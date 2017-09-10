Русский претендент на «Золотую бутсу» и тест «Зенита» на честность

Андрей Козлов и Андрей Панюков забили очередные мячи – у них лучших бомбардирский темп в стране.

Козлов: 13 голов в 13 матчах

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов продолжил отрываться от Александра Кокорина в гонке за российскую «Золотую бутсу». Пока игрок «Зенита» вместе с партнерами без выхлопа пытался забить «Динамо», Козлов уже на 7-й минуте забивал очередной мяч. К ним в Красноярск приезжал «Луч», и в этом матче команда Дмитрия Аленичева сделала максимум для того, чтобы остаться лидером ФНЛ.

Фишка ситуации в том, что перед туром у них и у «Крыльев» совпадало и количество очков, и разница. «Енисей» лидировал только за счет лишних забитых мячей. Теперь «Крыльям», чтобы выйти на первое место, нужно обыграть в понедельник «Спартак-2» со счетом 5:0, потому что красноярцы победили 4:0.

Зато Андрей Козлов – бесспорно лучший в первой лиге: 13 мячей в 13 матчах, семь игр с голами подряд. Если этот форвард продолжит так же, в премьер-лигу он выйдет на полгода раньше партнеров. Как минимум предложения в зимнее окно из РФПЛ быть должны. Хотя не факт, что сам Козлов захочет уходить. Ведь в августе более щедрому «Оренбургу» он отказал. И оказался прав, потому что «Енисей» идет первым, а «Оренбург» отстает на восемь очков.

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Панюков: 7 голов в 5 матчах

Больше внимания в ФНЛ, чем Козлов, способен сейчас привлекать только Андрей Панюков. У него тоже шикарная голевая серия, он вообще ни разу в сезоне еще не уходил в первой лиге без гола: пять матчей, семь мячей. Панюков не поехал с основным «Зенитом» в Москву, чтобы помочь второй команде пробраться подальше от зоны вылета, вывел петербуржцев вперед в первом тайме – но в итоге «Кубань» добилась ничьей 3:3.

Эта серия Панюкова – проверка на честность зенитовской вертикали. Главная команда в премьер-лиге не смогла забить второй матч подряд, против «Динамо» на приличный отрезок во втором тайме вышел Артем Дзюба – не помог. Если «Зенит-2» – действительно возможность для молодых и менее опытных игроков пробиться в основу, как это декларируется, именно Панюков должен получить в ближайшее время шанс.

Его появление в Кубке России против «Динамо СПб», пожалуй, полноценным доказательством не будет. А вот хотя бы какое-то игровое время в чемпионате может. Правда, многое будет зависеть от решения везти или не везти Панюкова на следующий выезд «Зенита-2» – во Владивосток. Если в следующее воскресенье Андрей отправится на Дальний Восток, даже в заявке на понедельничную «Уфу» его будет ждать глупо.

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Голы Козлова и Панюкова, победы «Енисея» над «Лучом» и «Тамбова» над «Томью» – этот тур ФНЛ был отчасти предсказуемым, но несколько неожиданностей ситуацию уравновесили.

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