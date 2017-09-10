Капитан «Хук» уходит. Бьющий не только хук Усик приходит. Надолго ли?

Александр Усик (справа) отправляет в нокаут Марка Хука Фото: Gettyimages.ru

В субботу в Берлине украинец Александр Усик нокаутировал в 10-м раунде немца Марко Хука, защитил свой титул WBO в категории до 90,7 кг и доказал, что по праву считается фаворитом в турнире восьми сильнейших боксеров в этом весе, который и начался с этого поединка.

Физико-лингвистические упражнения не помогли Марко Хуку, который незадолго до боя на пресс-конференции толкнул Александра Усика и обозвал «сукой». Только зря гортань напрягал. Тяжелое интеллектуальное напряжение пропало даром. Это был тот редкий случай, когда предсказателям, в том числе и мне, удалось сработать куда лучше Гидрометцентра. Ошибиться было трудно, и мы не ошиблись, хотя могли бы, если бы очень постарались.

Экс-чемпион мира Марко Хук сделал именно то, чего от него ожидали: он выпрыгнул из штанов, но при этом прыгнуть выше головы все равно не смог. Ну а прыжка из штанов хватило на десять очень достойных раундов против заведомого фаворита. Тоже неплохо, но в мире, где важна только победа, трагически недостаточно.

Хук выжал из своего тела, замечательного характера и психики все, что мог. Он был натренирован настолько, насколько это было возможно. Он фолил и хамил, где было можно и нельзя. Он полностью мобилизовал голову, но все это, в конечном счете, пошло прахом.

Хук был хорошо подготовлен к бою с левшой, он все время пытался зарядить справа, прямыми, кроссами и боковыми. Иногда они проходили, но чаще разбивались о блок или пролетали мимо. Единственное, что мне в этой связи показалось, так это то, что Усик все-таки слишком часто принимал удары именно на блок. Во-первых, это достаточно больно. Конечно, не так, как когда ты блокируешь удар соперника челюстью или печенью, но неприятно. Во-вторых, создает у соперника пусть ложное, но устойчивое представление о том, что он все-таки что-то может. Возможно, поэтому Хук продержался так долго.

Усик был очень подвижен, он не давал Хуку завязать его любимый грязный бой на средней дистанции. Александр быстро передвигался, обстреливал Хука из своих дальнобойных орудий, особенно по корпусу, явно ставя себе задачу измотать соперника, что ему, в конечном счете, удалось. Хук в ответ делал все, что мог, а кое-что он все-таки мог. Его атаки справа периодически достигали цели, но только эффект имели неважный для него самого. Усик зверел и старался вернуть долги гораздо ретивее, чем мы — банковский кредит. Мне даже показалось, что иногда Хуку приходилось пожалеть о том, что он попал. Но он как настоящий боец только старался попасть снова и снова.

Где-то после шестого раунда Хук начал уставать. Усик, увидев это, тоже взял некоторую паузу. Но потом он накатил, и в действиях Хука все чаще стало просвечивать отчаяние, которое как у смелого человека у него выливалось в агрессию. Было уже ясно, что до финального гонга он не дотерпит, но немец хватался за любую возможность. Когда Усик поскользнулся и упал, он (как истинный джентльмен) попытался сверху ударить ему по голове, но и здесь промазал. За очередное нарушение рефери, наконец, снял с него очко, но Усик явно не собирался довольствоваться очками. Он хотел более убедительной победы.

В девятом раунде он совсем забил Хука, но тот вышел на десятый. Усик начал затяжную атаку, которую никак не заканчивал. Он пробил множество ударов по обоим этажам. Один из них, по печени, заставил Хука взглянуть на этот мир совершенно другими глазами.

На счастье Хука, в этом суровом мире все-таки существует гуманизм, который в лице рефери остановил избиение. У Хука был такой вид, как будто он осознал, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Он упустил возможность вернуться в элиту мирового бокса, которой, признаемся честно, у него и не было. Лет ему немного, но слишком много тяжелых боев он провел, слишком устал. Пора и честь знать.

Н,у а Александра Усика теперь ждет бой с победителем намеченной на 30 сентября встречи между чемпионом мира по версии WBC латышом Майрисом Бриедисом и беглым кубинцем Майком Пересом, и это будет явно более тяжелое испытание. Более вероятным победителем в этой паре выглядит похожий на Усика по манере ведения боя Бриедис. Как сложится их поединок, если он состоится, сказать сейчас трудно. Очень может получиться не слишком зрелищным, так как оба работают от противника, а теперь оба будут ждать этого друг от друга.

Если Усик пройдет Бриедиса и в финале выйдет на нашего Мурата Гассиева, другого фаворита турнира, то это станет увлекательным противостоянием силы и скорости, нападения и защиты, предсказать исход которого очень сложно.

Однако все это дела будущего, у которого на себя, возможно, совсем другие планы, чем у нас на него. А в ближайшей перспективе у нас другой бой. 23 сентября в рамках того же турнира в категории до 90,7 кг россиянин Дмитрий Кудряшов выйдет на еще одного беглого кубинца - Юниера Дортикоса. Кажется, беглых кубинцев скоро будет хватать на всех, и этот далеко не самый простой из них.



