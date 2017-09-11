«Спартак» дует губки, а «Зенит» машет кулаками после драки (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» продолжает бойкот

Московский «Спартак» переиграл казанский «Рубин» у себя дома с минимальным счетом 1:0 и, судя не только по результату, но и по качеству игры, вроде наметил пути выхода из кризиса. Казалось бы – радуйся. Ан нет! Действующие чемпионы страны в очередной раз отказались общаться с прессой после игры.

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Что случилось? В чем дело? Неужели Каррера напихал им в раздевалке после победного поединка? Нет. Поведение своих подопечных объяснил пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг. Оказывается футболисты «Спартака», эти полтора десятка взрослых мужчин с семьями и собственными бизнесами, с зарплатами с шестью нулями, просто обиделись на журналистов за то что те якобы «списали их со счетов».

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Обижается даже Квинси Промес, который по-русски даже не понимает. Неужели кто-то переводит голландцу на русский все, что пишут о «Спартаке» в прессе? Благо, хоть на поле он не молчит. Именно Квинси забил единственный гол своей команды, который позволил набрать долгожданные три очка. Этот мяч, кстати, стал юбилейным, пятидесятым, в красно-белой карьере футболиста.

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В «Зените» кризис?

В пору дуть губки и футболистам из «Зенита». Сине-бело-голубые, потратившие на усиление этим летом порядка 80-ти миллионов евро, не могут выиграть уже второй матч подряд во внутреннем чемпионате не у самых сильных соперников. На этот раз «Зенит» споткнулся о «Динамо».

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После игры единственным оправданием неудачи для «Зенита» стал неназначенный пенальти после падения в штрафной площади Александра Кокорина. Однако свисток судьи неумолимо молчал. Больше клубу, который по стоимости превосходит новичка премьер-лиги в несколько раз, противопоставить соперникам было нечего. Но после драки, как известно, кулаками не машут.

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Забить своей бывшей команде для питерского супербомбардира Александра Кокорина было делом чести. Не мог же он просто так терпеть все оскорбления, которые неслись в его адрес с трибун.

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Кстати, не обошелся без эксцессов и этот матч между «Динамо» и «Зенитом». Еще перед его стартом фанаты сине-бело-голубых хотели подраться с бело-голубыми. Помешал ОМОН. От безысходности пришлось махать кулаками с элитными полицейскими. Исход в этой схватке был предрешен.

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Смолов сорвался на фаната, а Ари арендовал клуб, не ночной

В воскресенье прошли еще два матча чемпионата России. «Краснодар» в концовке встречи вырвал-таки победу у «Уфы» на выезде. Единственный гол забил Федор Смолов. Несмотря на гол, футболист подвергся критике со стороны одного из внимательных болельщиков в социальных сетях – мол, передерживает мяч. Игрок не стал молчать и ответил: «Футбол – не твое». Интересно, он также отвечал на похожие претензии со стороны Станислава Черчесова в сборной? Кажись нет – сидел на пресс-конференции и улыбался.

Смолов ответил на критику болельщика в твиттере

Что касается игры футбол-это не ваше) — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) September 10, 2017

«Локомотив» в своем матче тоже был близок к победе и к тому, чтобы стать единоличным лидером после очередной осечки «Зенита». Однако железнодорожники, ведя в счете, пропустили от «Ахмата» на последних минутах и увезли из Грозного лишь одно очко.

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Юрий Семин продолжает ждать нападающего. Эдер, хоть и выходит на поле, пока той игры, что от него ожидают, показать не может. Ари продолжает восстановление от травмы – разрыва крестообразных связок. Но он не сидит сложа руки. Ари на днях арендовал клуб. Не ночной, а футбольный. Да еще и с правом выкупа. Зачем ему это? Чтобы дать бедным детям Бразилии шанс проявить себя в футболе.