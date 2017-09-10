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Симоняна Промесу не догнать. Все спартаковцы, которым покорился рубеж в 50 мячей

Алексей Захаров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Симоняна Промесу не догнать. Все спартаковцы, которым покорился рубеж в 50 мячей
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» посчитал всех спартаковцев, которым покорился юбилейный рубеж в 50 мячей.

Итак, у Квинси Промеса - два юбилея: 50 голов в 100 матчах за «Спартак».

Ровно такого же показателя добился в бесковском «Спартаке» Георгий Ярцев, хотя ему понадобилось для этого два с половиной календарных года, а не ровно три — сезоны в ту пору были поплотнее. Но рекордсмены — даже не они.

Абсолютный рекорд, принадлежал, и еще долго будет принадлежать легендарному Никите Павловичу Симоняну. За свои первые два сезона в «Спартаке» он забил 70 мячей, а пятидесятый гол оформил в 56-м матче.

Еще троим удавалось до пятидесятого гола поддерживать результативность больше 0,5 гола за игру: довоенным нападающим Виктору Семёнову и Георгию Глазкову, а также недавно защищавшему спартаковские цвета Веллитону.

Анатолий Ильин и Анатолий Исаев - легендарная связка пятидесятых. Оба забили свои юбилейные 50-е мячи в 149-х по счету матчах за «Спартак», хотя эти матчи и разделили два с половиной года. А вот Егор Титов и Александр Ширко из ярцевского «пионеротряда» умудрились забить свои пятидесятые голы в одном и том же матче с «Черноморцем» (для Ширко он стал 155-м, а для Титова —211-м).

12 спартаковцев забивали вместе со своим 50-м голом также 49-й или 51-й: вышеупомянутые Симонян, Семёнов, Ярцев, Ильин и Титов, а также Сергей Сальников, Алексей Соколов, Галимзян Хусаинов, Сергей Родионов, Николай Осянин, Юрий Гаврилов и Фёдор Черенков. Симонян, Родионов и Черенков этими дублями принесли «Спартаку» сухие победы 2:0 (соответственно над сталинградским «Торпедо», ЦСКА и «Нефтчи»). А вот Квинси Промес стал первым, кто 50-м голом принес «Спартаку» победу со счетом 1:0.

«Спартак» проиграл лишь один из 25 матчей с юбилейными, 50-ми голами («Интер» омрачил праздник Илье Цымбаларю). Не помогли команде победить 50-е голы Бесчастных, Веллитона, Глазкова, Хусаинова, Николая Дементьева и Алексея Парамонова; как ни удивительно, пять из этих шести матчей закончились 2:2, и только в игре, где забил Веллитон, зафиксировали «всего лишь» 1:1.

Наконец, чаще всего страдали от спартаковских юбилейных голов московское «Динамо» (ему забивали в разные годы Глазков, Сальников и Исаев) и… «Рубин» — до Промеса свои 50-е голы ему забивали Веллитон и Роман Павлюченко.

Игрок

Дата 1-го гола

За сколько матчей

Дата 50-го гола

Результат

Никита Симонян

13.05.1949

56

12.07.1950

«Спартак» — «Торпедо» Ст-д 2:0
Симонян 2

Виктор Семёнов

24.05.1937

86

29.09.1940

«Спартак» — «Металлург» М 7:1
Семёнов 2, Протасов 2, В. Степанов, Корнилов, А. Соколов — Бесков

Георгий Глазков

06.06.1936

89

10.06.1940

«Динамо» М — «Спартак» 2:2
С. Ильин, С. Соловьёв — Глазков, Малинин

Веллитон

25.08.2007

89

08.11.2010

«Рубин» — «Спартак» 1:1
Корниленко — Веллитон

Георгий Ярцев

10.04.1977

100

01.09.1979

«Спартак» — «Крылья Советов» Кб 5:0
Ярцев 2, Гаврилов, Шавло, автогол

Квинси Промес

14.09.2014

100

09.09.2017

«Спартак» — «Рубин» 1:0
Промес

Владимир Бесчастных

29.03.1992

103

23.10.2001

«Спартак» — «Спарта» Пр 2:2
Робсон, Бесчастных — Голуб, Бабнич

Сергей Сальников

14.05.1946

110

02.10.1955

«Спартак» — «Динамо» М 2:1
Сальников 2 — Рыжкин

Алексей Соколов

24.05.1938

115

08.10.1946

«Спартак» — ВВС 6:2
А. Соколов 2, Конов, Глазков, 2 автогола — В. Пономарёв, автогол

Юрий Севидов

02.06.1960

115

31.03.1963

«Авангард» — «Спартак» 1:4
Королёв — Хусаинов 2, Фалин, Севидов

Галимзян Хусаинов

20.04.1961

119

21.08.1964

«Спартак» — «Нефтяник» 2:2
Хусаинов 2 — Ю. Кузнецов, Трофимов

Роман Павлюченко*

19.03.2003

124

23.09.2006

«Спартак» — «Рубин» 3:0
Павлюченко, Быстров, Титов

Алексей Парамонов

18.05.1948

129

01.08.1951

ВВС — «Спартак» 2:2
С. Коршунов, Ходцев — Рысцов, Парамонов

Андрей Тихонов

03.05.1993

137

15.10.1997

«Спартак» — «Сьон» 5:1
Бузникин, Титов, Кечинов, Тихонов, Ромащенко — Камадини

Николай Дементьев

09.05.1946

139

16.07.1949

«Спартак» — «Локомотив» Х 2:2
Дементьев 2 — Чижов, Лабунский

Анатолий Ильин

20.08.1950

149

01.08.1958

«Спартак» — «Торпедо» М 3:2
Ильин 2, автогол — В. Иванов, Фалин

Анатолий Исаев

12.05.1954

149

30.05.1961

«Спартак» — «Динамо» М 3:1
Фалин, Хусаинов, А. Исаев — Короленков

Александр Ширко

20.04.1996

155

01.10.2000

«Черноморец» Нвр — «Спартак» 1:4
Машкарин — Титов 2, Робсон, Ширко

Валерий Шмаров

07.04.1987

162

08.07.1995

«Крылья Советов» См — «Спартак» 1:6
Аверьянов — Ю. Никифоров 2, Тихонов 2, Цымбаларь, Шмаров

Сергей Родионов

16.04.1980

164

24.09.1984

«Спартак» — ЦСКА 2:0
Родионов 2

Николай Осянин

10.04.1966

165

16.09.1970

«Спартак» — «Базель» 3:2
Осянин 2, Папаев — Одерматт, Бентхаус

Юрий Гаврилов

31.07.1977

167

24.06.1981

«Спартак» — ЦСКА 3:0
Гаврилов 2, Шавло

Илья Цымбаларь

21.03.1993

184

21.10.1998

«Интер» — «Спартак» 2:1
Вентола, Роналдо — Цымбаларь

Егор Титов

22.10.1995

211

01.10.2000

«Черноморец» Нвр — «Спартак» 1:4
Машкарин — Титов 2, Робсон, Ширко

Фёдор Черенков

12.06.1979

237

12.11.1984

«Спартак» — «Нефтчи» 2:0
Черенков 2

Сергей Шавло

27.08.1977

279

17.11.1984

«Спартак» — «Динамо» Тб 3:0
Шавло, Черенков, Гаврилов


* без учета голов на Кубок Премьер-лиги

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