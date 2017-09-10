Швед - хорватам: «Нет!». Сборная России разгромила Хорватию

Дабл-дабл Алексея Шведа (27 очков и 12 передач) помог сборной России одолеть Хорватию и выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. На очереди - Греция.

ИНТРИГА. ГЛАВНЫЙ МАТЧ ДНЯ

- Это очень важный матч. Возможно - самый важный для всего нынешнего поколения сборной Хорватии! - признавался накануне Дарио Шарич.

И добавлял:

- Конечно, я хотел выиграть награду лучшему новичку сезона в НБА. Конечно, расстроился, когда остался по итогам голосования вторым. Но даже если бы победил, не раздумывая поменял бы это звание на медаль чемпионата Европы. Вот, что действительно важно!

А что наши ребята?

- За себя и за любого из команды могу сказать - будем бросаться за каждым мячом. Костьми ляжем, чтобы добиться победы! - убеждал Виталий Фридзон.

- Это главный турнир для сборной. После всех последних неудач мы приехали сюда бороться за медали. И просто так, без боя, не сдадимся. Ни хорватам, никому другому! - бил себя в грудь Тимофей Мозгов.

У вас остались сомнения в настрое игроков? Победа нужна всем! Но нам - чуточку больше. Хорваты, может, с 1994 года и не выигрывали медалей крупных турниров, но на последней Олимпиаде в Рио были пятыми. Мы те Игры вовсе пропустили. А на двух предыдущих Евробаскетах не вышли из группы. Просто 1/8 финала после такого - недостаточно. Все надежды - минимум на восьмерку лучших!

Пока трибуны «Синан Эрдем Доума» стремительно пустели после матча Испания - Турция, а несчастные местные болельщики растекались по теплым вечерним стамбульским улицам (хозяева турнира ожидаемо уступили главному фавориту, не пробившись даже в четвертьфинал), баскетболисты России и Хорватии выбегали на разминку. Подтягивались и наши болельщики. Ох, сколько воспоминаний у них связано с этой ареной! И Мария Шарапова здесь Итоговый чемпионат играла. И баскетбольная сборая в плей-офф Кубка мира-2010 боролась. И ЦСКА всего-то пару месяцев назад бился в «Финале четырех».

Все, правда, как-то без больших успехов. Но и провалов тоже не было.

Шарапова из-за травмы досрочно снялась с группового раунда в 2011-м, зато годом позже вышла в финал... чтобы в который раз там уступить Серене Уильямс. Сборная под руководством Дэвида Блатта «прошлась» по Новой Зеландии, но в четвертьфинале проиграла США - пусть и в борьбе, достойно, Андрей Воронцевич даже дабл-даблом отметился (счет - 79:89). ЦСКА, увы, опять стал «клиентом» Олимпиакоса», зато в матче за 3-е место одолел мадридский «Реал». В общем, было и чему порадоваться. И о чем сожалеть.

Как в этот раз сложится?

РАСКЛАДЫ. ДВОЕ НА ДВОЕ

Первый день плей-офф принес несколько сюрпризов - «мертвая» (судя по групповому этапу) Греция уверенно прошла Литву, фавориты-французы уступили Германии... Во второй все было без сенсаций. Латвия «поиздевалась» над Черногорией, сербы уверенно разобрались с Венгрией (счет 86:78 пусть не смущает - по игре там все было понятно задолго до финальной сирены), Испания в заключительной четверти разгромила Турцию. И лишь последний матч в программе дня обещал серьезную интригу.

- Одна из главных задач - ограничить в действиях Шарича и Бояна Богдановича, явных и талантливых лидеров хорватской сборной. Хотя и остальные игроки этой команды обладают достаточным опытом, чтобы создать серьезные проблемы, - рассуждал накануне Сергей Базаревич.

Коллега нашего главного тренера Александр Петрович мог высказаться в том же духе: его подопечным предстояло перво-наперво придумать, как обезоружить Шведа и Мозгова. Разница в том, что среди хорватов держать наших лидеров просто некому. Алексей - слишком техничный и мобильный для их защитников, Тимофей - слишком большой и мощный для центровых. Когда того же Богдановича в теории мог надежно закрытьНикита Курбанов, а Шарича реально поймать в тактические «капканы», которые умеет создавать Базаревич. И никакой опыт НБА им не поможет!

Опять же - в теории.

На практике, конечно, все выходит не так гладко.

СЮЖЕТ. ШВЕД И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Кроме одного - Шведа и правда держать некому.

Первые 11 очков из 13-ти, набранных нашей командной - на счету Алексея. Оставшиеся 2 приносит Мозгов с передачи... того же Шведа. Крунослав Симон и Марко Томас в попытках закрыть лидера российской сборной быстро получают по два фола на брата. Кажется - его просто невозможно закрыть!

Увы, как и Богдановича - поначалу. В отличие, кстати, от Шарича, который, блеснув в начале встречи, надолго уходит в тень.

Но большого преимущества не приносит даже Швед. Хорваты держатся - за счет дальних выстрелов Бояна, за счет бросков Дарко Планинича и Томаса, за счет редких, но от того особенно обидных ошибок россиян в обороне - наши то Люку Жорича под своим кольцом забудут, то Богдановичу дадут чистую трешку выбросить. На табло - равенство (13:13), и сразу понятно - крупного отрыва тут никто не создаст. По крайней мере - не в первой половине.

Даже в отнюдь не пустом, а значит - шумном зале, слышно, как колотятся сердца россиян на скамейке запасных. Как кричат и заводят партнеров Семен Антонов, Михаил Кулагин, Евгений Бабурин. Швед, «наевшись» к восьмой минуте встречи, просит замену - неужели у хорватов будет шанс? Куда там - сменивший Алексея Виталий Фридзон тут жа отдает пас под открытую «трешку» Зубкову, берет подбор после промаха Андрея, зарабатывает два штрафных...

Еще бы попал оба - было бы совсем хорошо.

Но обороты не сбавляет - накручивает на себя опекунов в трехсекундной зоне, дважды забивает со средней, плюс Дмитрий Кулагин кладет трешку с сиреной, возвестившей об окончании первой четверти - мы ведем 25:23!

Вторая десятиминутка - все так же плотно, жестко... Красиво! Уходит с площадки Богданович, перестает попадать Швед - переключается на передачи Зубкову, Мозгову, Воронцевичу. Уступая «минус 5» (37:42), хорваты, не без помощи судей, почти сравнивают счет - лишь чтобы обреченно выдохнуть, глядя как на последней секунде первой половины Швед, вводя мяч из-за лицевой, найдет передачей Мозгова - и тот в прыжке корявеньким, но метким «алей-упом» наберет очередные 2 очка - 46:42.

На улице - непривычно тепло. На паркете - по-настоящему жарко!

РАЗВЯЗКА. «МОЛОДЦЫ, МУЖИКИ!»

У нас уже была отличная половина матча - против Латвии в группе. Чем закончилось - помним. Выводы сделаны. Бороться, бороться, бороться! Судьи очень стараются помочь Хорватии - рано сажают россиян на фолы в третьей четверти, но соперники стабильно мажут с линии штрафных.

А Швед издали - нет!

И пока в защите Семен Антонов с «мясом» вырывает подборы из рук хорватских форвардов, Хвостов «грызет» паркет, пытаясь оформить перехваты, Алексей кидает свои трешки, находит в проходе передачей Фридзона на шестиметровой линии, потом Виталий и сам забивает с фолом... На табло - 67:51 в пользу России!

Конечно, можно проиграть и после такого преимущества. Но - не сейчас. Не с таким огнем в глазах. Не с такой яростностью борьбой за каждый мяч. И не с таким Шведом.

«Молодцы, мужики!» - кричат партнерам с нашей скамейки. И с ними согласится каждый в этом зале.

Нет, это не лучший матч нашей сборной. Будем верить - лучший еще впереди!