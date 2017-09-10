И Дзюба не помог. «Динамо» вскрыло проблемы «Зенита»

«Динамо» отобрало очки у «Зенита», доказав, что делать питерцев чемпионами – рано.

ПРОПАСТЬ

Последний раз до вот этого сентябрьского матча «Динамо» и «Зенит» встречались почти полтора года назад - 21 мая 2016 года. Тот день динамовцы забудут еще не скоро: проиграв 0:3 уже упустившему титул «Зениту» Виллаш-Боаша бело-голубые отправились покорять ФНЛ. Впервые в своей истории. А вечер закончился разбитыми стеклами, попытками болельщиков побить футболистов и одиноким Андреем Ещенко, который ушел со стадиона пешком. Да, выйдя из раздевалки, просто взял и пошел в неизвестном направлении.

С тех пор многое изменилось. Ещенко дошел до «Спартака» и стал чемпионом, наконец-то хотя бы на бумаге была закончена стройка стадиона в Санкт-Петербурге, Россия с блеском провела Кубок конфедераций, Виталий Мутко ввел моду на слово «транспарентность», Сергей Прядкин и его команда научились верстать календарь чемпионата за один день, пусть и после напоминания от СМИ, а в тренерских учебных заведениях, судя по непрекращающемуся нытью на пресс-конференция, официально включили курсы «Как спасти свою задницу с помощью упоминания видеоповторов».

Не изменилось только одно: между «Динамо» и «Зенитом» по-прежнему пропасть. Питер умудряется собирать аншлаги на 60-й тысячной арене, «Динамо» не может заполнить 18-тысячный стадион. И даже на домашней «Арене - Химки» по шумовой поддержке болельщиков как минимум - равенство.

На Арене Химки на трибунах за воротами фанатов "Зенита" сегодня больше чем фанатов "Динамо". Странно почему #ДинамоЗенит не вызвал интерес. pic.twitter.com/vcAqdkm7hh — Александр Шпрыгин (@Shprygin) 10 сентября 2017 г.

В последнее часы трансферного окна Питер думает, отдавать ли ему одного из лучших форвардов России или – на всякий случай – оставить. «Динамо» продолжает верить в Бечирая. В защите питерской команды играет чемпион Англии, а у «Динамо» - Владимир Рыков. И наконец - на бровке у «Динамо» добротный, но пока малоизвестный, подчеркиваю, как тренер - Калитвинцев, у «Зенита» - человек, который ставил на место Агуэро и Балотелли.

В общем, казалось, что надежда у хозяев только одна: что на Солнце в честь дня города Химки будут появляться какие-то особенные бело-голубые пятна, воздействующие только на самочувствие соперников «Динамо». Или что мозг «Зенита» - Паредес, за минувшую неделю пролетевший тысячи километров, чтобы посмотреть со скамейки, как Месси и сборная Аргентины не могут победить вообще никого, вдруг разочаруется в футболе. И закончить карьеру эффектным автоголом.

Ничего из этого не случилось, зато был сыгран один из лучших – по эмоциям так точно – первых таймов начала сезона.

ПОЧЕМУ ПАНЧЕНКО НЕ В ЦСКА

Как эта команда могла настолько беззубо смотреться со второй сборной России? Именно об этом думалось все 15 минут перерыва в матче. «Динамо» старалось играть на равных с «Зенитом». Временами получалось даже лучше.

Хотя Манчини, несмотря на еврокубки в середине грядущей неделе, не стал ротировать состав. Выставил и Кузяева с Луневым, выпавших из тренировочного микроцикла из-за поездки на сбор к Черчесову, и Паредеса, и Кокорина с Дриусси, и очередного аргентинского новичка Ригони. А средняя линия «Динамо», например, была той же, что и неделю назад – те же Тьям, Соу, Темников и только вместо Катрича слева появился Соснин. Правда, теперь к этой четверки из атаки периодически опускался Панченко.

Не знаю, возвращение ли лидера или ощущение принципиальности соперничества повлияло на «Динамо», но оно выдало очень качественный матч. Мало, что позволяя «Зениту» в позиционных атаках, бело-голубые регулярно неплохо выбегали вперед. В итоге хозяева первыми нанесли удар по воротам, первыми создали такой момент, который топ-команда должна завершать голом, и первыми зарядили в перекладину. Но ни разу не забили.

В одном моменте Панченко здорово уйдя от защитника и вообще любого сопротивления в радиусе трех метров, показал, почему он не закрепился в ЦСКА. При выходе три в три форвард «Динамо» обязан был вложить мяч в ногу набегавшему партнеру, но дал пас на полметра мимо – и мяч перехватили. Такие моменты игрок команды уровня ЦСКА должен щелкать 9 из 10. А единственная неудачная попытка может выбиваться из общей подборки лишь тогда, как уже все решено.

Но это не отменяет того, что в первом тайме Панченко был лучшим на поле. В обеих командах. Именно он вдарил так, что у Лунева еще минут пять, наверное, в ушах стоял треск от дрожания перекладины. Кирилл стабильно за счет ухода от защитника создавал перспективные ситуации, зарабатывал штрафные. Но активность вылилась в скучные нули.

СПАСАТЕЛЬ ДЗЮБА

Манчини наверняка тоже смотрел первый тайм и понял: что-то идет не так. И уже на 54-й минуте убрал Ригони с поля, выпустив Дзюбу. Вдруг стало очень много борьбы, территориального преимущества «Зенита», но мало моментов. То Иванович, то Смольников пробовали вложить мяч в голову или ногу двухметрового форварда, но Рыков и Хольмен до поры до времени стояли на своем: туфта эта ваша Англия. Только к 75-й минуте за «Динамо» стало немного тревожно. Слишком уж редко хозяева стали показываться на глаза Луневу. Но центр поля по-прежнему оставался для «Зенита» минным полем.

Да, в концовке у питерцев получилось создать что-то похожее на штурм. Но опять же: остроты почти не было, только напряжение. Самый реальный момент упустил как раз Дзюба, головой с двух метров послав мяч выше ворот. И все – 0:0.

«Зенит» провел очередной блеклый матч. Можно сваливать все на сбитый ритм из-за матчей сборных, плюс на выездную игру против серьезно мотивированного соперника, в конце концов - на фамилию главного арбитра встречи – Алексея Сухого, к которой очень идут нули на табло. Можно. Но это все больше напоминает отговорки.

Глубина состава Манчини позволяет команде проводит матчи тура прямо во время игр сборных – народу хватит. А выезд в Химки, где активно поддерживающих своих фанатов было почти столько же, сколько и хозяйских, а поле и погода располагали к любым изяществам, называть трудным – странно и глупо.

У «Зенита» не все хорошо. К первой трети чемпионата команда, например, Спаллетти, которая на старте первого сезона итальянца тоже буксовала в плане качества, уже начала раскатывать соперников. При Манчини пока много неотработанного, сырого. Кроме забросов на Дзюбы и искры Кокорина пока не видно какого-то акцентированного работающего плана. Виден бешеный потенциал, равных которому, возможно, еще не было в России. Но теперь должно быть развитие. Вечно за счет качества состава выигрывать не получится.