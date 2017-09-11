Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мат – 100 тысяч, скомкать майку – 5 тысяч рублей. Как наказывают в хоккее (фото)

Комментарии
Мат – 100 тысяч, скомкать майку – 5 тысяч рублей. Как наказывают в хоккее (фото)

В социальных сетях появился совершенно замечательный документ (у нас есть подтверждения и свидетельства, что это не фейк), посвященный штрафам в хоккейном клубе «Амур».

Как известно, «Советский спорт» всеми руками и другими жизненно важными органами выступает за материальное депремирование и стимулирование не только кнутом, но и пряником (об этом подробнее, например, тут).


Не пришел на тренировку – выложи 150 тысяч рублей. Поругаться с тренером – в три раза дешевле. Набрать лишний вес – в пять раз дешевле.

Обратите внимание на пункт, вязанный с опрятностью. Он тоже присутствует. Скомкать вещи в шкафчике – 5 тысяч рублей.

В общем пить, курить и даже вступать в словесные перепалки с тренером в «Амуре» можно. Но – за отдельную плату. И это дорого. Или нет? Как считаете?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Двойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛДвойной сэйв Бердюкова и курьезный гол Мозякина. Лучшие моменты недели в КХЛСамые зрелищные моменты третьей недели регулярного чемпионата КХЛ.Александр Фролов: Хоккеистам «Амура» пришлась по душе канадская площадкаНападающий «Амура» Александр Фролов, имеющий опыт выступления в НХЛ, поделился мнением об установленной на домашней арене клуба площадке канадских размеров.Вячеслав Фетисов: «Амур» не жаловался на календарь, что говорит о характере командыЧлен Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказался о хабаровском «Амуре».Андрей Мартемьянов: Есть большие-большие вопросы к игрокамГлавный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Автомобилиста» (1:8) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Владимир Крикунов: После пятого гола появляется кураж, играть становится легкоГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов – о победе над «Амуром» (8:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Президент «Ахмата»: Ничья с одним из лидеров чемпионата - приемлемый результат
Велошоссе
Закарин стал первым за десять лет российским велогонщиком, вошедшим в тройку на «Вуэльте»
Футбол
Юрий Семин: Результат игры с «Ахматом» закономерный
Футбол
Роберто Манчини: Теперь все внимание на матч с «Вардаром»
все новости
Амур
Амуркалендарьстатистика