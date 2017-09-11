«Спартак» воскрес. Воистину воскрес!» или «Манчини в отставку!» Обзор гостевых

«Советский спорт» за мат до конца 9-го тура подводит итоги, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Пермский «Амкар» принимал ЦСКА еще в пятницу – армейцам во вторник предстоит старт в Лиге чемпионов. Подопечные Гаджиева опять не забили и опять проиграли – 0:1.

«Амкар»

E-not: Кто-нибудь расскажите парням, что цель игры - забить мяч в чужие ворота.

RоmаRIO: Сейчас опять начнутся разговоры про достойную игру, типа проиграли с минимальным счётом сильной команде, типа команда же встаёт с колен (как и страна). А по факту 9 матчей, 4 очка, 2 забитых мяча. Всё, что нужно знать об игре «Амкара».

Holott: Сочувствую Нигматуллину. Хороший вратарь. Чисто психологически ему сложнее всех. Выручает периодически команду. При этом защитники друг на друга надеются. В середине поля никогда такой слабины не было. Нападения вообще нет. Причем замен нет нормальных. Очень слабый состав у «Амкара» сейчас, увы. Рязанцев, кстати, ещё старается. А вот Гол потерялся. Команде нужна встряска - новый главный тренер.

ЦСКА

victorson: Три очка, сухарь... Хорошо тур начался. А там, может, и Панченко подсобит маленько...

Композитор: Всех с победой! Тимура с почином! Игоря с сухарем!

Свят: Молодежь вроде бы неплохая. Уже хочется посмотреть, что с ними будет года через два-три. И хочется, чтобы эти годы побыстрее прошли, коль уж так получилось.

«Анжи» на выезде сыграл вничью с «Тосно», у болельщиков которого гостевой книги нет. Фанаты из Дагестана рады – хоть не проиграли – уже хорошо.

«Анжи»

Prorab: Мы должны радоваться и быть довольны приобретенному очку у «Тосно»! Ведь эта команда играет очень нормально, и, тем более, игра была в Питере! Надеемся, что Скрипченко постепенно находит нити игры и подход к каждому игроку в отдельности! Желаю удачи ему и его штабу и хороших результатов команде!

Бак-Даг: Сложилось ощущение, что идём по правильному пути. Нынешний тренер явно сильней прошлого. Правильно сделали, что избавились от болтуна.

abutalipoff: Ух... Игра держала в напряжении... Главное не проиграли...

«Ростов» дома не смог переиграть «Арсенал» - едва не уступил аутсайдерам. В городе такой игрой недовольны. Зато в Туле рады очку, которое удалось увезти с берегов Дона.

«Ростов»

MagikManPCM: А вообще-то позор!!! И о каком Кубке вы говорите?

Dakota: Матч показал что нападающий у нас один Бухаров, разница колоссальная, увы травматичен он.

Pervert: Морально-волевые на месте - это главное... Нам бы до зимы продержаться, а там ждем подкрепления.

«Арсенал»

Denis31: Судья – козел. «Арсенал» – молодцы.

briz19: Все правильно ребята говорят. Судья ждал хоть какого то повода у нас в штрафной и дождался!

Пират: Нормальный результат. Для нас сродни подвигу. Может и дома хоть что-то получаться начнёт. А повод поставить нам пеналь был. Для тех, кто пересматривал момент, даже вопросов возникнуть не должно.

«Спартак» победил «Рубин» у себя дома. Игра оставила двоякое впечатление, но болельщики красно-белых зарядились положительными эмоциями накануне долгожданного старта в Лиге чемпионов.

«Спартак»

Porcellino: Федун улыбнулся и понял, кто настоящий тренер (или как там?)

kvzakhar: Не понял, че там Челентано на Массимо фыркает.

Мастер75: «Спартак» воскрес. Воистину Воскрес! Спасибо, парни. Налил и выпил 50. Итак, отрываю блокнотик и снова второй раз записываю – «Спартак» играл в три центр. Ззащитника (подготовка к ЛЧ). Отыграли на ноль, и защита - отлично. Квинси – кудесник, показал руками баранку автомобиля - значит поехали! Луис Адриано - реально я психанул после второго удара Луиса, я кулаком сломал микроволновку! Да-уж, явно не везёт Луису, так не забил! Бывает. работай - терпи, и удача придёт. Боже храни Спартак!

«Рубин»

Jakui: Один удар за всю игру, и тот со штрафного это ж…а.

Кукарачо: Полная импотенция в атаке.

Bill: Без нападающего даже мёртвый «Спартак» не обыграть. С терминатором раскатали бы поросят на раз два. До конца первого тура очков 12 должны взять.

«Зенит» в гостях не смог переиграть «Динамо». В Химках обошлось без забитых голов.

«Динамо»

Алекс-62: А мне не хотелось бы, чтобы «Динамо» было (или называлось) «грозой авторитетов». Мелковато для нас. Самим надо быть авторитетом и драть других «авторитетов» и «гроз авторитетов», всех подряд одним словом.

Гарик: Вообще, победа была наша. Я думал, что бомжи действительно грозная сила, оказалось туфта. Отдали инициативу во втором тайме, и даже при этом должны были забивать. Я не считаю, что мы заработали очко, считаю, что потеряли два.

lazio: Не знаю, о какой упущенной победе здесь говорили раньше... Отлично, что не пропустили, а вот забить вариантов почти не было. Хольмен один раз в первом тайме очень люто обделался и едва не выпустил нападающего один на один, благо с трудом исправил свой косяк. Соснин был слабоват, негры вполне неплохи, Бечирай бесполезен. В целом наиграли на ничью.

«Зенит»

PaNek: Манчини в отставку! На 100 млн эуро игроков купили, а это обыграть не может.

Osja: Да, Манчини в отставку! Доколе?! Верните Халка(зачеркнуто), Аршавина (зачеркнуто) Панова!!!

Tranquil: По ходу игры поймал себя на мысли, что мотивированный Панюков не испортил бы по такой игре обедни.

После ничьей «Зенита» в Химках «Локомотив» мг выйти в лидеры, но железнодорожники смогли обыграть «Ахмат». Болельщики уже начинают высказывать претензии Семину.

«Ахмат»

org.otdel95@mail.ru: По утверждению футболистов, обозначенные задачи тренерским штабом (О.Кононов) выполнили в матче с железнодорожниками на 80-85%... На данном отрезке по прежнему тревожно за оборону (вместе с голкипером) и много работы над реализацией создаваемых голевых моментов. Видно, что работа продолжается. Удачи и успехов. Спасибо за концовку с «Локо». Стрелочников гоняли по шпалам.

«Локомотив»

tim: Ну, Юрий Палыч, ну обязательно нужно было довести до этого, чтобы понять что нихрена (грубо) не работает эта тактика «выпущу побольше людей в центр поля»?

LeoSP7: Отличные замены от нашего тренера. Свежие игроки впереди? Нее. Пусть сидят в глухой обороне и мучаются. Повезло, что 1:1.

martini: Да я и не надеялся, что мы выйдем в лидеры... Слишком все просто как-то. Палыч Тарасова вовремя вытащил, - идем по стопам прошлых лет: «Динамо» отбирает очки у «Зенита», предлагая нам стать первыми, и мы отказываемся.

