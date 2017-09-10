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«Зенит» – фаворит. Вы не видите?» Динамовцы говорили за себя и соперников

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Антон Шунин
Антон ШунинФото: ФК «Зенит»

Игроки «Зенита» оставили матч без комментариев, Хольмен радовался одному очку, а Шунин равнодушно отнесся к кричалкам про себя.

«После каждой игры говорю!»

За всех игроков в микст-зоне отдувались три человека, и все они представляли «Динамо». Зенитовцы почти в полном составе прошли мимо.

– Я после каждой игры говорю. После каждой игры! – повторял журналистам Андрей Лунев. Неделю назад на этом же самом месте вратарь рассказывал о сказочном повороте в своей карьере в виде вызова в сборную России.

Кто давно ничего не рассказывал, так это Артем Дзюба. Последнее его выступление было в эфире «Спорт FM» в день рождения, когда он обещал новости про свое будущее (не считая короткого выступления на тему «Что я читал этим летом»). В этот раз даже 35 минут игрового времени не прервали молчание форварда. Больше всех повезло его знакомому журналисту, с которым Дзюба и вышел со стадиона.

Очень ждали Александра Кокорина, который второй раз играл против бывшей команды (первый был в мае 2016-го). Тем более, что форвард начал разговаривать с прессой после почти каждого матча. Но вторая игра без гола и знание всех коридоров «Арены Химки» подтолкнули экс-динамовца к игнорированию микст-зоны. Неловкий момент для нескольких петербургских журналистов, оставшихся без комментариев тех, за кем они пристальнее всего следят.

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«Думал о реванше за вылет в ФНЛ»

Швед Себастьян Хольмен останавливался перед прессой дважды. Сначала говорил на родном языке, потом на более привычным для журналистов английском.

– Каково было играть с одной из лучших команд России? – поинтересовались у защитника.
– Матч был тяжелым. Мы хорошо оборонялись 90 минут и упорно боролись. «Зенит» – одна из лучших команд в РФПЛ, как вы сказали. Понимали, что в течение всего матча надо будет хорошо играть в защите и выкладываться на 100 процентов в любой ситуации. Думаю, мы это показали.

– Довольны набранным очком?
– Да, учитывая, как складывалась игра. Не знаю, сколько процентов владения мячом было у «Зенита», но мы должны быть довольны. Не думаю, что у соперника было много голевых моментов.

– Вы хорошо выглядели в первом тайме. Что произошло во втором?
– Наш план на игру – играть от обороны и на контратаках. Тяжело защищаться весь матч. В первой половине было несколько контратак, которые могли привести к голу. Во втором тайме мы немного устали и не было столько сил идти в атаку, но это нормально. Самое важное – хорошо играли в защите.

– До матча думали о реванше за поражение от «Зенита» в мае 2016-го, которое отправило вас в ФНЛ?
– Лично я да. Немного игроков осталось в команде с того матча. Я точно думал об этом перед игрой. Вылет «Динамо» из РФПЛ – один из худших моментов в моей карьере. Было бы хорошо обыграть «Зенит», но мы и одному очку рады, как я уже говорил.

– «Зенит» – будущий чемпион?
– Может быть. Они очень хорошо начали чемпионат, но сезон будет длинным. «Зенит» меня не очень-то и волнует.

– Вы и у «Спартака» отобрали очки. С кем было труднее?
– Это два разных матча. Во втором тайме игры против «Спартака» мы куда больше владели мячом и не так много оборонялись, как с «Зенитом». Думаю, в обеих встречах «Динамо» играло хорошо. Нам остается взять лучшее оттуда и хорошо проявить себя в следующих турах. 

«К кричалкам фанатов «Зенита» равнодушен»

– Это лучший матч «Динамо» в сезоне? – спросили у Антона Шунина.
– Не сказал бы, что лучший, но один из лучших. Мы играли против лидера, и нам удалось его остановить. Были хорошие моменты, чтобы забить – особенно в первом тайме: например, попали в перекладину.

– Вы играли против сборной России на прошлых выходных. Кто сильнее: тот состав или «Зенит»?
– Не могу ответить.

– Почему?
– Одна игра была товарищеской, а эта – официальная.

– С трибун в ваш адрес были различные кричалки. Как к этому относитесь? – про Шунина вспоминали фанаты «Зенита». Они никогда не забудут про эпизод с петардой, взорвавшейся рядом с вратарем.
– Равнодушно. То, что я слышал, неприятно, но мне все равно. Я не отвлекаюсь на подобные вещи и нахожусь в игре. Мне все равно, что кричат, но в общем для нашего чемпионата это неположительный момент. Тем более на трибунах дети, их родители, бабушки и дедушки. Это не красит, конечно.

– Хотите что-то ответить болельщикам?
– Ничего не хочу отвечать. Это бессмысленно. Надо работать в этом плане, стараться пресекать эти моменты. Даже был эпизод, когда так делали, но, наверное, не очень хорошо получается. Над этим будут работать: штрафы, гуделки. С этим надо бороться.

– «Зенит» – главный претендент на чемпионство?
– Конечно. А вы не видите? – улыбаясь, переспросил Шунин, но в ответ получил другой вопрос.

– В первом тайме «Динамо» выглядело хорошо, а после перерыва подсело. Были согласны на ничью?
– Ни один человек так не скажет. У нас была установка отходить назад и играть на контратаках. Мы ждали свой шанс убежать в контратаку, потому что «Зенит» раскрывается и атакует большими силами.

И Дзюба не помог. «Динамо» вскрыло проблемы «Зенита»

Матч

Динамо - Зенит - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Рыков, Темников, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соснин (Ташаев, 78), Тиам, Соу, Бечирай (Сапета, 90), Панченко (Вандерсон, 80)

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Кузяев, Паредес (Полоз, 85), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин

Предупреждения:

Соу, 45; Темников, 66; Вандерсон, 84 - Ерохин, 70

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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