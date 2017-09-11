«Только идиот порвет контракт в НХЛ ради Олимпиады». Фетисов о ситуации Овечкина

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ЧУДО-ДОУС

Вот это стартовый состав собрали в «Барысе»! Нет никого лучше в КХЛ.

Вратарь Хенрик Карлссон провалил только один матч, когда «Барыс» дома внезапно влетел рижскому «Динамо» (3:5). В остальном он очень хорош, а ведь у казахстанского клуба раньше были проблемы с последним рубежом.

Защитник Кевин Даллмэн еще несколько лет назад побил рекорд Фетисова, о нем мы знаем все. Но тут внезапно «Вашингтон» отказался от Даррена Дица. Его тут же подхватил «Барыс», и парень забил уже 5 голов при 6 передачах. Просто лучший в КХЛ.

Линден Вей не пробился в «Калгари», но феерил в АХЛ (15+40=55 очков в 61 матче). Приехал в Астану и мы увидели, какой это хороший центрфорвард. Как здорово он реализовал большинство с «Витязем» - я даже не увидел момент броска!

Мэтт Фрэттин пока ничего не забил, но набрал 8 (0+8) очков. Крайний форвард, который выступал в АХЛ в одном клубе с Веем. Причем там он забил 18 голов за сезон, то есть шайбы в его исполнении мы еще увидим. Кстати, «Барыс» подхватил Фрэттина, когда он не пригодился «Куньлуню» - приехал в Китай, но не прошел медкомиссию.

Наконец, капитан Найджел Доус. Да это же просто монстр какой-то! Помню, как в прошлом сезоне все стояли на ушах, когда Филип Форсберг из «Нэшвилла» забил 10 голов в пяти матчах. Ну а у Доуса уже 12 голов в шести матчах! При том, что забивать в КХЛ тяжелее.

Для сравнения, все минское «Динамо» в восьми матчах забило 10 голов. Весь «Адмирал» в семи матчах забил 11 голов. Это как я раньше сравнивал Майкла Фелпса и его медали на фоне других стран. Так, Фелпс брал больше золота, чем за всю историю Олимпиад завоевывала Чехия (22), Аргентина (21) или Казахстан (20).

Так и сейчас – Доус стал лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ. Может замахнуться на достижение Сергея Мозякина, который набрал 85 очков в регулярном чемпионате.

Второй бомбардир – Вей. Лучшие бомбардиры-защитники – Диц и Даллмэн. Тотальная доминация «Барыса». Вот как важно собрать ударное стартовое звено из иностранцев. По этому пути идут многие – тот же «Локомотив», но у Астаны это получилось на редкость удачно.

2. КИТАЙ ПОЛЮБИЛ ХОККЕЙ

Вот мы и дожили до того, что в нашем хоккее проходят китайские дерби. Правда, пока в ВХЛ, но все же. Мы увидели матч «Ценг Тоу» - «КРС Хэйлунцзян» (5:4). Первый клуб – дебютант лиги, второй – фарм «Куньлуня».

Голы забивали такие китайские хоккеисты, как Денис Ячменев, Артур Гиздатуллин, Андрей Максимов, Александр Швецов, Михаил Мокин…

Как пел Чиж, «сбил тебя наш летчик Ли Си Цын».

Нет, забивали голы и реальные аборигены – Ху Ян, Хуан Пэн с передачи Ценг Тоу. Но пока китайский хоккей держится на иностранцах.

А само удивительное, что на матче собралось 4625 зрителей.

Для сравнения, на питерском дерби «СКА-Нева» - «Динамо» СПб побывало только 920 зрителей. А в Казахстане на матче «Устинки» против «Рубина» - 3250 зрителей.

Теперь вопрос: и где больше любят хоккей? Учтем еще, что на матче «Куньлуня» в Шанхае против «Йокерита» побывало 4550 зрителей. Что, у китайцев нет дач, куда они уезжают на бабье лето?

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕТИСОВА

Я подбирал слова, чтобы описать возможный ход Александра Овечкина (разорвать контракт с «Вашингтоном» и вернуться в КХЛ, чтобы сыграть на Олимпиаде). Понятно, что этого бы не случилось. Но как теоретически сказать о таком решении?

Как всегда, самые меткие слова нашел Вячеслав Фетисов. Вот что он заявил в интервью RT: «Ни один идиот сейчас не будет расторгать контракт с клубом НХЛ ради Олимпиады. Для Овечкина сложившаяся ситуация — неприятный факт. Он не сможет стать олимпийским чемпионом, хотя в 2022 году на Играх в Пекине еще и получит шанс.

Конечно, турнир в Южной Корее существенно потеряет в зрелищности из-за отсутствия игроков НХЛ. Для лиги прерывать сезон из-за Олимпиады стоит больших денег. Они пытались получить какую-то компенсацию от МОК и ИИХФ. Ведомство Баха ни с кем не делится, хотя зарабатывает колоссальные деньги, а у Фазеля средств на страховки игроков нет. Да и вопрос прямых трансляций там остро стоял. Однако, на мой взгляд, НХЛ не права в том, что приняла решение не отпускать игроков».

Саша, слышишь? О самоволке на Олимпиаду даже не думай! Забивай свои 50 голов за сезон, на что идет Найджел Доус, и начинай новый поход за Кубком Стэнли. Российские болельщики в нынешнем сезоне ждут от тебя только этого.