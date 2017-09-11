Андер Эррера: «МЮ» не должен думать о победе в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Базеля».
Первым делом хавбек сборной Испании прокомментировал свое положение в клубе. Напомним, после перехода Неманьи Матича Эррера, который в прошлом сезоне был одним из лидеров команды, потерял место в стартовом составе.
«Я всегда готов играть. Говорю об этом постоянно. Я работаю на команду, и готов помочь в любое время. Но решение принимает тренер», – заявил полузащитник.
12 сентября подопечные Жозе Моуринью стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов. Противостоять «красным дьяволам» будет швейцарский «Базель».
«Мы готовы к игре, но не должны забывать про уважение. Сейчас нужно идти от матча к матчу. Не нужно думать о победе в Лиге чемпионов. Важно сконцентрироваться на «Базеле».
Конечно, «МЮ» обязан выступать в этом турнире каждый год, поскольку является самым большим клубом мира. В прошлом сезоне мы боролись за Лигу Европы, но даже без Лиги чемпионов мы остаемся топ-клубом. У нас самая большая армия поклонников. С другой стороны, Лига чемпионов для нас в приоритете.
Наши цели? Бороться за все трофеи. В прошлом сезоне мы выиграли три титула. Это неплохой результат, но сейчас мы должны забыть об этом и начать все с чистого листа.
Честно говоря, я рад вернуться в Лигу чемпионов. Это удивительный турнир. Возможно, самый прекрасный в футболе», – сказал футболист, чьи слова приводит Sky Sports.
Матч
Место и дата
12 сентября 21:45, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция