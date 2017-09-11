Волейболист сборной России Ильяс Куркаев: Попались бы поляки – обыграли бы и их

Центральный блокирующий чемпионского состава сборной России Ильяс Куркаев – о победном Евро, польских трибунах и развитии волейбола в стране.

Еще неделю назад Куркаев играл в финале чемпионата Европы, а 10 сентября сыграл без замен весь матч чемпионата России против «Динамо-ЛО». В первом сете хозяева были лучше и даже взяли его, но потом за дело взялся Куркаев. Итог – победа «Локомотива» со счетом 3:1. Сразу же после матча Ильяса оцепили болельщики, чтобы сделать фотографии и взять автографы. Так в Петербурге обычно происходит с самыми звездными игроками. Центральный блокирующий сборной России терпеливо сделал селфи с каждым, а потом ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

– Ильяс, такое количество фотографий и автографов здесь берут только у самых звездных игроков.

– Звездой себя не чувствую. Просто люди увлекаются волейболом и смотрели чемпионат Европы. Поэтому ко мне и подходят. Болельщики видят, что я выступал за страну, поэтому и тянутся. Никакой звездности нет, не хочу даже думать об этом.

– Сложно было перестроиться на матч чемпионата?

– Нет, ничего сложного. На чемпионате Европы мы были в игровом ритме, поэтому я просто из него не выходил. Мы три месяца жили в этом часовом поясе, поэтому мне тут даже легче находиться, чем в Новосибирске. Хотелось бы отдохнуть немного после чемпионата Европы, но ничего страшного. Я молодой – с нагрузкой справлюсь.

– Победный финал против Германии показали на федеральном канале. Стоит ждать волейбольный подъем в нашей стране?

– Подъем есть. Неважно, кто показывает твой матч – «Матч ТВ» или нет. Конечно, когда матч показывают по федеральному каналу – понимаешь, что люди смотрят. И хочется выиграть еще больше. Рад, что люди увидели победный финал. И рад за себя, что я попал в сборную, мне дали шанс.

– Вам не обидно, что за сборной наблюдают только тогда, когда она играет в финале крупных турниров? Как сделать иначе?

– Сложный вопрос. Мне кажется, если бы популяризация волейбола была больше – и людей бы приходило на игры больше. Возьмите Польшу, там совершенно неважно, кто и с кем играет. Там всегда залы битком. Если человек хочет смотреть волейбол – он будет его смотреть. У нас сильный чемпионат и сборная, но люди не очень увлечены. Наверное, это вопрос к высокопоставленным людям, пусть занимаются популяризацией.

– Самая яркая картинка с прошедшего чемпионата Европы – полностью заполненные трибуны на 60000-м стадионе. Отлегло, когда не пришлось играть с Польшей?

– Вживую мы не видели эти масштабы, только по телевизору. Мой самый первый большой матч был, когда на трибунах было 9 000 человек. Но я даже не почувствовал это, потому что мы находились в своей атмосфере, в своей команде. Мы тогда играли с Бразилией, но мне большое количество зрителей не мешало. Может, соцопрос среди игроков надо сделать, чтобы понять – мешает или нет? Попались бы поляки – сыграли бы с ними и победили их при польских зрителях.

– Каждый чемпион после победы говорит, что триумф надо забыть и идти дальше. Но это же непросто.

– Я когда выиграл – ничего не понял, просто поехал домой. Меня больше радовало, что спустя три с половиной месяца я наконец-то еду домой в свою родную команду. Люди часто пишут и поздравляют, тогда я и вспоминаю – о, а мы же правда выиграли. Или дома случайно на медаль посмотрю – тогда снова вспоминаю. Но постоянно в голове это не сидит, да я даже до сих пор не понимаю, что мы чемпионы Европы. Надеюсь, это первые победы. Главные – впереди.

– Олимпиада, например.

– Каждый спортсмен мечтает об Олимпиаде. Но надо двигаться постепенно, по ступенькам. Следующая цель – чемпионат мира. Нельзя думать только о том, что ты хочешь выиграть Олимпиаду, а до этого можно все проиграть. Может оказаться, что ты такой уже и не будешь нужен никому. Какая там уже Олимпиада?

– Раньше в сборной России были игроки из трех-четырех топ-клубов: «Зенит», «Динамо», «Белогорье», «Локомотив». Нынешняя национальная команда – особенная?

– Сейчас хорошо развивается молодежь. Возьмите «Факел», например. Там очень много молодых русских парней, которым доверяют. Почему в грандах их появляется на так много? Потому что эти коллективы не могут себе позволить ставить молодежь из-за высоких задач, поставленных перед командой. С прошлого года мне дали играть в «Локомотиве», мы показали результат, вот меня и вызвали в команду.