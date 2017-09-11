«Я поступил глупо». Бэйл – о проблемах в «Реале», своем хобби и премьер-лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал интервью испанской газете Еl Рais.

«Журналисты должны на что-то жить»

– Что вас радует?

– Футбол, семья и отсутствие травм.

– О чем вы мечтали в детстве?

– Я хотел стать профессиональным футболистом. Будучи ребенком, я смотрел много матчей по телевизору. У меня не было о мыслей о трофеях, я просто хотел играть. Думаю, мне очень повезло, поскольку я достиг своей цели.

– Когда-нибудь думали покончить с футболом?

– Нет (смеется). Но был период, когда мне было очень тяжело. Я играл на уколах, и сейчас понимаю, что должен был больше времени посвятить восстановлению.

– В каждой профессии есть свои недостатки. Расскажите о проблемах современного футбола.

– Возможно, это вопрос семьи. Мы много путешествуем по миру, и не видимся с родными. Живем в другой стране. Ты хочешь быть рядом с детьми, но не получается. К тому же, после каждой поездки в другую страну ты долго приходишь в себя.

– Вас беспокоит критика?

– Нет (смеется). Журналисты должны на что-то жить, поэтому я привык к этому. Иногда пишут хорошие вещи, иногда – плохие. В любом случае, мне все равно.

«Играл на уколах и поступил глупо»

– Вы провели 4 года в мадридском «Реале». Назовите свой лучший сезон?

– Лучшее, я надеюсь, еще впереди. Да, были прекрасные моменты, но их было не так уж и много.

– Вы пропустили финал Лиги чемпионов в Кардиффе, а позже сказали, что нужно было больше посвятить времени восстановлению. Почему же вы этого не сделали?

– Легко сказать. Да, у меня была травма, но мне было непросто наблюдать три месяца, как мои партнеры играют и добиваются успеха. Я хотел вернуться в строй, как можно раньше. Мне пришлось играть на уколах, и теперь я могу сказать, что поступил глупо.

– Многие люди считают вас «хрустальным» игроком.

– Футбол вызывает особые чувства, поэтому это нормально. У каждого свое мнение. Конечно, травма не может не расстраивать, но вы должны оставаться профессионалом. Повторюсь, мне было очень тяжело играть.

– Как вы отвлекаетесь от футбола?

– Играю в гольф, встречаюсь с друзьями.

«Я – ленивый футболист»

– Чем силен испанский чемпионат? Можете назвать его главную особенность?

– Мне кажется, что все зависит от игрока. Если футболист хочет быть на вершине, он должен работать. И дело не в том, что это Испания или Англия. Я перешел в «Реал», потому что хотел войти в число лучших и выиграть трофеи.

– Можете назвать главное отличие АПЛ от примеры?

– Думаю, тут дело в скоростях. Британский футбол намного быстрее. К тому же, в чемпионате Англии очень много борьбы. В Испании все иначе – здесь делают ставку на технику и тактику.

Гарет Бэйл забивает очередной гол за «Реал» Фото: Gettyimages.ru

– Ваш главный минус?

– Я довольно ленивый игрок.

«Зидан всегда спокоен»

– Что вам нравится в Мадриде?

– Прекрасный город, с великой культурой. Особенно мне нравится погода.

– Как ведет себя Зидан, когда рядом нет камер?

– Он очень спокоен. Наш тренер любит футбол, поэтому его поведение не отличается.

– Что вам нравится в нем?

– Он хочет и любит, чтобы его команда наслаждалась футболом. Зидан всегда старается сделать своих игроков еще лучше.

Гарет Бэйл и Зинедин Зидан Фото: Gettyimages.ru

– Лучший совет от него?

– Продолжать упорно работать. Можно быть самым талантливым игроком планеты, но если вы не уделяете особое внимание тренировкам, забудьте о вершине.