На ОИ-2018 повезем седых ветеранов? Пять главных сюрпризов на старте сезона КХЛ

Три недели чемпионата КХЛ позади. И за это время клубы успели преподнести болельщиками немало неожиданностей. Называем самые яркие.

ФЕНОМЕН «БАРЫСА» НА ВОСТОКЕ

Нет, ну кто бы мог подумать, что именно «Барыс» окажется сейчас единоличным лидером на Востоке? Ведь еще летом говорили, что в Астане распалось ударное звено – завершил карьеру Боченски, перешел в московское «Динамо» Бойд…

Ничуть не бывало! Казахстанский клуб набрал в состав новых малоизвестных североамериканцев, и они с ходу начали набирать очки в КХЛ. И посмотрите Доус, которого в нашей лиге за глаза уже называют мастером хет-риков, возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ. А его земляк, канадский защитник Диц, до этого выступавший за океаном в АХЛ, - уже самый результативный среди игроков обороны.

При этом «Барыс» на старте особых-то чудес не показал. Казахстанцы потеряли три очка в поединке с рижанами, уступили и «Магнитке». Так в чем же их феномен?

Я бы ответил – в ситуации, которая сейчас сложилась в Восточной конференции в целом. Там силы команд настолько подравнялись, что совершенно непонятно – кто выбьется в лидеры по итогам сезона.

Ведь в фаворитах уже успели походить и «Нефтехимик», и «Ак Барс», и «Автомобилист», и «Куньлунь»… Вполне вероятно, что на первом месте в турнирной таблице успеют засветится и другие клубы. Восток в этом сезоне абсолютно непредсказуем!

НЕПОБЕДИМОСТЬ СКА

В отличие от Востока, на Западе все как раз четко определено. Есть два мощных лидера – СКА и ЦСКА и все остальные. И все же удивительно, что именно питерские армейцы идут по чемпионату пока без единого поражения. Восемь матчей – восемь побед. Они взяли верх и в очной ставке двух армейских суперклубов.

Конечно, не всегда команде Олега Знарка удается сокрушать соперника забрасывая в его ворота по семь шайб, как это было в поединках со «Слованом» и «Северсталью».

В двух поединках – против крепких «Витязя» и «Торпедо» - питерцы вырвали победы только в серии послематчевых штрафных бросоков. Однако то, что среди потенциальных игроков сборной России есть хорошие буллитеры – тоже плюс. Ведь в скоротечном олимпийском турнире исходы матчей решают именно дуэли с вратарем по окончании игрового времени.

Ну а в КХЛ теперь новая интрига – кто остановит СКА, тот и герой!

АУТСАЙДЕРЫ – МИНСК И ВЛАДИВОСТОК

В подвале турнирной таблицы сенсаций тоже хватает. Ну кто бы мог себе представить, что худшими в КХЛ на сегодня окажутся «Адмирал» и минское «Динамо», команды, которые еще весной играли в плей-офф да и вообще относились всегда, как минимум, к крепким середнякам.

Минчане поменяли летом одного канадского специалиста на другого. И играют-то вроде бы неплохо – организованно и агрессивно, но при этом испытывают большие проблемы с реализацией. Горди Дуайеру сейчас бы не помешал кредит доверия. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко костерит «зубров» не стесняясь в выражениях не только за фиаско, но и за победы: «Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках».

Что касается, «Адмирала», то дальневосточники удивили скорее специалистов, чем собственных болельщиков. Напомню, что и прошлый чемпионат «моряки» начали не менее кошмарно – десять поражений в 14 матчах. Их наставник Александр Андриевский даже подал было в отставку. Но руководство клуба ее не приняло. И команда в ответ выдала победную серию и уверенно начала набирать очки. Неужели и в этом году «Адмирал» просто решил дать соперникам привычную фору, чтоб потом поиграть в инфарктные догонялки?

ЛИДЕРЫ - СПЛОШЬ ИНОСТРАНЦЫ

Выше уже упоминалось, о лидерстве в КХЛ двух легионеров – Доуса среди форвардов и Дица среди защитников.

И хочется отметить, что иностранные фамилии в списках самых результативных игроков КХЛ – это не исключение, а, наоборот, система!

С нападающими ситуация еще туда-сюда. Тот же Доус заигран за Казахстан и канадцам на Олимпиаде не поможет.

Но вы посмотрите, что творится среди защитников-бомбардиров! Первые четыре места – у варягов. В первой десятке вообще всего трое россиян.

Почему так получается?

Чтобы ответить на это есть еще одни очень интересный показатель – игровое время. Так вот среди нападающих его в КХЛ больше всего получают канадцы Вей и Фрэттин. На третьем месте американецСекстон, на четвертом казахстанский канадец Доус.

Среди защитников ситуация не лучше. Первое место – американец Блум, второе – датчанин Ларсен, третье - латвиец Бартулис, четвертое – опять американец Шаус, пятое – канадец Диц.

Мы вроде говорим, что в этом сезоне все интересы лиги подстраиваются под подготовку сборной России к ОИ-2018.

А кого мы в итоге в ней наигрываем? Кто в КХЛ на первых ролях?

ЛУЧШИЕ ИЗ РОССИЯН – ВЕТЕРАНЫ

Поговорив о лучших иностранцах, грех не отметить и самых ярких игроков среди россиян. И тут статистика нас тоже удивит!

Среди хоккейных специалистов существует расхожее мнение, что возрастные игроки долго вкатываются в сезон. И свой лучший хоккей начинают показывать не раньше ноября.

Не тут то было!

В тройке самых результативных россиян до оскомины знакомые фамилии – 36-летний Мозякин и 39-летний Дацюк. За честь «молодежи» с ветеранами, правда, успешно бьется Широков, которому «всего» 31 год.

Ну а что у нас с обороной? Лучший защитник-бомбардир среди россиян 38-летний Марков… В тройку входит и 35-летний Никулин.

И мы рады, конечно, что ветераны не стареют ни душой, ни телом. Но где же молодежь, которую в России несколько лет планомерно натаскивали на результат в так называемой олимпийской сборной? Почему ее в КХЛ не видать, не слыхать?

Видать, в олимпийском сезоне опять пошла мода на седину…