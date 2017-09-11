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«Швед – гений, но и команда вышла на хорватов, как на последний бой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Швед – гений, но и команда вышла на хорватов, как на последний бой»
Фото: FIBA

Телекомментатор Владимир Гомельский – о победе сборной России над Хорватией (101:78) в матче 1/8 финала на Евробаскете-2017.

«11 человек выходили на площадку, претензии ни к кому нет»

Первое впечатление от этой победы, что команда вышла на матч с Хорватией, как на последний бой. У ребят горели глаза, и все баскетболисты проделали невероятный объем работы. Конечно, Алексей Швед – гений, но старались все, сыграла вся команда. И даже не хочется еще кого-то выделять отдельно. 11 человек выходили на площадку и претензии ни к кому нельзя предъявить. Показали все, что умели и даже – что не умели.

Да, Боян Богданович забил нам 28 очков, но его никто удержать не мог. А с другой звездой хорватской команды – Шаричем – просто справились, съели его все по очереди. Плюс еще мы выиграли щит. Так что команда показала баскетбол очень высокого уровня. Даже не столько технически, сколько волевой, характерный. Взаимозаменяемость, помощь, подстраховка – наша сборная блестяще сыграла в защите.

«Порадовало количество голевых передач»
Сборная России в обороне примела два вида защиты: личную, с подстраховкой с дальней стороны, и зонную 1-2-2. И оба вида защиты доставили много неприятностей сопернику. Мы пропустили меньше очков из трехсекундной зоны, чем обычно. Мы хорошо охраняли свое кольцо и в этом заслуга наших высокорослых. А то, что Богданович забивал из-за трехочковой дуги, то с таким процентом пусть забивает. Он гораздо больше промазал, чем попал.

Если говорить о нападении, то меня очень порадовало количество голевых передач. И не только от Шведа, а друг друга мячом любили все. Посмотрите, как наши забивали на входах в трехсекундную зону - Курбанов, Зубков, Воронцевич. А эти набросы Шведа на Мозгова. Такие очки легкими считаются в баскетболе. Но, видимо, на этом акцентировал внимание игроков Сергей Базаревич и это они очень хорошо исполнили. А вот хорваты настолько испугались в первой четверти Леши Шведа, что стали держать его вдвоем, и это нам позволило в атаке находить игрока, которого никто вообще не держал. Считаю, что Базаревич тактически переиграл тренера хорватов Сашу Петровича.

Сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета-2017 после победы над Хорватией (101:78) в матче 1/8 финала.

Самым результативным в составе российской команды стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 27 очков. Также он сделал 12 голевых передач, оформив дабл-дабл.

В ¼ финала 13 сентября Россия сыграет с Грецией. В этот день матч пройдет матч Италия – Сербия. 12 сентября в четвертьфиналах сыграют Германия – Испания, Словения – Латвия.


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