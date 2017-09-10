Симоняна Промесу не догнать. Все спартаковцы, которым покорился рубеж в 50 мячей
«Советский спорт» посчитал всех спартаковцев, которым покорился юбилейный рубеж в 50 мячей.
Итак, у Квинси Промеса - два юбилея: 50 голов в 100 матчах за «Спартак».
Ровно такого же показателя добился в бесковском «Спартаке» Георгий Ярцев, хотя ему понадобилось для этого два с половиной календарных года, а не ровно три — сезоны в ту пору были поплотнее. Но рекордсмены — даже не они.
Абсолютный рекорд, принадлежал, и еще долго будет принадлежать легендарному Никите Павловичу Симоняну. За свои первые два сезона в «Спартаке» он забил 70 мячей, а пятидесятый гол оформил в 56-м матче.
Еще троим удавалось до пятидесятого гола поддерживать результативность больше 0,5 гола за игру: довоенным нападающим Виктору Семёнову и Георгию Глазкову, а также недавно защищавшему спартаковские цвета Веллитону.
Анатолий Ильин и Анатолий Исаев - легендарная связка пятидесятых. Оба забили свои юбилейные 50-е мячи в 149-х по счету матчах за «Спартак», хотя эти матчи и разделили два с половиной года. А вот Егор Титов и Александр Ширко из ярцевского «пионеротряда» умудрились забить свои пятидесятые голы в одном и том же матче с «Черноморцем» (для Ширко он стал 155-м, а для Титова —211-м).
12 спартаковцев забивали вместе со своим 50-м голом также 49-й или 51-й: вышеупомянутые Симонян, Семёнов, Ярцев, Ильин и Титов, а также Сергей Сальников, Алексей Соколов, Галимзян Хусаинов, Сергей Родионов, Николай Осянин, Юрий Гаврилов и Фёдор Черенков. Симонян, Родионов и Черенков этими дублями принесли «Спартаку» сухие победы 2:0 (соответственно над сталинградским «Торпедо», ЦСКА и «Нефтчи»). А вот Квинси Промес стал первым, кто 50-м голом принес «Спартаку» победу со счетом 1:0.
«Спартак» проиграл лишь один из 25 матчей с юбилейными, 50-ми голами («Интер» омрачил праздник Илье Цымбаларю). Не помогли команде победить 50-е голы Бесчастных, Веллитона, Глазкова, Хусаинова, Николая Дементьева и Алексея Парамонова; как ни удивительно, пять из этих шести матчей закончились 2:2, и только в игре, где забил Веллитон, зафиксировали «всего лишь» 1:1.
Наконец, чаще всего страдали от спартаковских юбилейных голов московское «Динамо» (ему забивали в разные годы Глазков, Сальников и Исаев) и… «Рубин» — до Промеса свои 50-е голы ему забивали Веллитон и Роман Павлюченко.
|
Игрок
|
Дата 1-го гола
|
За сколько матчей
|
Дата 50-го гола
|
Результат
|
Никита Симонян
|
13.05.1949
|
56
|
12.07.1950
|
«Спартак»
— «Торпедо» Ст-д 2:0
|
Виктор Семёнов
|
24.05.1937
|
86
|
29.09.1940
|
«Спартак»
— «Металлург» М 7:1
|
Георгий Глазков
|
06.06.1936
|
89
|
10.06.1940
|
«Динамо»
М — «Спартак» 2:2
|
Веллитон
|
25.08.2007
|
89
|
08.11.2010
|
«Рубин»
— «Спартак» 1:1
|
Георгий Ярцев
|
10.04.1977
|
100
|
01.09.1979
|
«Спартак»
— «Крылья Советов» Кб 5:0
|
Квинси Промес
|
14.09.2014
|
100
|
09.09.2017
|
«Спартак»
— «Рубин» 1:0
|
Владимир Бесчастных
|
29.03.1992
|
103
|
23.10.2001
|
«Спартак»
— «Спарта» Пр 2:2
|
Сергей Сальников
|
14.05.1946
|
110
|
02.10.1955
|
«Спартак»
— «Динамо» М 2:1
|
Алексей Соколов
|
24.05.1938
|
115
|
08.10.1946
|
«Спартак»
— ВВС 6:2
|
Юрий Севидов
|
02.06.1960
|
115
|
31.03.1963
|
«Авангард»
— «Спартак» 1:4
|
Галимзян Хусаинов
|
20.04.1961
|
119
|
21.08.1964
|
«Спартак»
— «Нефтяник» 2:2
|
Роман Павлюченко*
|
19.03.2003
|
124
|
23.09.2006
|
«Спартак»
— «Рубин» 3:0
|
Алексей Парамонов
|
18.05.1948
|
129
|
01.08.1951
|
ВВС
— «Спартак» 2:2
|
Андрей Тихонов
|
03.05.1993
|
137
|
15.10.1997
|
«Спартак»
— «Сьон» 5:1
|
Николай Дементьев
|
09.05.1946
|
139
|
16.07.1949
|
«Спартак»
— «Локомотив» Х 2:2
|
Анатолий Ильин
|
20.08.1950
|
149
|
01.08.1958
|
«Спартак»
— «Торпедо» М 3:2
|
Анатолий Исаев
|
12.05.1954
|
149
|
30.05.1961
|
«Спартак»
— «Динамо» М 3:1
|
Александр Ширко
|
20.04.1996
|
155
|
01.10.2000
|
«Черноморец»
Нвр — «Спартак» 1:4
|
Валерий Шмаров
|
07.04.1987
|
162
|
08.07.1995
|
«Крылья
Советов» См — «Спартак» 1:6
|
Сергей Родионов
|
16.04.1980
|
164
|
24.09.1984
|
«Спартак»
— ЦСКА 2:0
|
Николай Осянин
|
10.04.1966
|
165
|
16.09.1970
|
«Спартак»
— «Базель» 3:2
|
Юрий Гаврилов
|
31.07.1977
|
167
|
24.06.1981
|
«Спартак»
— ЦСКА 3:0
|
Илья Цымбаларь
|
21.03.1993
|
184
|
21.10.1998
|
«Интер»
— «Спартак» 2:1
|
Егор Титов
|
22.10.1995
|
211
|
01.10.2000
|
«Черноморец»
Нвр — «Спартак» 1:4
|
Фёдор Черенков
|
12.06.1979
|
237
|
12.11.1984
|
«Спартак»
— «Нефтчи» 2:0
|
Сергей Шавло
|
27.08.1977
|
279
|
17.11.1984
|
«Спартак»
— «Динамо» Тб 3:0
* без учета голов на Кубок Премьер-лиги