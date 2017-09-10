«Какой же ты дурак». Кому из игроков устроили теплый прием в Химках
Фанаты «Динамо»
прославляли Панченко и оскорбляли Кокорина, а болельщики «Зенита» необычно
вспомнили о годовщине блокады.
Спокойствие за трибунами
За последние десять лет всяких инцидентов хватало, в которых
упоминались «Динамо» и «Зенит». Оскорбительный баннер про Льва Яшина на
«Петровском», петарда, взорвавшаяся у ног Антона Шунина; фанат «Гулливер»,
бивший Владимира Граната по затылку – после всех этих происшествий
петербургский клуб сталкивался с очень неприятными последствиями. Инциденты на
играх с «Динамо» обошлись «Зениту» в пять матчей без зрителей («Сатурн» в
2009-м, ЦСКА и «Анжи» в 2012-м, «Торпедо» и «Уфа» в 2014-м).
В мае 2016 года бело-голубые улетели в ФНЛ как раз после
поражения от петербуржцев, но даже за время отсутствия динамовцев в
премьер-лиге о вражде не забыли. В марте группа зенитовских фанатов приезжала в
Великий Новгород на матч москвичей против «Тосно». В поисках соперников
болельщики из Петербурга не раз обошли стадион «Электрон», но столкнуться с
динамовцами им не дал местный ОМОН и стюарды арены. Часть фанатов даже
задержали, а остальные удрали от полицейских через парк.
Перед приездом «Зенита» в Химки можно было подумать, что
бело-голубые не останутся в долгу и тоже приготовят теплый прием где-нибудь
около стадиона. Несмотря на огромное количество металлических ограждений и военнослужащих,
такие стычки были возможны. Однако конфликтов избежали. Даже когда
заблудившиеся динамовские болельщики шли к гостевым секторам, на них никто не
обращал внимания, а полицейские спокойно указывали нужное направление.
Ту же роль выполнил указатель на выход с железнодорожной станции «Химки». И болельщики его послушались.
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Своих не бросают
Понятно, что на трибунах отношения фанатов были куда
недружелюбнее, но происходили и хорошие вещи. Динамовские фанаты почтили память своего
товарища Дмитрия Теркина, умершего 25 августа, и поддержали его тезку Диму «Дракона» – тот неделей раньше попал в аварию в Грозном.
Не остался без ответа и недавний поступок Кирилла Панченко.
Лидер бело-голубых после матча за сборную России против «Динамо» пошел вместе с
одноклубниками благодарить фанатов клуба, которые организовали всю атмосферу
контрольного матча. Поблагодарить чем-то результативным не получилось.
Единственный удар Кирилла в сторону ворот завершился попаданием в перекладину,
а его игровое время ограничилось 80 минутами.
"Один из нас - с поднятыми руками. Один из тех, кто ведёт команду вперёд!" #ДинамоЗенит pic.twitter.com/wsl9RPigLo— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 10 сентября 2017 г.
Останься в «Динамо» Александр Кокорин, он бы и был героем клуба вместо Панченко. Нынешнему лучшему бомбардиру «Зенита» достаются более обидные прозвища, начиная с того, что «Кокорин – газ», и заканчивая нецензурщиной. Между ними влез «дурак».
К слову, против бывшей команды Кокорин играл ненамного
интереснее Панченко. В первом тайме Александр рассчитывал, что на нем поставят
пенальти, но главный арбитр не оценил падение нападающего в штрафной Антона
Шунина.
Застольная и Кокурин
Болельщики гостей не могли не припомнить вратарю «Динамо» тот злосчастный эпизод осенью 2012 года. Однако больше внимания они уделили другому событию – очередной годовщине начала блокады Ленинграда (8 сентября – Прим.ред.). Сперва фанаты повесили баннер «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», а потом продолжили тему исполнением «Волховской застольной». Любопытно, что текст песни напечатали с обратной стороны той самой карточки, по которой в Ленинграде и выдавали хлеб. Во время исполнения фанаты поднимали эти листовки над головами.
Зенитовские поклонники расположились не только на гостевом
секторе – несколько человек расселись на центральных секторах. Среди них
выделился юный болельщик с фамилией «Кокурин» на спине, совсем не стеснявшийся
подпевать зенитовскому виражу.
Роберто Манчини во время матчей предпочитает не плясать у бровки – больше смотреть игру со скамейки. Когда итальянец давал указания запасным, то он чуть ли не с ними выходил на поле, за что тренера предупреждал резервный арбитр. Очень крепкие объятия достались Дмитрию Полозу, менее – Артему Дзюбе, но тренер не раз обращался к подопечному с претензией по тому или иному моменту. Он все еще ждет, когда форвард будет играть так же, как на тех нарезках, которые показывали тренеру.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин
Предупреждения:
Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция