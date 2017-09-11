В Москве прошла неделя Китая

Жители города получили бесплатную возможность приобщиться к культуре Поднебесной.

Российско-китайский комитет дружбы мира и развития при поддержке агентства стратегических коммуникаций Eventica и Издательского Дома «Советский Спорт» организовал знакомство горожан с основами боевых искусств и уникальных оздоровительных систем древнего Китая, закрытые для непосвященных в течение многих лет. Были приглашены настоящие мастера из известнейших московских школ кунг-фу и тай чи, в которых все эти искусства изучались в течение многих поколений. Мастера с удовольствием делились своими знаниями с гостями. На протяжении недели на Воробьевых горах и в парке Северное Тушино проходили мастер-классы и яркие показательные выступления.

Москвичи под руководством мастеров учились древнему искусству китайской гимнастики тайцзицюань, шаолиньскому кунг-фу, цигуну, узнали, как стать более здоровым и даже делали веера!

Занятия нашлись для всех. Большинство медитаций и воркаутов были подготовлены и для детей, поэтому на одной площадке с разными мастерами занимались и взрослые, и дети.

Основатель Школы Мастера Ши Янбина в Москве, Шаолиньский монах Мастер Ши Янбин, уверяет:

-Для того, кто овладеет этим искусством, жизнь выйдет на совершенно другой уровень. Осознанные практики помогают найти контакт с собственным телом, не только на физическом, но и на духовном уровне, улучшают физическое здоровье, а также учат управлять своими эмоциями.

Мастер Ли Минь, сооснователь Центра Китайской Культуры ХэДао и Официальный представитель китайской Федерации Традиционного Ушу от провинции Шандунь:

-Тайцзицюань – это путь для обретения спокойствия и баланса. Занимаясь этим искусством, человек как бы одалживает энергию у неба и земли. Также это очень полезно для здоровья. Это выглядит как последовательность плавных движений, в каждом из которых человек стремится найти баланс, почувствовать работу одних и расслабление других частей тела, одновременное расширение и сжатие, покой и движение. Создав правильную базу, можно заниматься тайцзицюань как боевым искусством, т.к. у каждого движения есть и боевое применение.

А начинать никогда не поздно. Это комфортно и безопасно в любом возрасте. Главное, довериться своим ощущениям и знать: все, что тебе на самом деле нужно, приходит в нужно время и в нужном месте.