«Какой же ты дурак». Кому из игроков устроили теплый прием в Химках

Фанаты «Динамо» прославляли Панченко и оскорбляли Кокорина, а болельщики «Зенита» необычно вспомнили о годовщине блокады.

Спокойствие за трибунами

За последние десять лет всяких инцидентов хватало, в которых упоминались «Динамо» и «Зенит». Оскорбительный баннер про Льва Яшина на «Петровском», петарда, взорвавшаяся у ног Антона Шунина; фанат «Гулливер», бивший Владимира Граната по затылку – после всех этих происшествий петербургский клуб сталкивался с очень неприятными последствиями. Инциденты на играх с «Динамо» обошлись «Зениту» в пять матчей без зрителей («Сатурн» в 2009-м, ЦСКА и «Анжи» в 2012-м, «Торпедо» и «Уфа» в 2014-м).

В мае 2016 года бело-голубые улетели в ФНЛ как раз после поражения от петербуржцев, но даже за время отсутствия динамовцев в премьер-лиге о вражде не забыли. В марте группа зенитовских фанатов приезжала в Великий Новгород на матч москвичей против «Тосно». В поисках соперников болельщики из Петербурга не раз обошли стадион «Электрон», но столкнуться с динамовцами им не дал местный ОМОН и стюарды арены. Часть фанатов даже задержали, а остальные удрали от полицейских через парк.

Перед приездом «Зенита» в Химки можно было подумать, что бело-голубые не останутся в долгу и тоже приготовят теплый прием где-нибудь около стадиона. Несмотря на огромное количество металлических ограждений и военнослужащих, такие стычки были возможны. Однако конфликтов избежали. Даже когда заблудившиеся динамовские болельщики шли к гостевым секторам, на них никто не обращал внимания, а полицейские спокойно указывали нужное направление.

Ту же роль выполнил указатель на выход с железнодорожной станции «Химки». И болельщики его послушались.



Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Своих не бросают

Понятно, что на трибунах отношения фанатов были куда недружелюбнее, но происходили и хорошие вещи. Динамовские фанаты почтили память своего товарища Дмитрия Теркина, умершего 25 августа, и поддержали его тезку Диму «Дракона» – тот неделей раньше попал в аварию в Грозном.

Не остался без ответа и недавний поступок Кирилла Панченко. Лидер бело-голубых после матча за сборную России против «Динамо» пошел вместе с одноклубниками благодарить фанатов клуба, которые организовали всю атмосферу контрольного матча. Поблагодарить чем-то результативным не получилось. Единственный удар Кирилла в сторону ворот завершился попаданием в перекладину, а его игровое время ограничилось 80 минутами.

Останься в «Динамо» Александр Кокорин, он бы и был героем клуба вместо Панченко. Нынешнему лучшему бомбардиру «Зенита» достаются более обидные прозвища, начиная с того, что «Кокорин – газ», и заканчивая нецензурщиной. Между ними влез «дурак».

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К слову, против бывшей команды Кокорин играл ненамного интереснее Панченко. В первом тайме Александр рассчитывал, что на нем поставят пенальти, но главный арбитр не оценил падение нападающего в штрафной Антона Шунина.

Застольная и Кокурин

Болельщики гостей не могли не припомнить вратарю «Динамо» тот злосчастный эпизод осенью 2012 года. Однако больше внимания они уделили другому событию – очередной годовщине начала блокады Ленинграда (8 сентября – Прим.ред.). Сперва фанаты повесили баннер «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», а потом продолжили тему исполнением «Волховской застольной». Любопытно, что текст песни напечатали с обратной стороны той самой карточки, по которой в Ленинграде и выдавали хлеб. Во время исполнения фанаты поднимали эти листовки над головами.

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Зенитовские поклонники расположились не только на гостевом секторе – несколько человек расселись на центральных секторах. Среди них выделился юный болельщик с фамилией «Кокурин» на спине, совсем не стеснявшийся подпевать зенитовскому виражу.

Юный поклонник Зенита среди множества динамовских болельщиков #ДинамоЗенит Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Сен 10 2017 в 4:39 PDT

Роберто Манчини во время матчей предпочитает не плясать у бровки – больше смотреть игру со скамейки. Когда итальянец давал указания запасным, то он чуть ли не с ними выходил на поле, за что тренера предупреждал резервный арбитр. Очень крепкие объятия достались Дмитрию Полозу, менее – Артему Дзюбе, но тренер не раз обращался к подопечному с претензией по тому или иному моменту. Он все еще ждет, когда форвард будет играть так же, как на тех нарезках, которые показывали тренеру.