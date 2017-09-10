Стиль диктуют исполнители. «Ахмат» спас игру с «Локо», но не убедил

Только что Раванелли (слева) сравнял счет в матче Фото: ФК «Ахмат»

Как и с ЦСКА, в матче с «Локомотивом» «Ахмат» сделал ставку на надежную игру у своих ворот. Почему Олег Кононов принял именно такое решение, стало ясно после пропущенного грозненцами гола в начале второго тайма, когда его команда была вынуждена атаковать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЧА С ЦСКА

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» на выезде переиграл ЦСКА - 1:0. В той встрече они уступили во владении мячом в три раза! Но это не мешало им опасно контратаковать. На ответные выпады они сделали ставку и в матче с «Локомотивом». Изменилось лишь одно - если с красно-синими команда Кононова оборонялась по схеме 5-4-1, то против «железнодорожников» был выбран тактический модуль 4-4-2. Два нападающих должны были не давать сопернику развивать атаки через центр, где у «Локо» за диспетчерским пультом трудятся Фернандеш и братья Миранчуки.

По итогам первого тайма «Ахмат» существенно уступил «Локо» в количестве передач - 141 против 333. Но так ли это важно? Игра шла по сценарию хозяев. Во-первых, 175 передач у москвичей сделали центральные защитники и опорник! Это 53% от общего количества. Опасности они не таили. Во-вторых, «Ахмат» превзошел своего соперника по ударам - пять против четырех. Что важно, четыре из пяти ударов хозяев были произведены из штрафной площади, тогда как гости из ее пределов пробили лишь два раза. Иванов и Митришев вполне могли забить, но удару первого не хватило точности, а удар второго заблокировали.

Открой «Ахмат» счет - и для команды Кононова мог повториться сценарий игры с ЦСКА, когда она дотерпела до победы. «Ахмат» даже вышел вперед в начале второго тайма - защитник «Локо» в контратаке срезал мяч в свои ворота. Но арбитры решили не засчитывать мяч, так как в момент прострела с фланга Мбенге, на которого шел навес, находился в офсайде.

Игру перевернул случай - после подачи Фернадеша со штрафного мяч в свои ворота срезал Родолфо. Играть на контратаках дальше «Ахмат» просто не мог. Здесь-то и стало ясно, почему Кононов решил действовать вторым номером.

БЕЗ ИГРОКА ТИПА МАМАЕВА ТЯЖЕЛО

«Ахмат» предстал несостоятельным в позиционном нападении! Когда грозненцам требовалось атаковать, они ни разу не пробили из штрафной площади! Такой удар после перерыва у них был лишь один - Митришев нанес его на 89-й минуте, когда счет стал равным и игра вновь вскрылась. Из восьми ударов «Ахмата» после перерыва семь были произведены из-за пределов штрафной. Именно так хозяева сравняли счет - отличился вышедший на замену Раванелли. Его удару предшествовала фланговая подача. По данным WhoScored, их у хозяев было сразу 14, если не считать угловых. С ними - 21.

Особенность состава «Ахмата» в том, что у коллектива много техничных игроков - Бериша, Митришев, Раванелли, Иванов. Но! Все они любят повозиться с мячом. Футболиста, который мог бы сыграть в одно-два касания не видно. В «Краснодаре» у Кононова такие игроки были - сначала Широков, чуть позже Мамаев, а еще Перейра. Их наличие и позволяло «быкам» плести у чужих ворот комбинации.

Грозненские исполнители больше нацелены на индивидуальные действия. А их лучше демонстрировать на свободном пространстве - в контратаках. Вот и подстраивается Кононов под состав - нельзя ехать в болотистую местность на автомобиле, который предназначен для городской езды. В игре с «Локо» сразу 17 раз футболисты «Ахмата» шли в дриблинг. Подопечные Юрия Семина значительно реже - 7.

Если Олег Кононов проработает в «Ахмате» до зимы, то очень интересно, какие трансферы будет делать этот клуб. Вероятно, в осенней части чемпионата тренер продолжит делать ставку на результат, выбирая максимально эффективную модель игры, задвигая зрелищность на второй план.