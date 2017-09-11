«Команда доверяла. Я не мог подвести». Игроки сборной - о победе над Хорватией

О чем говорили игроки сборной России после разгромной победы над Хорватией в 1/8 финала Евробаскета.

«МЫ БЫЛИ, КАК КУЛАК!»

- Мы были одной командой. Были, как кулак. Оставались собранными и помогали друг другу на протяжении всех 40 минут. Поэтому мы - в четвертьфинале, - Дмитрий Кулагин (набрал 14 очков) недолго подбирал слова, чтобы на отличном английском подвести итог матча на пресс-конференции.

- Провели лучшую игру на турнире. Что просил тренер - все выполнили. Были дисциплинированы на обеих половинах площадки, действовали агрессивно, не дали хорватам прочувствовать ритм игры. А в третьей четверти выдержали их натиск, что помогло уйти в отрыв и добиться победы, - улыбался в микс-зоне Виталий Фридзон.

Защитник ЦСКА и капитан нашей сборной вышел на замену Алексею Шведу по ходу первой четверти, сразу набрал 5 очков и дал понять - результат команды зависит не только от ее лидера. Есть парни, которые готовы Шведу помочь. Собственно - все 11 других парней в заявке.

- Греция в четвертьфинале будет более неудобным соперником?

- Почему? Не неудобным, нет. Интересным - да, - отметил Фридзон. - Мы давно с ними не встречались на уровне сборных. Греки, может, не лучшую игру показывали в группе, но как они одолели Литву в 1/8 финала! Это говорит о главном - здесь, на чемпионате Европы, важно собраться на конкретный, самый важный матч. И показать , что умеешь. Как мы сегодня против Хорватии. У нас ведь два дня на подготовку к следующей игре. Немного отдохнем, изучим соперников. И постараемся выступить на должном уровне.

- Как нам тренер говорит, и я с ним полностью согласен: «Мало что может устоять против русского духа», - признается Андрей Воронцевич. - Мы показали себя сплоченной командой. И дай бог оставаться такими и впредь. Чтобы ни свои ошибки, промахи, ни решения судей, которые иногда свистят не пойми что, на нас не повлияли.

- Впереди - Греция. И их лидер - Георгиос Притензис. Как с ним бороться?

- Там, положим, не только Принтезис есть. Еще 11 крепких игроков. И каждый может стать лидером в нужный момент. Недооценивать греков нельзя. Переоценивать - тоже не стоит. Мы уже доказали, что для нас нет соперников, с которыми мы могли бы не справиться. Главное - справиться с самими собой. Чтобы не захлестывали эмоции. Порой от излишнего желания победить они зашкаливают, начинаются перепалки, ненужные разговоры с судьями... Это нас не красит. Против Хорватии мы показали, что можем оставаться собранными все 40 минут. Надо и дальше играть в том же духе.

- Против хорватов на паркет вышло 11 из 12 игроков заявки...

- И это правильно! У нас каждый приносит пользу. Даже если в статистике у кого-то нули, человек, понимающий в баскетболе, все равно видит - никто номер на площадке не отбывает. Каждый полностью отдается борьбе. Сегодня вышел Бабурин и не ударил в грязь лицом. Показал себя достойно, как настоящий профессионал, каким мы его знаем и по клубам, и по сборной. Да, смазал открытый дальний бросок, но я ему сказал: «Женя, бросай еще 50 раз такие же и ни о чем не думай!». Я знаю - он попадет! В этом - наша команда. Бьемся друг за друга, как львы.

«НАДЕЮСЬ, ЛУЧШИЙ МАТЧ - ВПЕРЕДИ»

- Просто мы очень хотели выиграть. И очень не хотели ехать домой. Что ж - пока остаемся! И постараемся продолжить в том же духе. Хотя понимаем - дальше будет только тяжелее, - пожимает плечами Швед.

Алексей все решил в этом матче. Набрал 27 очков, раздал 12 передач, был великолепен в ключевые моменты... Но в микст-зоне ведет себя скромно. Не хочет лишней похвалы.

- Вы лучший матч провели на турнире?

- Это вы мне скажите!

- Похоже, что лучший.

- А я надеюсь, что действительно лучший - еще впереди! - улыбается Швед.

- Откуда такая личная статистика?

- Просто команда и тренер мне доверяли. Я старался их не подвести. Мы все здорово сыграли и в защите, и в нападении. Не дали себя продавить в начале третьей четверти. Да, я попал несколько бросков в начале, но и хорваты легко набрали первые 15 очков. У обеих сборных, как говорится, «летело». Это баскетбол, так бывает. Важно, что в нужный момент мы застопорили нападение Хорватии. А сами попадать не перестали.

- Ваша передача на Мозгова и его попадание с сиреной под конец первой половины - что это было?

- Просто хорошо сыгранная комбинация. Но, соглашусь - очень важный получился момент. Придал нам уверенности перед большим перерывом. Дальше было немного легче.

- Тренер про матч с Латвией не напоминал? Там наша команда тоже здорово провела первые две четверти, а потом растеряла все преимущество и уступила.

- Вообще об этом не говорили. Все и так знали, что надо делать и как не допустить повторения допущенных ошибок.

- Сборная идеальный матч провела?

- Таких не бывает. Всегда можно что-то улучшить.