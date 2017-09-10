Русский претендент на «Золотую бутсу» и тест «Зенита» на честность
Андрей Козлов и
Андрей Панюков забили очередные мячи – у них лучших бомбардирский темп в
стране.
Козлов: 13 голов в 13 матчах
Нападающий «Енисея» Андрей Козлов продолжил отрываться от
Александра Кокорина в гонке за российскую «Золотую бутсу». Пока игрок «Зенита»
вместе с партнерами без выхлопа пытался забить «Динамо», Козлов уже на 7-й
минуте забивал очередной мяч. К ним в Красноярск приезжал «Луч», и в этом матче
команда Дмитрия Аленичева сделала максимум для того, чтобы остаться лидером
ФНЛ.
Фишка ситуации в том, что перед туром у них и у «Крыльев»
совпадало и количество очков, и разница. «Енисей» лидировал только за счет
лишних забитых мячей. Теперь «Крыльям», чтобы выйти на первое место, нужно
обыграть в понедельник «Спартак-2» со счетом 5:0, потому что красноярцы
победили 4:0.
Зато Андрей Козлов – бесспорно лучший в первой лиге: 13 мячей в 13 матчах, семь игр с голами подряд. Если этот форвард продолжит так же, в премьер-лигу он выйдет на полгода раньше партнеров. Как минимум предложения в зимнее окно из РФПЛ быть должны. Хотя не факт, что сам Козлов захочет уходить. Ведь в августе более щедрому «Оренбургу» он отказал. И оказался прав, потому что «Енисей» идет первым, а «Оренбург» отстает на восемь очков.
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Панюков: 7 голов в 5 матчах
Больше внимания в ФНЛ, чем Козлов, способен сейчас
привлекать только Андрей Панюков. У него тоже шикарная голевая серия, он вообще
ни разу в сезоне еще не уходил в первой лиге без гола: пять матчей, семь мячей.
Панюков не поехал с основным «Зенитом» в Москву, чтобы помочь второй команде
пробраться подальше от зоны вылета, вывел петербуржцев вперед в первом тайме –
но в итоге «Кубань» добилась ничьей 3:3.
Эта серия Панюкова – проверка на честность зенитовской
вертикали. Главная команда в премьер-лиге не смогла забить второй матч подряд,
против «Динамо» на приличный отрезок во втором тайме вышел Артем Дзюба – не
помог. Если «Зенит-2» – действительно возможность для молодых и менее опытных
игроков пробиться в основу, как это декларируется, именно Панюков должен получить
в ближайшее время шанс.
Его появление в Кубке России против «Динамо СПб», пожалуй, полноценным доказательством не будет. А вот хотя бы какое-то игровое время в чемпионате может. Правда, многое будет зависеть от решения везти или не везти Панюкова на следующий выезд «Зенита-2» – во Владивосток. Если в следующее воскресенье Андрей отправится на Дальний Восток, даже в заявке на понедельничную «Уфу» его будет ждать глупо.
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Голы Козлова и Панюкова, победы «Енисея» над «Лучом» и
«Тамбова» над «Томью» – этот тур ФНЛ был отчасти предсказуемым, но несколько
неожиданностей ситуацию уравновесили.
«Динамо СПб»,
которое шло на третьем месте, проиграло «Авангарду»
и подпустило к себе «Тамбов».
«Балтика», один
из претендентов на премьер-лигу, дома потеряла
очки с предпоследней командой лиги – «Олимпийцем».