были младшее нее. Позже в том же сезоне 20-летняя Слоун поднялась на 11-е место в рейтинге, став самой юной спортсменкой в топ-20.

С тех пор Стивенс считалась одной из самых перспективных теннисисток. А заодно - одной из самых сексуальных. Ее регулярно включают в списки самых красивых спортсменок, Слоун снимается для обложек журналов и в качестве гостя присустствует на популярных телешоу - независимо от текущих результатов.

До нынешнего US Open в активе Стивенс было 4 титула, завоеванных в Вашингтоне (2015), Окланде, Акапулько и Чарльстоне (все - 2016).

Забавно, но факт - любимым покритием Слоун называет грунт, что вовсе нетипично для американки. Хотя играть она умеет на любых кортах.

Кризис в карьере Стивенс начался прошлым летом - уступив в третьем круге Уимблдона Светлане Кузнецовой, она проиграла еще три матча подряд: в Вашингтоне, Монреале и на Олимпиаде в Рио. А после Игр, готовясь к чемпионату США, Слоун получила стрессовый перелом ноги. Зимой пришлось делать операцию, и в общей сложности американка пропустила 11 месяцев. Возвращение началось с поражений на старте Уимблдона и в Вашингтоне. Всего месяц назад Слоун была 957-й ракеткой мира!

Однако, в отличие от Марии Шараповой, Стивенс сумела резко прибавить. «Я просто сказала себе, что рано или поздно начну побеждать. И выиграла следующий матч!» - рассказывала Слоун. На крупных турнирах категории «Премьер» в Торонто и в Цинциннати американка дошла до полуфинала, уступив только Каролине Возняцки (в Канаде) и Симоне Халеп. До старта чемпионата в Нью-Йорке она сумела вернуться в топ-100 - стала 83-й в мире.

Впервые с Уимблдона-1985 на турнире «Большого шлема» в полуфинале остались представительницы одной страны - США. При этом Стивенс была единственной несеянной - Венус Уильямс, Мэдисон Кис и Коко Вандевеге занимали места в топ-10, топ-20 и топ-30 рейтинга. В итоге имено Слоун стала чемпионкой - обыграла Уильямс-старшую и затем Кис - в финале.

Стивенс - всего пятая несеянная теннисистка, которая выиграла US Open. Последней была бельгийка Ким Клийстерс в 2009 году - она тоже возвращалась после долгого отсуствия в Туре, связанного с травмами и рождением ребенка.

Клийстерс в 2009-м стала чемпионкой, проиграв по ходу турнира сет со счетом 0:6 - в противостоянии с Венус Уильямс. Забавно - Уильямс-старшая сумела и Стивенс оформить «баранку». Но, как и в случае с Ким, Венус все же уступила сопернице.

После победы в полуфинале над Уильямс, Слоун стала героиней интернета - по ходу пресс-конференции она так испугалась летающей мухи, что, в попытках отмахнуться от назойливого насекомого, упала со стула. Хотя всему есть объяснение - Стивенс с детства страдает гермофобией (панической боязнью микробов). И остро реагирует на все, что может ее «заразить» (в том числе - на рукопожатия с незнакомыми людьми).

Обе финалистки US Open-2017 - хорошие подруги. Мэдисон Кис, как и Стивенс, в начале года перенесла операцию (травмировала запястье). Из-за этого пропустила Australian Open и покинула топ-10 рейтинга. «Мы обе лежали в больницах и переписывались по телефону. Поддерживали друг друга, как могли. И даже не смели представить, что так быстро встретимся в финале «Большого шлема»! - признавалась Слоун.

Мэдисон, к слову, вовсе не обиделась на Стивенс за поражение в Нью-Йорке. «Она позвала меня на вечеринку в честь своей победы, и я обязательно пойду. Ведь Слоун будет вынуждена купить мне выпивку! Много выпивки! А еще - какой-нибудь подарок. Сумочку, например», - рассказала Кис после матча.

Слоун тоже умеет радовать журналистов небанальными фразами. «Конечно, я хочу выиграть еще один «Большой шлем». Вы видели, какой мне выписали чек?!». - призналась Стивенс. И добавила по поводу Кис: «Жалко ли мне Мэдисон? Совсем не жалко. Она же столько денег получит за финал! Как-нибудь справится».

К слову, Стивенс стала первой американкой не из семьи Уильямс, выигравшей «Большой шлем», с 2002 года.

Успех в Нью-Йорке вернет Слоун в топ-20 - в понедельник она станет 17-й ракеткой мира. Для сравнения, Мария Шарапова, сыграв в 4-м круге US Open, так и не войдет в топ-100 (будет 103-й). Напомним - месяц назад Мария уже была в топ-200. Стивенс - не входила и в топ-900!