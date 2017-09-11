«Я поступил глупо». Бэйл – о проблемах в «Реале», своем хобби и премьер-лиге
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал интервью испанской газете Еl Рais.
«Журналисты должны на что-то жить»
– Что вас радует?
– Футбол, семья и отсутствие травм.
– О чем вы мечтали в детстве?
– Я хотел стать профессиональным футболистом. Будучи ребенком, я смотрел много матчей по телевизору. У меня не было о мыслей о трофеях, я просто хотел играть. Думаю, мне очень повезло, поскольку я достиг своей цели.
– Когда-нибудь думали покончить с футболом?
– Нет (смеется). Но был период, когда мне было очень тяжело. Я играл на уколах, и сейчас понимаю, что должен был больше времени посвятить восстановлению.
– В каждой профессии есть свои недостатки. Расскажите о проблемах современного футбола.
– Возможно, это вопрос семьи. Мы много путешествуем по миру, и не видимся с родными. Живем в другой стране. Ты хочешь быть рядом с детьми, но не получается. К тому же, после каждой поездки в другую страну ты долго приходишь в себя.
– Вас беспокоит критика?
– Нет (смеется). Журналисты должны на что-то жить, поэтому я привык к этому. Иногда пишут хорошие вещи, иногда – плохие. В любом случае, мне все равно.
«Играл на уколах и поступил глупо»
– Вы провели 4 года в мадридском «Реале». Назовите свой лучший сезон?
– Лучшее, я надеюсь, еще впереди. Да, были прекрасные моменты, но их было не так уж и много.
– Вы пропустили финал Лиги чемпионов в Кардиффе, а позже сказали, что нужно было больше посвятить времени восстановлению. Почему же вы этого не сделали?
– Легко сказать. Да, у меня была травма, но мне было непросто наблюдать три месяца, как мои партнеры играют и добиваются успеха. Я хотел вернуться в строй, как можно раньше. Мне пришлось играть на уколах, и теперь я могу сказать, что поступил глупо.
– Многие люди считают вас «хрустальным» игроком.
– Футбол вызывает особые чувства, поэтому это нормально. У каждого свое мнение. Конечно, травма не может не расстраивать, но вы должны оставаться профессионалом. Повторюсь, мне было очень тяжело играть.
– Как вы отвлекаетесь от футбола?
– Играю в гольф, встречаюсь с друзьями.
«Я – ленивый футболист»
– Чем силен испанский чемпионат? Можете назвать его главную особенность?
– Мне кажется, что все зависит от игрока. Если футболист хочет быть на вершине, он должен работать. И дело не в том, что это Испания или Англия. Я перешел в «Реал», потому что хотел войти в число лучших и выиграть трофеи.
– Можете назвать главное отличие АПЛ от примеры?
– Думаю, тут дело в скоростях. Британский футбол намного быстрее. К тому же, в чемпионате Англии очень много борьбы. В Испании все иначе – здесь делают ставку на технику и тактику.
– Ваш главный минус?
– Я довольно ленивый игрок.
«Зидан всегда спокоен»
– Что вам нравится в Мадриде?
– Прекрасный город, с великой культурой. Особенно мне нравится погода.
– Как ведет себя Зидан, когда рядом нет камер?
– Он очень спокоен. Наш тренер любит футбол, поэтому его поведение не отличается.
– Что вам нравится в нем?
– Он хочет и любит, чтобы его команда наслаждалась футболом. Зидан всегда старается сделать своих игроков еще лучше.
– Лучший совет от него?
– Продолжать упорно работать. Можно быть самым талантливым игроком планеты, но если вы не уделяете особое внимание тренировкам, забудьте о вершине.