Во Владивостоке прошел турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано

Первый турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке собрал будущих олимпийских чемпионов на татами, сотни болельщиков - на трибунах, и мировых политических лидеров – в ложе почетных гостей.

Идею уникальных состязаний для юных спортсменов России и Японии в свое время предложил легендарный японский дзюдоист, олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира Ясухиро Ямасита. Она была поддержана главой Российской Федерации Владимиром Путиным, который вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, дали турниру свой патронат. Состязания включили в спортивную программу представительного Восточного экономического форума, а главы трех государств – к Путину и Абе во Владивостоке присоединился новый президент Монголии экс-дзюдоист Халтмаагийн Баттулга, не просто посетили турнир и приняли участие в награждении победителей и призеров, но и заложили капсулу времени с обращением к потомкам на месте, где будет построен Международный дворец единоборств.

Примечательно, что история российского дзюдо началась именно на Дальнем Востоке более века назад. В 1914 году легендарный Василий Ощепков, вернувшись из Японии, основал во Владивостоке первую в нашей стране секцию дзюдо. В 2017-м на острове Русский состоялось еще одно открытие - Дальневосточный федеральный университет в партнерстве с Токайском университетом (Япония) объявили о начале работы Международного клуба дзюдо, который станет базой для развития дзюдо, включенного в программу физического развития студентов. Свой вклад в поднятие интереса к дзюдо внесли три олимпийских чемпиона Лондона-2012 Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, которые провели накануне турнира мастер-классы для юных дзюдоистов Приморского края.

Если вернуться к спортивной части события, то победителями дебютного состязания в Владивостоке стали три российских дзюдоиста - Мурад Мирзажанов в категории 55 кг, Аюб Хажалиев (66 кг) и Фуад Хаспладов, одержавший верх в финале 81 кг над другим отечественным спортсменом – Арамом Григоряном. Кроме того, у нашей сборной в копилке еще три серебряные и шесть бронзовых медалей.

«Организация турнира просто фантастическая – практически Олимпийские игры, - признался Хажалиев, которого признали еще и «Лучшим спортсменом» и сам Ямасита наградил его специальным именным призом. – Конечно, бороться с японцами всегда тяжело, от них каждый раз ждёшь очень серьёзной борьбы. Так было и сегодня. Финальный поединок был очень тяжёлым. В самые важные моменты - найти силы, продолжить борьбу и одержать в итоге победу, мне помогла поддержка трибун. Честно скажу, что стоять на верхней ступеньке пьедестала стоит всех трудов и тренировок».

Закрывая соревнования, Владимир Путин напомнил, что первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся ровно 100 лет назад во Владивостоке, а теперь он возрождается. «Мы сделаем все для того, чтобы этот турнир повторялся регулярно, на ежегодной основе», - добавил Путин.

«Российский президент на Форуме отметил, что участников экономического саммита с каждым годом становится больше. Мы надеемся, что число стран и участников нашего ежегодного турнира имени основателя дзюдо Дзигоро Кано будет увеличиваться также стремительно» - подвел итог глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.





