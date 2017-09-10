Никаких нулей! «Динамо» и «Зенит» здорового человека выдали огненный матч

Корреспондент «Советского спорта» - о главной волейбольной премьере страны, которая прошла на улице Лавочкина.

ФУТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ

Воскресный день подарил московским любителям отдохнуть на спортивных аренах сразу две одинаковых вывески: «Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург. При большом желании можно было даже успеть на оба матча. И вечером во дворце на улице Лавочкина такие энтузиасты нашлись. В основном это были болельщики «Динамо», у которых слоган «одна жизнь – одна команда» распространяется на все виды спорта. После унылых футбольных нулей они надеялись, что в волейболе дела пойдут повеселее.

Их ожидания были обоснованы, поскольку в этом виде спорта «Динамо» в полном порядке, а вот «Зенит» - это клуб-новодел, который проводил свой первый матч в рамках Суперлиги. При этом он имеет прямое отношение к футбольному – входит в его структуру и грозит стать новой силой российском волейболе, если не в этом сезоне, так в следующем уж точно.

У волейбольного «Зенита» большой бюджет и уже хороший состав. Да, без аргентинцев и Кокорина, но все равно дорого-богато. Здесь и олимпийский чемпион Александр Волков, и двукратный победитель континентальных первенств Андрей Ащев, и приличных легионеров схантить не забыли - Маркус Нильссон с Ореолем Камехо – топчики по меркам нашей волейбольной лиги.

Да и тренерский штаб забывать не стоит. Александр Климкин – сам по себе человек опытный и вполне себе заслуженный, ну а помощники у него так вообще огонь. Один Серджо Бузато чего стоит! Итальянец – очень сильный аналитик и является неотъемлемой частью тренерских штабов сборной России, начиная с первого пришествия Владимира Алекно.

ЯКОВЛЕВ НОВОЙ СБОРКИ

«Динамо» перед этим сезоном обновилось. Время и обстоятельства, порой, заставляют отказываться даже от нестареющей классики. Более чем десятилетняя эпоха Сергея Гранкина в бело-голубой футболке подошла к концу. Теперь капитан сборной России на последнем Евро будет искать новый вызов в Белгороде, а его место в основе «Динамо» занял его тезка – Антипкин. Кроме того, динамовцы всю жизнь качественно работают на перспективу и доверяют своей молодежи.

И это вполне оправданно, особенно, когда молодежь такая, как, например, Дмитрий Яковлев, который уже сейчас во многом напоминает своего отца Романа. Хороший рост, высокий прыжок, приличная техника. Не хватает разве что отцовской харизмы и уверенности, но это дело наживное. На матч против «Зенита» Яковлев-младший вышел в старте, несмотря на то, что основной диагональный динамовцев Павел Круглов жив-здоров.

А вот Александр Кимеров, который выдал очень неплохой прошлый сезон в «Факеле» и вернулся в родной клуб, получил тяжелую травму в сборной. Когда он вернется, точно сказать никто не может, поэтому Яковлев получает, по сути» «уайл-кард» в основу, а вместе с тем, возможность расти и развиваться.

Вместе с тем бело-голубым удалось заполучить голландского доигровщика Дика Кооя, которому надоело все выигрывать в Турции. В «Динамо» он приехал за новыми впечатлениями и, надо думать, титулами.

ПОТЕРЯННЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Стартовые розыгрыши игры против «Зенита» показали – Коой не турист и не растерял в мастерстве за два теплых года в Анкаре. И на блоке, и в атаке голландец работал очень четко. Да и в целом «Динамо» в первой партии выглядело куда более сбитым и слаженным коллективом, нежели петербуржцы.

Этого следовало ожидать. Тренерскому штабу Александра Климкина приходится работать, как в гастролирующем цирке – практически с колес. Понятно, что даже в таких условия «Зенит» будет побеждать хотя бы за счет хорошего состава, но в матчах против соперников калибра «Динамо» нужна сыгранность.

Хотя в защитных действиях зенитовцы показали свой потенциал уже по ходу первой партии. Блок-то работал и страховка была, но в атакующих действиях получалось не все. Павлу Панкову потребовалось практически полпартии, чтобы нащупать взаимодействие с Камехо. А до этого молодой связующий мучил кубинца отведенными мячами на неудобной высоте, с которых тот логичным образом не забил более-менее ничего. Не пошло в атаке и у Нильссона, а потом засбоил и прием. В итоге, первый сет остался за «Динамо» – 25:19.

ВЕЛИКОДУШНОЕ «ДИНАМО»

Но во второй партии гости включились с первых розыгрышей и принялись душить «Динамо» своим блоком. В эти моменты в действиях бело-голубых проявился дефицит идей, Юрий Маричев произвел двойную замену, но и она не очень-то помогла. Валентин Стрильчук подкинул идей в атаке, но догнать «Зенит» это не помогло.

Команда Климкина вцепилась в разницу и аккуратно снималась с подач хозяев. Панков, в отличие от первого сета, уверенно вел игру и не стеснялся играть широкую зону с Волковым, которому даже не приходилось включать свою сокрушительную мощь, чтобы добить до пола, настолько динамовский блок был дезорганизован. Итоговые 25:20 в пользу «Зенита» во второй партии никого не удивили.

Бело-голубые слишком легко упустили игру из-под контроля. Им нужно было продолжать натягивать вожжи после победы в первом сете, но вместо этого динамовцы проявили великодушие и дали «Зениту» активировать все мастерство их игроков.

Полетела подача у Нильссона, Камехо начал бомбить с высоты, Сивожелез принялся мучить скидками, а как все это остановить на лавке «Динамо» сообразили не сразу. Пока думали, поиграли третий сет – 17:25. В четвертом вроде бы опять включились, но роль догоняющих нервировала. Из-за этого в концовке пошли ошибки, которые сыграли на руку гостям. 26:24 в партии, 3:1 в матче. Волейбольный «Зенит» начинает бодро и дерзко. Премьера удалась!