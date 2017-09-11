«Спартак» воскрес. Воистину воскрес!» или «Манчини в отставку!» Обзор гостевых
«Советский спорт» за мат до конца 9-го тура подводит итоги,
заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Пермский «Амкар»
принимал ЦСКА еще в пятницу – армейцам во вторник предстоит старт в Лиге
чемпионов. Подопечные Гаджиева опять не забили и опять проиграли – 0:1.
«Амкар»
E-not: Кто-нибудь
расскажите парням, что цель игры - забить мяч в чужие ворота.
RоmаRIO: Сейчас
опять начнутся разговоры про достойную игру, типа проиграли с минимальным
счётом сильной команде, типа команда же встаёт с колен (как и страна). А по
факту 9 матчей, 4 очка, 2 забитых мяча. Всё, что нужно знать об игре «Амкара».
Holott: Сочувствую
Нигматуллину. Хороший вратарь. Чисто психологически ему сложнее всех. Выручает
периодически команду. При этом защитники друг на друга надеются. В середине
поля никогда такой слабины не было. Нападения вообще нет. Причем замен нет
нормальных. Очень слабый состав у «Амкара» сейчас, увы. Рязанцев, кстати, ещё
старается. А вот Гол потерялся. Команде нужна встряска - новый главный тренер.
ЦСКА
victorson: Три
очка, сухарь... Хорошо тур начался. А там, может, и Панченко подсобит
маленько...
Композитор: Всех
с победой! Тимура с почином! Игоря с сухарем!
Свят: Молодежь вроде
бы неплохая. Уже хочется посмотреть, что с ними будет года через два-три. И
хочется, чтобы эти годы побыстрее прошли, коль уж так получилось.
«Анжи» на выезде
сыграл вничью с «Тосно», у болельщиков которого гостевой книги нет. Фанаты из
Дагестана рады – хоть не проиграли – уже хорошо.
«Анжи»
Prorab: Мы должны радоваться и быть довольны приобретенному
очку у «Тосно»! Ведь эта команда играет очень нормально, и, тем более, игра
была в Питере! Надеемся, что Скрипченко постепенно находит нити игры и подход к
каждому игроку в отдельности! Желаю удачи ему и его штабу и хороших результатов
команде!
Бак-Даг: Сложилось
ощущение, что идём по правильному пути. Нынешний тренер явно сильней прошлого.
Правильно сделали, что избавились от болтуна.
abutalipoff: Ух...
Игра держала в напряжении... Главное не проиграли...
«Ростов» дома не смог
переиграть «Арсенал» - едва не уступил аутсайдерам. В городе такой игрой
недовольны. Зато в Туле рады очку, которое удалось увезти с берегов Дона.
«Ростов»
MagikManPCM: А
вообще-то позор!!! И о каком Кубке вы говорите?
Dakota: Матч
показал что нападающий у нас один Бухаров, разница колоссальная, увы травматичен
он.
Pervert: Морально-волевые
на месте - это главное... Нам бы до зимы продержаться, а там ждем подкрепления.
«Арсенал»
Denis31: Судья – козел.
«Арсенал» – молодцы.
briz19: Все
правильно ребята говорят. Судья ждал хоть какого то повода у нас в штрафной и
дождался!
Пират: Нормальный
результат. Для нас сродни подвигу. Может и дома хоть что-то получаться начнёт.
А повод поставить нам пеналь был. Для тех, кто пересматривал момент, даже
вопросов возникнуть не должно.
«Спартак» победил
«Рубин» у себя дома. Игра оставила двоякое впечатление, но болельщики
красно-белых зарядились положительными эмоциями накануне долгожданного старта в
Лиге чемпионов.
«Спартак»
Porcellino: Федун
улыбнулся и понял, кто настоящий тренер (или как там?)
kvzakhar: Не
понял, че там Челентано на Массимо фыркает.
Мастер75: «Спартак»
воскрес. Воистину Воскрес! Спасибо, парни. Налил и выпил 50. Итак, отрываю
блокнотик и снова второй раз записываю – «Спартак» играл в три центр. Ззащитника
(подготовка к ЛЧ). Отыграли на ноль, и защита - отлично. Квинси – кудесник,
показал руками баранку автомобиля - значит поехали! Луис Адриано - реально я
психанул после второго удара Луиса, я кулаком сломал микроволновку! Да-уж, явно
не везёт Луису, так не забил! Бывает. работай - терпи, и удача придёт. Боже
храни Спартак!
«Рубин»
Jakui: Один удар
за всю игру, и тот со штрафного это ж…а.
Кукарачо: Полная
импотенция в атаке.
Bill: Без нападающего даже мёртвый «Спартак» не обыграть. С
терминатором раскатали бы поросят на раз два. До конца первого тура очков 12
должны взять.
«Зенит» в гостях не
смог переиграть «Динамо». В Химках обошлось без забитых голов.
«Динамо»
Алекс-62: А мне
не хотелось бы, чтобы «Динамо» было (или называлось) «грозой авторитетов».
Мелковато для нас. Самим надо быть авторитетом и драть других «авторитетов» и «гроз
авторитетов», всех подряд одним словом.
Гарик: Вообще,
победа была наша. Я думал, что бомжи действительно грозная сила, оказалось
туфта. Отдали инициативу во втором тайме, и даже при этом должны были забивать.
Я не считаю, что мы заработали очко, считаю, что потеряли два.
lazio: Не знаю, о
какой упущенной победе здесь говорили раньше... Отлично, что не пропустили, а
вот забить вариантов почти не было. Хольмен один раз в первом тайме очень люто
обделался и едва не выпустил нападающего один на один, благо с трудом исправил
свой косяк. Соснин был слабоват, негры вполне неплохи, Бечирай бесполезен. В
целом наиграли на ничью.
«Зенит»
PaNek: Манчини в
отставку! На 100 млн эуро игроков купили, а это обыграть не может.
Osja: Да, Манчини
в отставку! Доколе?! Верните Халка(зачеркнуто), Аршавина (зачеркнуто) Панова!!!
Tranquil: По ходу
игры поймал себя на мысли, что мотивированный Панюков не испортил бы по такой
игре обедни.
После ничьей «Зенита» в Химках «Локомотив» мг выйти в
лидеры, но железнодорожники смогли
обыграть «Ахмат». Болельщики уже начинают высказывать претензии Семину.
«Ахмат»
org.otdel95@mail.ru: По утверждению футболистов, обозначенные
задачи тренерским штабом (О.Кононов) выполнили в матче с железнодорожниками на
80-85%... На данном отрезке по прежнему тревожно за оборону (вместе с
голкипером) и много работы над реализацией создаваемых голевых моментов. Видно,
что работа продолжается. Удачи и успехов. Спасибо за концовку с «Локо».
Стрелочников гоняли по шпалам.
«Локомотив»
tim: Ну, Юрий Палыч,
ну обязательно нужно было довести до этого, чтобы понять что нихрена (грубо) не
работает эта тактика «выпущу побольше людей в центр поля»?
LeoSP7: Отличные
замены от нашего тренера. Свежие игроки впереди? Нее. Пусть сидят в глухой
обороне и мучаются. Повезло, что 1:1.
martini: Да я и не надеялся, что мы выйдем в лидеры...
Слишком все просто как-то. Палыч Тарасова вовремя вытащил, - идем по стопам
прошлых лет: «Динамо» отбирает очки у «Зенита», предлагая нам стать первыми, и
мы отказываемся.