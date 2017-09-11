Под какую музыку тренируется Дуэйн «Скала» Джонсон

Дуэйн «Скала» Джонсон Фото: Instagram

Дуэйн Джонсон, по его собственным словам, проводит в тренажерном зале шесть дней в неделю. В своем Инстаграме актер опубликовал список музыкальных треков, которые чаще всего играют в его наушниках во время тренировок.

«Здесь все самое лучшее, если вы хотите взорвать мышцы и получить невероятный памп», - говорит Дуэйн Джонсон. Хип-хоп и старый рок - примерь саундтрек от самого мускулистого актера планеты для своих тренировок.

Tech N9ne - Straight Out The Gate (Feat. Serj Tankian)

Что это: Tech N9ne – рэппер из Канзас-Сити, который получил свой псевдоним в честь самозарядного пистолета TЕC-9 за скорость своих рифм. В паре ему в этом треке припевы поет Серж Танкян из группы System of a Down, под чьи рокерские риффы тренировался сам Фил Хит, 6-кратный «Мистер Олимпия».





Boston - Smokin

Что это: Boston – рок-группа старой школы, получившая известность в 70-е годы ХХ века. Музыкант Курт Кобейн, основатель Nirvana, признавался, что украл у группы Boston, главный рифф в своей композиции Smells like teen spirit.

Идеальная музыка для тяжелых приседаний.





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NWA - Boys In the Hood

Что это: считается, что с группы NWA начался такой музыкальный жанр как «гангста-рэп». Дуэйн Джонсон в интервью называл NWA одной из своих любимых групп. Он говорил, что она «работает» везде – и в тренажерном зале, и в салоне автомобиля, когда вы мчитесь по городу.





¡MAYDAY! - Last One Standing

Что это: рэп-композиция, которая воспевает мускулы, силу мужского духа и способность переносить трудности. То, что нужно для хорошего пампа, когда вы делаете подъемы на бицепс. В клипе на песню снялся боец Кимбо Слайс – человек, который прошел долгий путь от уличных потасовок до легального ММА. В июне прошлого года Кимбо скончался от сердечного приступа в возрасте 42 лет.

Blues Brothers - Soul Man

Что это: классический американский «соул» от культовой группы Blues Brothers, образованной актерами Дэном Эйкродом и Джоном Белуши. Под эту музыку с поднимались стадионы. С той же легкостью поднимется и тяжелая штанга.





Kanye West - BLKKK SKKKN HEAD

Что это: программный трек Канье Веста – рэп-артиста, чьи песни звучат в американских залах так же часто, как и в российских.





George Thorogood - one Bourbon one Scotch one Beer

Что это: Джордж Торогуд значит для Америки то же, что для нас группа «Ленинград». Он воспевает романтику придорожных баров и роковых женщин в красном, исчезающих в клубах табачного дыма. Одним словом, «в Теннесси пить».

Торогуда уважал отец Дуэйна Джонсона рестлер Рокки Джонсон, и эта любовь передалась по наследству.





Joe Walsh - Rocky Mountain Way

Что это: еще один трек старого рока из плеера «Скалы». Джо Уолш, участник группы Eagles, прославившейся на весь мир песней про «Отель Калифорния». Под блюз Уолша хорошо ходить по беговой дорожке, радуясь, что тренировка уже позади, и теперь самое время закрыть «углеводное окно» чем-нибудь сладким и калорийным.





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Disturbed - Down with the sickness

Что это: неожиданный трек в стиле «металл» в плейлисте Дуэйна Джонсона. Хорошее сопровождение для подходов с большим количеством повторений.

Bruno Mars - Runaway Baby

Что это: энергичный фанк-певец Бруно Марс – уроженец Гавайев, где некоторое время жил и Дуэйн Джонсон. Клип на одну из песен Марса Uptown Funk посмотрели 2,5 миллиарда человек – треть всего населения земли.





Kid Rock - You Never Met A Motherfucker Quite Like Me

Что это: Кид Рок – певец американской деревенщины. В «нулевые» годы его музыку часто использовали бодибилдеры для позирования на соревнованиях. Она же нередко сопровождала состязания по рестлингу, в которых участвовал и Скала Джонсон. Рестлинг – заранее продуманный борцовский спектакль со сложной хореографией, участники которого (в том числе и Скала) продолжают утверждать, что бьют друг друга по- настоящему.