Дзюба будет играть больше, хотя и запорол главный момент «Зенита». Вот почему

Форвард «Зенита» воспользовался своим шансом, хоть и не забил «Динамо».

Артем Дзюба остался в «Зените» и получил больше получаса в первом же матче после закрытия трансферного окна. Роберто Манчини сделал замену на 55-й минуте, Дзюба появился вместо дебютанта Эмилиано Ригони. Это была первая замена в матче.

В первой же атаке Артем расположился в центре, между Александром Кокориным и Себастьяном Дриусси – два форварда, игравших с первых минут, заняли позиции крыльев нападения.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Дзюба получил пас, стал двигаться с мячом назад, но совершил потерю. А затем догнал соперника у центральной линии и помог Доменико Кришито совершить обратный перехват. В конце первой минуты на поле форвард «Зенита» получил еще один пас, на линию штрафной, но сфолил в борьбе с защитником.

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В ситуации, когда один из центральных защитников принимал решение пасовать не на Паредеса, а сразу в линию атаки, и даже при наличии равноценных забегающих форвардов, верховой пас шел на Дзюбу. Во втором тайме «Динамо» глубже село в оборону, появилась возможность для таких передач от центральной линии.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

В этой атаке Дзюба принял мяч и отдал короткий пас на Дриусси, аргентинец развил атаку на правый фланг через Смольникова, «Зенит» в итоге заработал угловой.

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Дзюба не был прикреплен именно к центральной зоне, он участвовал в стандартном и энергозатратном перемещении форвардов по горизонтали. Когда Дриусси ушел в середине, Дзюба из центра разогнался в сторону правого фланга и получил пас от Далера Кузяева.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Однако передача оказалась неточной, ее вряд ли бы догнали и более скоростные Кокорин с Дриусси или Полоз с Шатовым, которые тоже претендуют на позиции в атаке.

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При розыгрыше на фланге Дзюба до конца выполнял функции именно крайнего нападающего: он после отыгрыша с Кузяевым и с приходом в помощь Смольникова остался у бровки, а его место на линии штрафной Александр Ерохин, выдвинувшийся вверх.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Расстановка зенитовцев вернулась к привычной после выхода мяча в аут. Из-за боковой от Смольникова пас получил тоже именно Дзюба.

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Самую красивую атаку с участием Дзюбы организовали Паредес и Смольников: аргентинец отдал красивый разрезающий пас, российский защитник включил скорость и уже из штрафной в касание сделал пас на линию вратарской, на набегающего Дзюбу.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Дзюба открылся и прочитал направление атаки верно, но проиграл борьбу защитнику. В этой позиции сыграть на острие мог любой из форвардов, однако в конкретном эпизоде только Артем был готов к рывку в нужный момент – Дриусси сделал свой под пас Паредеса раньше, Кокорин ускорялся к дальней штанге – и именно он располагался в центре.

После замены Дриусси на Олега Шатова за свежим игроком остался левый край атаки, сначала Кокорин переместился в любимый центр, а Дзюба продолжил открываться на правой стороне. Однако за последние десять минут Александр и Артем менялись стартовыми зонами несколько раз.

Почему Дзюба заслужил новые шансы?

Как правило, при навесах на Дзюбу другие игроки «Зенита» не разбегались под скидки, а группировались вокруг Артема. В одном из эпизодов, например, это помогло Себастьяну Дриусси добраться до мяча: Дзюба не дотянулся до передачи Паредеса, а Дриусси принял пас за спиной у партнера. Большинство передач в штрафную зенитовцы направляли в ту зону, где находился Дзюба, однако очень редко Артем был единственным вариантом для игры головой или приема на грудь.

Артем Дзюба за свои 36 минут получал и принимал передачи чаще других нападающих «Зенита»: он несколько раз удачно пасовал партнерам, в том числе элегантно пяткой на ход Шатову в штрафной, а еще в нескольких эпизодах совершал потери из-за ошибок в обработке. К тому же Дзюба чаще партнеров фолил в борьбе и сразу же после потерь в попытке вернуть мяч.

Главный голевой момент для себя и команды Дзюба упустил на предпоследней основной минуте, этот эпизод получился после незапланированного паса Смольникова, который по задумке должен был быть ударом. Дзюба за счет роста и мощи добрался до мяча, но не смог под него подстроиться и продавить защитника Хольмена.

За свой отрезок Дзюба сделал для первого гола «Зенита» в двух матчах больше, чем коллеги по атаке. Игра петербуржцев с выходом Артема принципиально не поменялась: это Дзюба встроился в существующую модель, а не режим игры сменился под габаритного нападающего. Объемом работы Дзюба на фоне партнеров выделялся – как и должно быть в случае с выходом свежего нападающего.

— Дзюба делал то, что должен был делать, – подтвердил Манчини после матча в ответ на вопрос про ошибки нападающего. – Да, он периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время.

В сложившейся ситуации, когда у Дзюбы не так много игрового времени и почти нет оснований для импровизации, оценка «делал то, что должен» – точно положительный итог 36 минут против «Динамо». Манчини ждет от Артема голов – значит он планирует и дальше использовать Дзюбу. Особенно располагает к изменениям в стартовом составе то, что «Зенит» не забивал уже два полных матча подряд.