Берегись, «Зенит». Подводим итоги уик-энда в Европе

Футболисты «Реал Сосьедада» празднуют победу над "Депортиво" Фото: Twitter.com

О победе «Реал Сосьедада» и других событиях уик-энда в материале «Советского спорта».

Щедрая защита «Ливерпуля»

До паузы на матчи сборных «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», а сразу после, тоже крупно, но проиграл «Манчестер Сити». Да, был удален с поля Мане в первом тайме и удален справедливо, но это не может быть оправданием бездарной игре в обороне. Массимо Карерра наверняка изучит манеру игры защитников «мерсисайдцев, хотя зачем ее изучать, всё и так понятно. Сравните первый и третий голы «Сити» – в обоих случаях проходила передача из центра поля через несколько линий, и никто даже не попытался ее прервать. А в образовавшийся коридор, как к себе домой, дважды врывался Агуэро. И тут напрашивается вопрос: почему «Ливерпуль» не приобрел центральных защитников? Неужели Матип, Клаван и Ловрен – это игроки, с которыми можно бороться за титулы? В трансферное окно были куплены атакующие игроки и молодой фланговый защитник Эндрю Робертсон. А центр обороны остался без присмотра. Как итог – «красные» пропускают в среднем 2 гола за матч и не учатся на своих ошибках.

«МЮ» впервые теряет очки

До 4-го тура «МЮ» не просто выигрывал, но и делал это с разницей минимум в 2 мяча. Причем во всех трех встречах дожимал соперника в концовке, где-то за счет напора, где-то за счет мастерства. Еще одной особенностью команды Моуринью было то, что она не пропускала. Но во встрече со «Сток Сити», в конце 7-го тайма с начала сезона АПЛ, «МЮ» все-таки пропустил. Мощный Чупо-Мотинг продавил Байи и вколотил мяч в сетку. А передачу на камерунца сделал экс-игрок «манкунианцев» Маме Диуф. Попустив на 43-й минуте, к исходу часа игры гости уже вели в счете - Погба и Лукаку постарались. Но на 63-й «Манчестер» впервые в сезоне пропустил гол со стандарта. На подачу Шакири откликнулся Чупо-Мотинг, который в очередной раз продавил защитника, на этот раз Фила Джонса.

Как часто бывает после таких матчей, Моуринью принялся философствовать и говорить, что до него все в клубе было ужасно, а сейчас нужно заново строить команду и без срывов тут никак не обойтись. Моуринью не был бы Моуринью, если бы не искал причину неудачи в ван Гале или Мойесе. Но это всё для журналистов и болельщиков. В раздевалке, в общении с игроками, понятно, что обсуждалась сама игра.

Хет-трик за 10 минут

Вот где настоящая перестройка, так это в «Милане». «Россонери» потерпели дебютное поражение в сезоне. Чиро Иммобиле забил 3 мяча за 10 минут (с 38-й по 48-ю). Первый с пенальти, два других из-под Бонуччи. Новому капитану «Милана» остается ностальгировать по благополучным временам в «Ювентусе», где его страховали Кьеллини и Бардзальи, а за спиной располагался Буффон. Команда Монтеллы ищет свое лицо, и неудачи не должны никого шокировать. Впереди долгий путь и главное – не отчаиваться и смотреть только вперед.

Не такой уж безупречный «Реал»

После уверенных побед в Суперкубке Европы и Испании сложилось впечатление, что «Реал» Зидана не остановить, даже если все клубы Европы соберут сборную звезд и попытаются ему противостоять. Но сначала «Валенсия», а потом и «Леванте» показали, что без Роналду «Реал» не так опасен. В плохой форме Бензема (который, к слову, травмировался и выбыл на шесть недель), уменьшает с каждым матчем свою трансферную стоимость Бэйл, а Иско с Асенсио не в состоянии на дистанции тащить партнеров за собой. Зидану нужно покопаться в своих игроках, потому что новых мадридцы уже не купят (до зимы). Отсутствие громких летних трансферов натолкнуло на одну мысль: может, Зидан почувствовал, что его команда неуязвима? И что даже без лидеров можно легко рассчитывать на победу в матчах с тем же «Леванте? Как бы уверенность боссов «Реала» и самого Зидана не превратилась в самоуверенность и не привела к провалу.

Берегись, «Зенит»

«Барселона» делит лидерство в примере с соперником «Зенита» по лиге Европы «Реал Сосьедадом». Сан-Себастьянцы имеют стопроцентный показатель – 3 победы в 3 стартовых турах. Они даже забили на гол больше, чем «Барса», идущая второй в лиге по этому показателю. В 3-м туре команда Эусебио Сакристана отправила 4 мяча в ворота «Депортиво» на его поле. В ее составе дублем отметился Асьер Ильяраменди. Еще по разу отличились Льоренте и лучший бомбардир басков Хуанми. В 2012-м году 24-летний форвард играл против «Зенита» в составе «Малаги» в лиге чемпионов. Тогда ему было всего 19, и голов он не забивал. А сейчас это сформировавшийся форвард, которого нужно опасаться.

Анчелотти уходит?

На днях экс-игрок «Баварии» Марио Баслер шокировал всех своим высказыванием, в котором он заявил, что Карло Анчелотти подписал контракт с клубом из Китая и в январе команду покинет. Случилось это сразу после того, как мюнхенцы уступили «Хоффенхайму (0:2) и, разумеется, порадовало критиков. Например, легендарный в прошлом футболист «Баварии» Пауль Брайтнер сказал, что с Карло команда сделала шаг назад в своем развитии. По его мнению, при Гвардиоле она играла в очень интенсивный, местами даже сумасшедший футбол, а сейчас – медленный, без своего стиля и в статическом положении. И с этим можно согласиться, потому что Анчелотти, судя по его работе, не ставил задачу усовершенствовать игру «Баварии», а думал лишь о том, чтобы спокойно плыть по течению. Может, Карло и вправду пора в Китай?