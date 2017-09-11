ЦСКА в гостях у Кинэна, «Магнитка» - в Парке легенд. Превью игрового дня в КХЛ

Домашние премьеры пройдут на Дальнем Востоке. Столичные армейцы прилетели в Шанхай. А Сергей Мозякин с «Магниткой» – в Москву.

Два «А» - «Амур» и «Адмирал» впервые сыграют дома. Хабаровчане после гостевой серии из восьми матчей, моряки провели на одну встречу меньше. Но все равно испытание – не сахар.

С интересом будем следить за противостоянием Кинэн против ЦСКА. Есть у этой афиши интрига. Историческая. Какая? Пока секрет. Узнаете из репортажа с этого матча. Кстати, на домашней премьере «Куньлуня» в Шанхае побывало 4550 зрителей. Тогда как на пятничном дерби силовиков ЦСКА – «Динамо» 4229. Это на Ленинградке. А 25 августа в Парке легенд на том же дерби болельщиков было куда больше – 6154 зрителя.

На старте чемпионата бело-голубые не справились только с ЦСКА. Даже «Йокерит» одолели, пусть и по буллитам, несмотря на град бросков по воротам Еременко.

Своего основного вратаря динамовцы под ЦСКА не бросили, видно, готовили к матчу с «Магниткой».

А перед Мозякиным и Ко у бело-голубых должок. Еще с прошлого года. Ноябрьский разгром (21 ноября) 0:5 в Магнитогорске испортил 70-летний юбилей динамовского хоккейного клуба. Тройка Коваржа тогда забила три гола.

Да и ответный матч в Москве от 27 января завершился победой «сталеваров», благодаря дублю их капитана.

Думается, не забыл Мозякин зубодробительный силовой прием динамовца Карсумса 17 сентября 2014 года в Москве. Голы зрители тогда увидели только в серии буллитов. Целых два, но гостевые. А капитан «Металлурга» оказался в лазарете. Хотя Карсумс правил не нарушал, перед Мозякиным извинился.

Да, был еще матч за Кубок открытия, завершившийся разгромом «Динамо» с теннисным счетом 6:1 и хет-триком Мозякина.

Наконец, после поражения 28 декабря 2015 года в Магнитогорске со счетом 1:2 на дверь указали главному тренеру бело-голубых Харийсу Витолиньшу.

Пора бы динамовцам разом поквитаться за все эти унижения. На глазах миллионов телезрителей. Ведь именно матч «Динамо» - «Металлург» Мг выбран «Матч ТВ» для показа в прайм-тайм.