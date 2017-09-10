Григорий Дрозд: Усик прибавил, и Хука не стало

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд выразил восхищение работой чемпиона мира по версии WBO Александра Усика в поединке с Марко Хуком.

Напомним, что украинец Усик победил Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.

Благодаря этой победе Усик вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе.

– Классный и красивый бой, – делится впечатлениями Дрозд. – Перед поединком я говорил, что Усик – явный фаворит. Причем без всякого риска для себя. Марко Хук на сходе. Его стиль для Усика очень удобный. У Хука нет хорошей работы на ногах. Я понимал, что Усик в этом компоненте «разорвет» его, будет делать все, что захочет. По сути, так и получилось.

Два-три раунда были напряженными. Дальше – «одностороннее движение». Великолепный поединок со стороны Усика. Он очень хорош.

И не согласен с утверждением, что у Усика нет удара. У него есть удар. В таком весе и при такой фактуре не может не быть удара. Ранее у меня тоже были сомнения о жесткости удара Александра, но этот бой все расставил по своим местам. Он умеет развивать атаки, умеет добавить и Хук находился на грани падения перед остановкой боя.

Вопрос в стиле Усика. Он не бывает явным агрессором. Больше сосредоточен на защиту. Но когда вчера нужно было поставить Хука на место, он великолепно это сделал. Очень разнообразный и комбинационный парень. Еще функционально сильно готов. Я так понимаю, что свой темп он готов держать все 12 раундов.

– Что нужно противопоставить его стилю, чтобы сделать бой хотя бы равным?

– Если будешь стоять ждать, станешь мишенью для Усика. Он будет расстреливать. Усик опасается сильного удара. Это было заметно, когда он боксировал с Кшиштофом Гловацки. Поляк умеет заканчивать бои одним ударом. Александр этого опасался. Рецепт такой: сильный удар, постоянное давление и умение лишить пространства. Усик не любит стоять у канатов. Там он себя плохо чувствует.

– Не сложилось впечатление, что это еще не настоящий Усик? Он еще не в расцвете сил, а на подходе.

– Думаю, что он действительно еще может прибавить и прибавить прилично. Виден его потенциал, не видно горизонта. Он не работал на пределе, это не его пиковые возможности. Видно, как ему комфортно в этой среде. Ему нравится его стиль, его рисунок. Он в хорошем смысле наслаждается этим. Ему нравится, что он делает и боксирует Александр в свое удовольствие.

Хук не создал ему опасности. У Усика не было затруднительных ситуаций. Ни в этом бою, ни ранее. Никто ему этого не предложил. Как он себя поведет? Мы не видели, как он реагирует на сильные пропущенные удары.

Я подозревал, что это будет легкий бой. На классе. Захочет, чуть прибавил и Марко Хука не стало. Настолько немец не понимал, кто его бьет и откуда летят удары. Настолько велика разница в классе.

– А насколько это был тот Хук, что боксировал с Лебедевым?

– Наполовину. У него упала скорость. Пропало чутье. Он всегда был реваншистом. Он пропускал, но перехватывал инициативу. Сейчас он не успевал. С защитой – проблемы, с передвижениями – проблемы. Он не понимал, что делать. Мысль не успевала. И функционально я не увидел его хорошо готовым.

– Суперсерия продолжился через две недели поединком Дмитрия Кудряшова и Юниера Дортикоса. Какого боя ожидаете?

– Один из самых интересных и интригующих боев. Очень конкурентный. Дортикос – великолепный боец, но у Дмитрия есть хорошие шансы. Кудряшов может найти и донести свой удар. Дортикос иногда пропускает. Он часто идет назад. Но такие вещи могут сыграть злую шутку с Димой. В моем понимании 55 на 45 в пользу Кудряшова.

– Вас удивит, если бой пройдет всю дистанцию?

– Конечно, удивит, учитывая статистику проведенных ими боев. Но поединок может затянуться. Дортикос пластичен. Он умеет защищаться. Он очень обученный и хороший боксер. У него длинные руки и жесткий удар. Кудряшову придется подбирать ключи.