Симоняна Промесу не догнать. Все спартаковцы, которым покорился рубеж в 50 мячей

«Советский спорт» посчитал всех спартаковцев, которым покорился юбилейный рубеж в 50 мячей.

Итак, у Квинси Промеса - два юбилея: 50 голов в 100 матчах за «Спартак».

Ровно такого же показателя добился в бесковском «Спартаке» Георгий Ярцев, хотя ему понадобилось для этого два с половиной календарных года, а не ровно три — сезоны в ту пору были поплотнее. Но рекордсмены — даже не они.

Абсолютный рекорд, принадлежал, и еще долго будет принадлежать легендарному Никите Павловичу Симоняну. За свои первые два сезона в «Спартаке» он забил 70 мячей, а пятидесятый гол оформил в 56-м матче.

Еще троим удавалось до пятидесятого гола поддерживать результативность больше 0,5 гола за игру: довоенным нападающим Виктору Семёнову и Георгию Глазкову, а также недавно защищавшему спартаковские цвета Веллитону.

Анатолий Ильин и Анатолий Исаев - легендарная связка пятидесятых. Оба забили свои юбилейные 50-е мячи в 149-х по счету матчах за «Спартак», хотя эти матчи и разделили два с половиной года. А вот Егор Титов и Александр Ширко из ярцевского «пионеротряда» умудрились забить свои пятидесятые голы в одном и том же матче с «Черноморцем» (для Ширко он стал 155-м, а для Титова —211-м).

12 спартаковцев забивали вместе со своим 50-м голом также 49-й или 51-й: вышеупомянутые Симонян, Семёнов, Ярцев, Ильин и Титов, а также Сергей Сальников, Алексей Соколов, Галимзян Хусаинов, Сергей Родионов, Николай Осянин, Юрий Гаврилов и Фёдор Черенков. Симонян, Родионов и Черенков этими дублями принесли «Спартаку» сухие победы 2:0 (соответственно над сталинградским «Торпедо», ЦСКА и «Нефтчи»). А вот Квинси Промес стал первым, кто 50-м голом принес «Спартаку» победу со счетом 1:0.

«Спартак» проиграл лишь один из 25 матчей с юбилейными, 50-ми голами («Интер» омрачил праздник Илье Цымбаларю). Не помогли команде победить 50-е голы Бесчастных, Веллитона, Глазкова, Хусаинова, Николая Дементьева и Алексея Парамонова; как ни удивительно, пять из этих шести матчей закончились 2:2, и только в игре, где забил Веллитон, зафиксировали «всего лишь» 1:1.

Наконец, чаще всего страдали от спартаковских юбилейных голов московское «Динамо» (ему забивали в разные годы Глазков, Сальников и Исаев) и… «Рубин» — до Промеса свои 50-е голы ему забивали Веллитон и Роман Павлюченко.

Игрок Дата 1-го гола За сколько матчей Дата 50-го гола Результат Никита Симонян 13.05.1949 56 12.07.1950 «Спартак» — «Торпедо» Ст-д 2:0

Симонян 2 Виктор Семёнов 24.05.1937 86 29.09.1940 «Спартак» — «Металлург» М 7:1

Семёнов 2, Протасов 2, В. Степанов, Корнилов, А. Соколов — Бесков Георгий Глазков 06.06.1936 89 10.06.1940 «Динамо» М — «Спартак» 2:2

С. Ильин, С. Соловьёв — Глазков, Малинин Веллитон 25.08.2007 89 08.11.2010 «Рубин» — «Спартак» 1:1

Корниленко — Веллитон Георгий Ярцев 10.04.1977 100 01.09.1979 «Спартак» — «Крылья Советов» Кб 5:0

Ярцев 2, Гаврилов, Шавло, автогол Квинси Промес 14.09.2014 100 09.09.2017 «Спартак» — «Рубин» 1:0

Промес Владимир Бесчастных 29.03.1992 103 23.10.2001 «Спартак» — «Спарта» Пр 2:2

Робсон, Бесчастных — Голуб, Бабнич Сергей Сальников 14.05.1946 110 02.10.1955 «Спартак» — «Динамо» М 2:1

Сальников 2 — Рыжкин Алексей Соколов 24.05.1938 115 08.10.1946 «Спартак» — ВВС 6:2

А. Соколов 2, Конов, Глазков, 2 автогола — В. Пономарёв, автогол Юрий Севидов 02.06.1960 115 31.03.1963 «Авангард» — «Спартак» 1:4

Королёв — Хусаинов 2, Фалин, Севидов Галимзян Хусаинов 20.04.1961 119 21.08.1964 «Спартак» — «Нефтяник» 2:2

Хусаинов 2 — Ю. Кузнецов, Трофимов Роман Павлюченко* 19.03.2003 124 23.09.2006 «Спартак» — «Рубин» 3:0

Павлюченко, Быстров, Титов Алексей Парамонов 18.05.1948 129 01.08.1951 ВВС — «Спартак» 2:2

С. Коршунов, Ходцев — Рысцов, Парамонов Андрей Тихонов 03.05.1993 137 15.10.1997 «Спартак» — «Сьон» 5:1

Бузникин, Титов, Кечинов, Тихонов, Ромащенко — Камадини Николай Дементьев 09.05.1946 139 16.07.1949 «Спартак» — «Локомотив» Х 2:2

Дементьев 2 — Чижов, Лабунский Анатолий Ильин 20.08.1950 149 01.08.1958 «Спартак» — «Торпедо» М 3:2

Ильин 2, автогол — В. Иванов, Фалин Анатолий Исаев 12.05.1954 149 30.05.1961 «Спартак» — «Динамо» М 3:1

Фалин, Хусаинов, А. Исаев — Короленков Александр Ширко 20.04.1996 155 01.10.2000 «Черноморец» Нвр — «Спартак» 1:4

Машкарин — Титов 2, Робсон, Ширко Валерий Шмаров 07.04.1987 162 08.07.1995 «Крылья Советов» См — «Спартак» 1:6

Аверьянов — Ю. Никифоров 2, Тихонов 2, Цымбаларь, Шмаров Сергей Родионов 16.04.1980 164 24.09.1984 «Спартак» — ЦСКА 2:0

Родионов 2 Николай Осянин 10.04.1966 165 16.09.1970 «Спартак» — «Базель» 3:2

Осянин 2, Папаев — Одерматт, Бентхаус Юрий Гаврилов 31.07.1977 167 24.06.1981 «Спартак» — ЦСКА 3:0

Гаврилов 2, Шавло Илья Цымбаларь 21.03.1993 184 21.10.1998 «Интер» — «Спартак» 2:1

Вентола, Роналдо — Цымбаларь Егор Титов 22.10.1995 211 01.10.2000 «Черноморец» Нвр — «Спартак» 1:4

Машкарин — Титов 2, Робсон, Ширко Фёдор Черенков 12.06.1979 237 12.11.1984 «Спартак» — «Нефтчи» 2:0

Черенков 2 Сергей Шавло 27.08.1977 279 17.11.1984 «Спартак» — «Динамо» Тб 3:0

Шавло, Черенков, Гаврилов



* без учета голов на Кубок Премьер-лиги