Самый спорный эпизод тура: Кокорин – жертва или обманщик? [полный разбор]
Александр Кокорин
упал в штрафной «Динамо» после контакта, но судья не дал пенальти. Разбираемся,
справедливо ли.
Суть эпизода
На 45-й минуте Себастьян Дриусси головой скинул мяч
Александру Кокорину, форвард «Зенита» принял мяч грудью – возможно, помог себе
левой рукой, но на это мы бы обратили внимание, если бы эпизод завершился голом
– и попытался продолжить движение в сторону ворот.
Кокорина справа безуспешно догонял Владимир Рыков, а слева – малиец Самба Соу. Динамовец точно не попал по мячу и задел нападающего «Зенита». Вопрос в том, достаточно ли сильным и плотным был контакт для назначения одиннадцатиметрового.
Александр Кокорин сразу же после контакта с Соу упал на
грудь, однако судья сразу же показал, что пенальти в этом эпизоде не даст. Арбитр
не показал нападающему желтую карточку за симуляцию, не высказал ему замечаний
в устной форме, значит посчитал эпизод стандартным игровым столкновением без
нарушения правил с чьей-либо стороны.
Откуда момент видел судья?
У главного судьи Алексея Сухого грамотная позиция: он точно
успел за атакой, был в состоянии полноценно видеть эпизод. Однако в момент
контакта Соу с Кокориным прямо перед Сухим оказался игрок «Зенита» Далер
Кузяев. Телекартинка не дает однозначного впечатления о том, закрывал ли Кузяев
обзор главному арбитру.
Ассистент тоже находился в максимально удобной позиции, однако он видел столкновение почти сзади – с той точки, где его мнение точно не могло быть решающим по сравнению с углом обзора главного судьи.
Как на эпизод отреагировал Кокорин?
Нападающий «Зенита» после момента не спорил, не скандалил – он, сидя на газоне, с улыбкой и разведенными руками обратился к арбитру с вопросом, почему нет пенальти.
После игры в интервью официальному сайту «Зенита» Кокорин
рассказал, что сразу же по пути в раздевалку на перерыв обсудил момент с судьей.
– Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья
не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Я сказал судье: «Давайте
посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил,
что, по его мнению, это не пенальти, – так Кокорин передал содержание своего
разговора с Сухим.
А так форвард «Зенита» описал свои ощущения от спорного
эпизода:
– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов
был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.
Многие болельщики цепляются за фразу Кокорина «почувствовал удар и упал» – она действительно может вызывать впечатление преднамеренного падения в попытке заработать пенальти, когда можно было бы остаться на ногах. Однако точно так же Александр мог иметь в виду просто последовательность событий: сначала удар, потом падение. Дело было точно не наоборот, именно так – никаких сомнений. В любом случае послематчевый комментарий Кокорина – уже часть рефлексии, которую не стоит учитывать в оценке эпизода.
Как считаете вы: после контакта Соу и Кокорина судья должен был назначить пенальти, показать желтую карточку нападающему «Зенита» за симуляцию или дать продолжить игру, как в итоге и произошло?