«Зенит» и «Локо» в плей-офф, ЦСКА и «Спартак» – не факт. Что ждет наших в Европе

12 сентября российские клубы начинают свой путь в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Советский спорт», объективно проанализировав еврокубковый календарь и расклады в группах «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», прикинул шансы наших команд на выход в плей-офф.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«СПАРТАК» (Группа Е)

Соперники: «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения)

«Спартак» начинает свой путь в ЛЧ выездом к «Марибору» - кажется, «пассажиру» группы. Команде Массимо Карреры по силам взять шесть очков в матчах со словенцами. Почему? Возможно, это будут единственные набранные очки, ведь два оставшихся оппонента – тяжеловесы европейского футбола – «Ливерпуль» и «Севилья», и действовать про них с позиции силы не получится – индивидуальный и общекомандный класс соперников намного выше.

В футболе «Ливерпуля» нет системности, зато с лихвой хватает эмоций и скорости. Команда Юргена Клоппа – возможно сейчас самый стремительно атакующий коллектив Европы (какой когда-то была «Боруссия» Клоппа). Смело ставьте на гол Коутиньо, по подборам он один из лучших в мире, а Фернандо и Глушаков пока перед своей штрафной не страхуют.

«Севилья», можно сказать, из той же оперы – суператакующие связки на флангах (Нолито-Эскудеро и Навас-Меркадо), а также ударный треугольник впереди (Бен Йедер – Гансо - Крон-Дели) явно повеселятся в матчах со «Спартаком», испытывающем большие проблемы в центральной зоне.

Прогноз: 6 (7) очков, 3-е место в группе.

ЦСКА (Группа А)

Соперники: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Базель» (Швейцария)

Армейцы, пройдя испытание многоматчевой квалификацией (обыграны АЕК и «Янг Бойз»), начинают еврокубковое шествие раньше остальных наших клубов – 12 сентября. Соперники по группе у ЦСКА именитые и серьезные, причем в квартете нельзя выделить явного аутсайдера, шансы на выход дальше есть у всех. С уверенностью можно сказать, что большое значение в такой ситуации приобретут не только свои результаты, но и успехи конкурентов.

Начинают подопечные Виктора Гончаренко выездным матчем с «Бенфикой», у которой, как и у ЦСКА, серьезные кадровые проблемы – отсутствует опорник Фейсу и основной центральный защитник Жардел. В этом сезоне «орлов» неслабо лихорадит, и в каком состоянии они подойдут к матчам с ЦСКА, одному богу известно. Правда, от этого «Бенфика» домашней командой быть не перестает (матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» тому подтверждение). Дома армейцам стоит закладываться на победу: на морозе лиссабонцы традиционно играют не очень.

Сложно будет ЦСКА и с «Ман Юнайтед». Красные серьезно усилились летом (Лукаку, Матич, Линделеф), а лидеры прошлого сезона прошли обкатку британским футболом и готовы замахнуться в ЛЧ на что-то серьезное. Этот «МЮ» - кубковый боец, не боящийся и борьбы на дистанции. Погба за счет Матича теперь играет выше и освобожден от черновой работы, Мхитарян уже побил рекорд по ассистам на старте АПЛ, а Лукаку – забил четыре гола в четырех первых матчах сезона. Страшновато.

ЦСКА нужно делать ставку на спаянные игры с «Базелем». Чемпион Швейцарии – коллектив веселый, играет ярко впереди и также задорно сзади. Из этой четверки «Базель» самый недисциплинированный, потому и победить его проще других. Остается надеяться, что армейцы все-таки купят забивного форварда, точнее подпишут свободного агента. Даже при самых удачных раскладах придется надеяться на провалы «Бенфики» в матчах с «Юнайтед» и «Базелем».

Прогноз: 7 (9) очков, 2-3-е место в группе.

ЛИГА ЕВРОПЫ

«ЛОКОМОТИВ» (Группа F)

Соперники: «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия), «Злин» (Чехия).

У «Локомотива», как на зло, группа весьма не простая, и лишним в этой компании на первый взгляд выглядит чешский «Злин». Стартовать (14 сентября) железнодорожникам придется матчем с «Копенгагеном» - самой вертикальной командой квартета. Играя по схеме с тремя защитниками и двумя «десятками» «Локо» способен как минимум не проиграть на выезде и благодаря арендованному Эдеру зацепиться за победу в Москве. В случае неудач есть «Злин», на котором стоит отыграться в любом случае. Правда, чехи – настоящий андердог, и самое опасное в играх с ними – их недооценка. Это вам не кусачая «Спарта» или происпанская «Славия». Это середняк с футболом Ледникового периода.

Таким образом, бороться за две путевки в плей-офф в равной степени будут три команды, причем «Локо», если говорить о спаянной дуэли с «Шерифом», в наиболее удачном положении – сначала нужно ехать в Тирасполь (19 октября), а затем уже играть в Москве (2 ноября). Радует одно – в квалификации молдаване приложили быстроногую «Легию», играя с ней в той же манере, что играет «Локо» в РФПЛ: широко и уповая на стандарты. Правда у наших в запасе есть изюминка в лице креативного трио Фернандеш-братья Миранчуки.

Прогноз: 8 (10) очков, 2-е место в группе.

«ЗЕНИТ» (Группа L)

Соперники: «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).

«Зенит» - наш единственный клуб, который в своей группе выглядит явным фаворитом. Об этом говорит ядерный старт в чемпионате (6 побед, 2 ничьи в 8 матчах), кампания по покупке всех мало-мальски перспективных аргентинцев и приглашение Роберто Манчини – с оговорками, но все-таки серьезного европейского тренера.

«Зенит» испытывает трудности при позиционных атаках, но «Вардар» и «Русенборг» - это не «Ростов», и в этих матчах будет полезна не скорость Кокорина, а интеллект Паредеса и Кузяева. По факту, питерцам по силам пройти группу без особых очковых потерь. В случае осечек, самым сложным матчем станет выезд в Сан-Себастьян к сугубо домашнему «Реалу Сосьедад» в последнем туре (7 декабря). При Эусебио Сакристане «Сосьедад» способен моментально перестроиться с проникающе-поперечного футбола на верховой. Если «Зенит» будет много ошибаться, его ждет несвойственный испанским командам навал с постоянными кроссами в штрафную. Нету нужно подучиться.

«Зенит» должен выйти из группы в плей-офф с первого места, дабы не попасть на третью команду из группового этапа ЛЧ. А там соперники могут оказаться очень серьезные: например, «Селтик», «Рома», «Олимпиакос», «Лейпциг» или «Тоттенхэм». Вывеска в любом случае будет прекрасная, но выход в 1/8 финала станет в таком случае большой проблемой.

Прогноз: 13 (16) очков, первое место в группе.