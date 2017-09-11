Мат – 100 тысяч, скомкать майку – 5 тысяч рублей. Как наказывают в хоккее (фото)

В социальных сетях появился совершенно замечательный документ (у нас есть подтверждения и свидетельства, что это не фейк), посвященный штрафам в хоккейном клубе «Амур».

Как известно, «Советский спорт» всеми руками и другими жизненно важными органами выступает за материальное депремирование и стимулирование не только кнутом, но и пряником (об этом подробнее, например, тут).





Не пришел на тренировку – выложи 150 тысяч рублей. Поругаться с тренером – в три раза дешевле. Набрать лишний вес – в пять раз дешевле.

Обратите внимание на пункт, вязанный с опрятностью. Он тоже присутствует. Скомкать вещи в шкафчике – 5 тысяч рублей.

В общем пить, курить и даже вступать в словесные перепалки с тренером в «Амуре» можно. Но – за отдельную плату. И это дорого. Или нет? Как считаете?