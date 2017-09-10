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«Лидер хорватов Шарич обещает русских обыграть»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лидер хорватов Шарич обещает русских обыграть»
Фото: FIBA

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин, хорошо знакомый с хорватским баскетболом, о предстоящем матче 1/8 финала Россия – Хорватия на Евробаскете.

- Нам надо играть от себя, думать только о своей игре. Пойдут или нет броски у Богдановича, мы не знаем. Мы только можем ему помешать. Но если у него пойдет, он забивает и через поднятую руку, это для него не препятствие. Можно постараться отсечь его от мяча, чтобы передачи до него не доходили. Но пока я не вижу у нас такого игрока и не вижу, чтобы наша команда играла так, чтобы не давать кому-то получать мяч.

- Как нам нужно играть?
- Нужно играть от себя, использовать свои сильные качества. Быстрый переход, давление изнутри, то есть активная играть внутри периметра. У них нет таких высоких, чтобы остановить Тимофея Мозгова. Тиму покусывали за его игру некоторые СМИ. Ему не надо на это обращать внимание, не надо никому ничего стараться доказать, надо собраться и просто сыграть для команды для страны лучший матч.

- Остальным что посоветуете?
- Давление изнутри создает вся команда. Надо попадать свои броски, а если что – Швед придет на выручку. Трудно остановить атаку хорватов. Шарич найдет способ, как угрожать нашему кольцу. А нам надо сделать так, чтобы атака хорватов была менее эффективна. Все, что они промажут, подбирать и бежать в быстрый прорыв. Думаю, хорваты не так хорошо готовы физически, как наши. Да и ротация у них поменьше.

- Как мы должны создавать давление внутри периметра?
- Питать мячами Тиму под кольцом, плюс у нас есть Курбанов и Воронцевич. А если Попович выйдет против Шведа, то у Алексея уже будет преимущество в росте. Пусть он идет на кольцо, а хорваты пусть или дают забивать, или фолят. Давить на них в «краске».

- Вы большой знаток хорватской души. Что здесь можете подсказать?
- У меня есть инсайд, потому что Шарич напросился ко мне в друзья в фейсбуке. Почему? Понятия не имею. Может, я для него был кумиром в его детстве (Кисурин два сезона отыграл в легендарном хорватском клубе «Цибона». – Прим. ред.). Шарич пишет, что они готовы русских обыграть и пойти дальше до самого финала.

- И все-таки каковы особенности хорватского характера?
- Если они только почувствуют, что соперник дал слабину, начнут добивать. И тогда уже их тяжело сдержать. Поэтому нам надо выходить спокойно, тем более мы отнюдь не слабые.

Матч 1/8 финала Россия – Хорватия пройдет сегодня. Начало в 21.30.

Матч

Хорватия - Россия

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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