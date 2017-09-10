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Двойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинФото: ХК «Лада»

Самые зрелищные моменты третьей недели регулярного чемпионата КХЛ.

Бой: Марко Анттила VS Кори Кейн

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила решил проверить себя в бою с форвардом «Куньлуня» Кори Кейном. Финн, до этого отметившийся заброшенной шайбой и голевой передачей, не смог ничего противопоставить американцу. Зато записал на свой счет хет-трик Горди Хоу.


«Нефтехимик» забросил 3 шайбы за 51 секунду, но проиграл

«Нефтехимик» мощно начал встречу с «Сочи», отправив в ворота голкипера сочинцев Дмитрия Шикина три шайбы за 51 секунду. К сожалению подопечных Андрея Назарова, этого не хватило для победы.


А «Барыс» - за 46 и выиграл

За полторы минуты до конца третьего периода «Барыс» уступал в счете «Салавату Юлаеву» 1:2. Однако, благодаря двум шайбам Найджела Доуса и одной Мартена Сен-Пьера, казахский клуб вырвал победу у уфимцев со счетом 4:2. На все про все «Барысу» потребовалось всего 46 секунд.


Роскошная комбинация «Сибири»

Красивым получился розыгрыш большинства в исполнении хоккеистов «Сибири». В комбинации приняла участие вся пятерка новосибирского клуба, а нападающему команды Андрею Сигареву осталось лишь не промахнуться мимо ворот.


Курьезный гол Сергея Мозякина

Свою 250-ю шайбу за «Металлург» капитан магнитогорской команды Сергей Мозякин забросил в матче с «Ладой». Причем сделал это с нулевого угла к большому удивлению голкипера тольяттинской команды Александра Лазушина.


Двойной сэйв Георгия Бердюкова

Защитник «Амура» Георгий Бердюков, в падении отразив мощный бросок Кирилла Кольцова («Трактор»), похоже, стал одним из главных претендентов на сэйв месяца.


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