Почему молчат спартаковцы. Колонка Яременко

Главный редактор «Советского спорта» пытается определить, как бороться с непрофессиональным поведением футболистов. А именно непрофессиональным можно назвать отказ от желания общаться с прессой в микст-зоне, что продемонстрировал после субботней игры с «Рубином».

Футболисты «Спартака» после игры с «Рубином» не стали общаться в микст-зоне c журналистами. Мы уже не раз рассказывали, что стадион «Спартака» спроектирован так, что в раздевалку и из раздевалки можно проскочить минуя прессу. Даже новички-легионеры первым делом выясняют все нужные пути отступления.

Долгое ожидание закончилось выходом к публике пресс-секретаря команды, который, попивая из стаканчика чаек, сообщил собравшимся главную новость: игроки, дескать, просто обиделись на то, что журналисты списали красно-белых со счетов.

Про обиды игроков слушать и читать не слишком интересно. В девяти турах третья победа, а они обиделись! В итоге стоит уважаемый пожилой человек и за миллионеров отдувается. Хотя отдувается с такой улыбкой, что как-то не очень и веришь ему.





Журналисты, в отличие от футболистов, люди необидчивые. Они и дальше будут мяться в микст-зоне, это их работа. И они эту работу выполняют чуть более профессионально.

Мы вообще живем в каком-то искривленном мире. Да даже не так будет сказать точнее. Весь мир спорта в России (в том числе и мир спортивной журналистики как составная часть мира спорта) живет в мире всеобщих условностей и допущений, а если напрямую – в мире тотальной и всеобщей лжи. Владельцы клубов делают вид, что у них не игрушка, а серьезный бизнес. Агенты изображают, что будто бы они делают не то, что делают на самом деле, а организуют сделки. Футболисты делают вид, что играют. А пресса порой изображает, будто у нас в стране есть по-настоящему выстроенный профессиональный спорт. Страдает только болельщик, которого лишают качественного шоу.

Бессмысленно взывать к совести миллионеров. Лучший мотиватор, как известно – деньги. Лишаться своих кровных никто не хочет. Когда власти самого разного уровня много лет призывали автолюбителей парковаться правильно – это не работало, пока ГАИ-ГИБДД не выполняло свою работу. Появились жесткие штрафы – проблема стала решаться. Неотвратимость наказания – лучший регулятор любых проблем.

Так и здесь: не стал общаться с прессой – штраф. Не ездишь на интервью в редакции – наказание. Причем, на мой взгляд, намного лучше будет, если это будут даже не штрафы, придуманные РФПЛ в качестве регламентных норм, а самостоятельно выработанная позиция клубов. Игрок отказывается от интервью – значит, он не участвует в популяризации клуба. Тем самым не помогает увеличению узнаваемости бренда. Если владельцы клубов рассматривают свой клуб как бизнес – они не будут дальше это терпеть. А если терпят – знайте: вас обманывают, рассказывая о преданности футболу. Значит, это вовсе и не бизнес. Или не совсем твой бизнес.

Деньги – всеобщий эквивалент. Я уверен, например, что если бы федерацию гандбола наказали бы публично за три новых случая мельдония в женской молодежной сборной, то никому бы и в голову не пришло нести сейчас тот бред, что звучит из их уст – про провокацию и так далее. Лишить финансирования – и тогда ни мельдония, ни кустарного эритропоэтина, поверьте, не будет. И самое главное – «левых» отмазок больше не будет.

А в футболе, в котором прятаться сложнее, чем в видах спорта менее популярных, все на виду. В том числе и ложь.



