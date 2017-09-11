«Он станет настоящим бомбардиром». Азар – о Морате и Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о планах лондонского клуба, а также оценил новичка «синих» Альваро Морату.

«Я стал чемпионом Франции и Англии, но большие игроки хотят завоевать Лигу чемпионов. Думаю, настало время сделать это. У нас отличная команда, прекрасный тренер, поэтому мы готовы к борьбе.

Мне было неприятно смотреть матчи Лиги чемпионов по телевизору. Мне не нравится наблюдать за игрой других, поэтому я очень рад вернуться в этот турнир.

Что касается моего состояния, то все в порядке. Я провел пару матчей за сборную Бельгии, и чувствую, что смогу помочь клубу», – сказал футболист «синих».

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Минувшим летом состав лондонского клуба пополнил форвард сборной Испании Альваро Мората, который уже успел провести за новую команду 5 матчей и забить 3 гола. Азар оценил новичка «синих»:

«Очень хороший игрок. Мората много забивает головой, и теперь должен сделать это ногой. Альваро – техничный форвард, который может забивать в каждом матче. Если Мората забивает, «Челси» выходит победителем.

Ко всему прочему, он успел отличиться за сборную Испании, поэтому я могу сказать, что Мората может стать настоящим бомбардиром для «Челси», – заявил Азар, чьи слова приводит ESPN FC.

Азар не уверен, что «Челси» стал сильнее. Интервью бельгийца испанским СМИ