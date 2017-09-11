Самый спорный эпизод тура: Кокорин – жертва или обманщик? [полный разбор]

Александр Кокорин упал в штрафной «Динамо» после контакта, но судья не дал пенальти. Разбираемся, справедливо ли.

Суть эпизода

На 45-й минуте Себастьян Дриусси головой скинул мяч Александру Кокорину, форвард «Зенита» принял мяч грудью – возможно, помог себе левой рукой, но на это мы бы обратили внимание, если бы эпизод завершился голом – и попытался продолжить движение в сторону ворот.

Кокорина справа безуспешно догонял Владимир Рыков, а слева – малиец Самба Соу. Динамовец точно не попал по мячу и задел нападающего «Зенита». Вопрос в том, достаточно ли сильным и плотным был контакт для назначения одиннадцатиметрового.

Скриншот трансляции на канале «Наш Футбол»

Александр Кокорин сразу же после контакта с Соу упал на грудь, однако судья сразу же показал, что пенальти в этом эпизоде не даст. Арбитр не показал нападающему желтую карточку за симуляцию, не высказал ему замечаний в устной форме, значит посчитал эпизод стандартным игровым столкновением без нарушения правил с чьей-либо стороны.

Откуда момент видел судья?

У главного судьи Алексея Сухого грамотная позиция: он точно успел за атакой, был в состоянии полноценно видеть эпизод. Однако в момент контакта Соу с Кокориным прямо перед Сухим оказался игрок «Зенита» Далер Кузяев. Телекартинка не дает однозначного впечатления о том, закрывал ли Кузяев обзор главному арбитру.

Ассистент тоже находился в максимально удобной позиции, однако он видел столкновение почти сзади – с той точки, где его мнение точно не могло быть решающим по сравнению с углом обзора главного судьи.

Скриншот трансляции на канале «Наш Футбол»

Как на эпизод отреагировал Кокорин?

Нападающий «Зенита» после момента не спорил, не скандалил – он, сидя на газоне, с улыбкой и разведенными руками обратился к арбитру с вопросом, почему нет пенальти.

Скриншот трансляции на канале «Наш Футбол»

После игры в интервью официальному сайту «Зенита» Кокорин рассказал, что сразу же по пути в раздевалку на перерыв обсудил момент с судьей.

– Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Я сказал судье: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что, по его мнению, это не пенальти, – так Кокорин передал содержание своего разговора с Сухим.

А так форвард «Зенита» описал свои ощущения от спорного эпизода:

– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.

Многие болельщики цепляются за фразу Кокорина «почувствовал удар и упал» – она действительно может вызывать впечатление преднамеренного падения в попытке заработать пенальти, когда можно было бы остаться на ногах. Однако точно так же Александр мог иметь в виду просто последовательность событий: сначала удар, потом падение. Дело было точно не наоборот, именно так – никаких сомнений. В любом случае послематчевый комментарий Кокорина – уже часть рефлексии, которую не стоит учитывать в оценке эпизода.

Как считаете вы: после контакта Соу и Кокорина судья должен был назначить пенальти, показать желтую карточку нападающему «Зенита» за симуляцию или дать продолжить игру, как в итоге и произошло?