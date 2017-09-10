Если «Зенит» - чемпион, то Улюкаев – друг Сечина. Колонка Кушанашвили

То, что Отар жжет, мы привыкли. Но сегодня он жег прямо по ходу матча «Зенит» - «Динамо», присылая нам по sms-ке раз в две-три минуты. Мы решили их собрать воедино – и получился весьма яркий текст. Нашлось место и Андронову, и Ловчеву, и Гумилеву, и Манчини. Наслаждайтесь!

Начисто, в отличие от вас, лишенный фарисейства и подобострастия, начинаю писать эту априори неровную (времени в обрез, дел - гибель, я ж не из «ГАЗПРОМА» и не Абрамович Рома, мне работать приходится) заметку на 55-ой минуте матча «Динамо» - «Зенит».

Клянусь бессмертием души Леши Андронова, писать этот нервический шедеврик меня вынудил Евгений Серафимович, который, будучи «нашим всем», так очевидно перебарщивает с одами Манчини и питерцев, что даже не знаю, беспокоиться мне за него или радоваться (а ну как задружился с Миллером?). Ибо - уже 60-ая минута - БЕЗДАРНЕЕ игры, чем та, что показывает «Зенит», только игра расейских актеров в расейских сериалах.

Но я, любя Серафимыча, должен заметить, что за время работы в «Совспорте» он сделался заправским трибуном, а всякий трибун, не выключая меня, обязан быть спецом по демагогии без капли тормозной жидкости.

Ловчев скажет, что именно этот матч - не показательный, на что я скажу, что эта софистика со мной не пройдет, ибо я смотрел ВСЕ матчи «Зенита», и в тех, которые все называли «превосходными», он играл хуже, чем дубль кутаисского «Торпедо», за которое играл я, а я по сравнению с игроками «Зенита» даже в нынешней форме - Мхитарян.

Между тем уже 86-ая минута, и только что Кузяев спас «стопроцентного чемпиона».

Все, ничья.

Если эта команда - чемпион, то Алексей Улюкаев - друг Игоря Сечина. Я отчетливо представляю, какую ахинею завтра опубликуют газеты и, глядя на «Зенит», отчего-то вспоминаю строчку из Гумилева про сон, в котором пиита напугал монстр: «Мне удалось разглядеть тьму, клубящуюся в нем».

Но вы вместо слова «позор» напишете, поди, про вулканический темперамент игры, хотя правда в том, что забей Панченко и Вандерсон - Манчини чувствовал бы себя, как Юрген Клопп намедни в «Манчестере».

Вот выступает Манчини, кумир Ловчева.

Ему «очень понравился второй тайм». Кто бы сомневался, играли ведь блестяще.

У человека не работа, а синекура, не скажет же он, что его работа не имеет эволюционной перспективы, а с тех двух метров, что бил мой любимый Дзюба, попал бы даже певец Пупо.

Все разговоры о «Зените» за последние несколько лет стали отчетливо мазохистским занятием, что нормально, наверное, для вашего мира, где все страдают синдромом нарциссизма, но ненормально для моего, где, играй я ТАК, как играет «Зенит» за ТАКИЕ деньги, заказал бы себе впрок эпитафию: «Заснуть отрадно. Умереть - отраднее. Но лучше не родиться никогда».