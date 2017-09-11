«Нам еще есть, что улучшить». Сергей Базаревич - о выходе в четвертьфинал

Главный тренер сборной России - о победе над Хорватией, предстоящем матче с Грецией и потенциале команды.

- Это был действительно хороший матч, - признается Сергей Базаревич. - Мы собранно провели все четыре четверти, особенно - в защите. Сыграли дисциплинированно и надежно. То, чего и добивались с начала турнира.

- Вы раньше говорили - сборная все еще ищет свою игру. Теперь нашла?

- Мы пока в процессе. Знаете, перед началом подготовки я думал, что 9 товарищеских матчей - это либо слишком много, либо по крайней мере - достаточно. Но так вышло, что часть игр пропустил Швед, который из-за проблем с ногой не выступил на турнире в Казани. И, прилетев сюда, мы поняли - нам еще есть над чем работать. Теперь многое получается лучше. Но никогда не бывает так, чтобы все задумки сработали на 100 процентов. Даже против Хорватии были моменты, когда мы давали набирать очки Бояну Богдановичу и Дарио Шаричу. В общем, еще есть, что улучшать. Но я вижу потенциал и ресурсы для этого улучшения.

- О поединке с Грецией уже думаете?

- Пока не успел. Дайте нам время. Пока надо выспаться. А с утра начнем готовиться к четвертьфиналу.

- Дэвид Блатт говорил, что всегда хорошо спит перед матчами, но после них почти никода не может заснуть. У вас так же?

- Блатт так говорил? У Дэвида, мне кажется, непробиваемая психика! Хотя... Как признавался Ларри Берд: «Я слишком долго готовился к этому матчу и слишком много эмоций оставил на площадке, чтобы сразу все это отпустить. Так что быстро заснуть не получится. Я хочу продлить этот момент в своей жизни». Думаю, очень верные слова. Хорошо описывают те ощущения, которые я сейчас испытываю.

- То есть, спать будете плохо?

- Посмотрим, как пойдет, - улыбается Базаревич.

- По ходу турнира было много разговоров об игре Андрея Воронцевича. О том, что вы пытаетесь придать ему уверенности даже после неудачных отрезков на паркете. Удалось?

- Сегодня Андрей в первой половине тоже не был достаточно уверен в себе. Но все понимали важность данного матча. Либо ты идешь дальше, либо едешь домой. Сильные, хорошие игроки умеют в такой ситуации собраться. Воронцевич - смог.

- Есть мнение, что Хорватия слишком легко вышла в плей-офф, проведя лишь один сложный матч в группе - против Испании. А мы боролись с Турцией, Сербией, Латвией... И такое испытание нам, в итоге, помогло.

- Тут есть доля правды. Хорваты и правда заранее обеспечили себе 1/8 финала. Потом могли не напрягаться. Мы смотрели их матчи. Видели статистику. И понимали, что все эти цифры - обманчивы. Наша группа оказалась куда сильнее. Три команды пробились в четвертьфинал. Даже турки в какой-то мере смогли навязать борьбу Испании в третьей четверти. Так что да - непростой предварительный раунд пошел на пользу нашей сборной.

- Те же хорваты с Испанией в группе сыграли почти на равных. Выходит, мы с испанцами - главными фаворитами турнира - сможем бороться?

- Тот матч вообще вышел странным. Кто-то говорил: «Отличная игра!». Как по мне - игра была ужасная. Никто на 100 процентов не выкладывался, особенно - испанцы. В общем, сложно делать выводы.

- Вы не ответили вопрос - нам по силам пройти сильнейшую сборную Европы?

- Скажем так - мы узнаем свои возможности по ходу турнира. Пока на очереди - Греция.

- Откроете секрет - в чем причина успеха команды России? - вопрос от греческих журналистов в микст-зоне.

- Успеха пока нет, - спокойно отвечает Базаревич. - Да, мы плохо выступали в последние четыре года. Но были причины, которые мешали сыграть лучше. С приходом Андрея Кириленко на пост главы РФБ многое изменилось. Теперь мы возвращаемся на свой уровень. Надеюсь на это. Но успех? Нет, пока об этом рано говорить.