«Зенит» и «Локо» в плей-офф, ЦСКА и «Спартак» – не факт. Что ждет наших в Европе
12 сентября российские клубы начинают свой путь в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Советский спорт», объективно проанализировав еврокубковый календарь и расклады в группах «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», прикинул шансы наших команд на выход в плей-офф.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
«СПАРТАК» (Группа Е)
Соперники: «Севилья»
(Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения)
«Спартак» начинает свой путь в ЛЧ выездом к
«Марибору» - кажется, «пассажиру» группы. Команде Массимо Карреры по силам взять шесть очков в матчах со словенцами. Почему?
Возможно, это будут единственные набранные очки, ведь два оставшихся оппонента
– тяжеловесы европейского футбола – «Ливерпуль» и «Севилья», и действовать про
них с позиции силы не получится – индивидуальный и общекомандный класс
соперников намного выше.
В футболе «Ливерпуля» нет системности, зато
с лихвой хватает эмоций и скорости. Команда Юргена Клоппа – возможно сейчас самый стремительно атакующий
коллектив Европы (какой когда-то была «Боруссия» Клоппа). Смело ставьте на гол Коутиньо, по подборам он один из лучших
в мире, а Фернандо и Глушаков пока перед своей штрафной не
страхуют.
«Севилья», можно сказать, из той же оперы –
суператакующие связки на флангах (Нолито-Эскудеро и Навас-Меркадо), а также
ударный треугольник впереди (Бен Йедер – Гансо - Крон-Дели) явно
повеселятся в матчах со «Спартаком», испытывающем большие проблемы в
центральной зоне.
Прогноз: 6 (7) очков, 3-е место в
группе.
ЦСКА (Группа А)
Соперники: «Манчестер
Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Базель» (Швейцария)
Армейцы, пройдя испытание многоматчевой
квалификацией (обыграны АЕК и «Янг Бойз»), начинают еврокубковое шествие раньше
остальных наших клубов – 12 сентября. Соперники по группе у ЦСКА именитые и
серьезные, причем в квартете нельзя выделить явного аутсайдера, шансы на выход
дальше есть у всех. С уверенностью можно сказать, что большое значение в такой
ситуации приобретут не только свои результаты, но и успехи конкурентов.
Начинают подопечные Виктора Гончаренко выездным матчем с «Бенфикой», у которой, как и у
ЦСКА, серьезные кадровые проблемы – отсутствует опорник Фейсу и основной центральный защитник Жардел. В этом сезоне «орлов» неслабо лихорадит, и в каком
состоянии они подойдут к матчам с ЦСКА, одному богу известно. Правда, от этого
«Бенфика» домашней командой быть не перестает (матчи с «Зенитом» и
«Локомотивом» тому подтверждение). Дома армейцам стоит закладываться на победу:
на морозе лиссабонцы традиционно играют не очень.
Сложно будет ЦСКА и с «Ман Юнайтед». Красные
серьезно усилились летом (Лукаку, Матич, Линделеф), а лидеры прошлого сезона прошли обкатку британским
футболом и готовы замахнуться в ЛЧ на что-то серьезное. Этот «МЮ» - кубковый
боец, не боящийся и борьбы на дистанции. Погба
за счет Матича теперь играет выше и
освобожден от черновой работы, Мхитарян
уже побил рекорд по ассистам на старте АПЛ, а Лукаку – забил четыре гола в четырех первых матчах сезона.
Страшновато.
ЦСКА нужно делать ставку на спаянные игры с
«Базелем». Чемпион Швейцарии – коллектив веселый, играет ярко впереди и также задорно
сзади. Из этой четверки «Базель» самый недисциплинированный, потому и победить
его проще других. Остается надеяться, что армейцы все-таки купят забивного
форварда, точнее подпишут свободного агента. Даже при самых удачных раскладах придется
надеяться на провалы «Бенфики» в матчах с «Юнайтед» и «Базелем».
Прогноз: 7 (9) очков, 2-3-е место в
группе.
ЛИГА ЕВРОПЫ
«ЛОКОМОТИВ» (Группа F)
Соперники: «Копенгаген»
(Дания), «Шериф» (Молдавия), «Злин» (Чехия).
У «Локомотива», как на зло, группа весьма
не простая, и лишним в этой компании на первый взгляд выглядит чешский «Злин».
Стартовать (14 сентября) железнодорожникам придется матчем с «Копенгагеном» -
самой вертикальной командой квартета. Играя по схеме с тремя защитниками и
двумя «десятками» «Локо» способен как минимум не проиграть на выезде и благодаря
арендованному Эдеру зацепиться за
победу в Москве. В случае неудач есть «Злин», на котором стоит отыграться в
любом случае. Правда, чехи – настоящий андердог, и самое опасное в играх с ними
– их недооценка. Это вам не кусачая «Спарта» или происпанская «Славия». Это
середняк с футболом Ледникового периода.
Таким образом, бороться за две путевки в
плей-офф в равной степени будут три команды, причем «Локо», если говорить о спаянной дуэли с
«Шерифом», в наиболее удачном положении – сначала нужно ехать в Тирасполь (19
октября), а затем уже играть в Москве (2 ноября). Радует одно – в квалификации
молдаване приложили быстроногую «Легию», играя с ней в той же манере, что
играет «Локо» в РФПЛ: широко и уповая на стандарты. Правда у наших в запасе
есть изюминка в лице креативного трио Фернандеш-братья Миранчуки.
Прогноз: 8 (10) очков, 2-е место в
группе.
«ЗЕНИТ» (Группа L)
Соперники: «Реал
Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).
«Зенит» - наш единственный клуб, который в
своей группе выглядит явным фаворитом. Об этом говорит ядерный старт в
чемпионате (6 побед, 2 ничьи в 8 матчах), кампания по покупке всех мало-мальски
перспективных аргентинцев и приглашение Роберто Манчини – с оговорками, но
все-таки серьезного европейского тренера.
«Зенит» испытывает трудности при
позиционных атаках, но «Вардар» и «Русенборг» - это не «Ростов», и в этих
матчах будет полезна не скорость Кокорина, а интеллект Паредеса и Кузяева. По
факту, питерцам по силам пройти группу без особых очковых потерь. В случае
осечек, самым сложным матчем станет выезд в Сан-Себастьян к сугубо домашнему
«Реалу Сосьедад» в последнем туре (7 декабря). При Эусебио Сакристане «Сосьедад» способен моментально перестроиться с
проникающе-поперечного футбола на верховой. Если «Зенит» будет много ошибаться,
его ждет несвойственный испанским командам навал с постоянными кроссами в
штрафную. Нету нужно подучиться.
«Зенит» должен выйти из группы в плей-офф с
первого места, дабы не попасть на третью команду из группового этапа ЛЧ. А там
соперники могут оказаться очень серьезные: например, «Селтик», «Рома»,
«Олимпиакос», «Лейпциг» или «Тоттенхэм». Вывеска в любом случае будет прекрасная,
но выход в 1/8 финала станет в таком случае большой проблемой.
Прогноз: 13 (16) очков, первое
место в группе.