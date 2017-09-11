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10 подвигов Шведа в матче с Хорватией

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Швед
Алексей ШведФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает, как Алексей Швед играл в матче 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Хорватии. 

1.57 после начала игры. Швед с интервалом в полминуты забрасывает два трехочковых: 6:0 в пользу сборной России.

4.29. Хорваты вырываются вперед, но ненадолго: Швед забивает из-под кольца с фолом и добавляет точный штрафной - 13:13. На счету лидера нашей команды уже 11 очков.

19.59. В самом конце второй четверти (наши чаще вели в счете и имели «+6» после технического фола соперников, но добиться серьезного отрыва в первой половине не смогли) Швед мажет издали - мяч даже не касается дужки кольца. Воронцевич берет подбор, его наотмашь бьет по рукам Бендер, однако судьи фиксируют не фол, а аут в пользу россиян. На табло остается 0,6 секунды. Тренер хорватов Петрович требует видеопросмотра - мол, нарушено правило 24 секунд. Арбитры изучают запись, после чего оставляют право на атаку у россиян и добавляют им еще времени - теперь на табло 1,9. Швед, вводя мяч из-за лицевой линии, набрасывает прямо на кольцо, и Мозгов успевает забить до сирены - 46:42, наши впереди. В активе Шведа - 14 очков и 7 голевых передач.

21.25. Швед попадает со средней дистанции. 51:42 - это уже серьезно.

25.38. Швед набирает еще 8 очков за 57 секунд: результативный проход, три точных штрафных (за третий фол Шарича) и дальнее попадание - 61:49. Следует тайм-аут Петровича. На счету Шведа уже 24 очка, и он догнал лидера ЧЕ по средней результативности - немца Денниса Шредера.

26.49. Швед своевременной передачей находит в углу Фридзона. Тот попадает издали, а затем набирает еще пять очков подряд. Разница в счете растет - 69:53.

29.01. Швед реализует один штрафной из двух и обходит Шредера (по итогам матча – 23,7 против 23,2).

29.58. Швед, только что отдавший очередной голевой пас Мозгову под щит, на исходе ответной хорватской атаки вовремя подскакивает к партнеру и вдвоем они вынуждают Богдановича запустить безнадежный «фонарь» - мяч не долетает до корзины на добрый метр. 72:57 в пользу России после трех периодов.

31.13. Швед пасует на дугу Хвостову, который точен, а в следующей атаке сам «ловит» на фол Томаса, получая право на три штрафных. Забрасывает он только два, но и этого достаточно, чтобы наша команда впервые достигла отметки «+20» - 77:57, и игра сделана. Через несколько секунд главный тренер сборной России Сергей Базаревич убирает Шведа с площадки и выпускает Бабурина.

34.36. При счете 86:68 Швед возвращается в игру. Очков он больше не наберет и бросит по корзине лишь один раз, но зато отдаст еще два голевых паса - Зубкову и Воронцевичу. Его итоговая коллекция: 27 очков (броски с игры – 7 из 16, трехочковые – 3 из 9, штрафные – 10 из 12), 12 результативных передач, 4 подбора (все в защите), 1 перехват, 1 потеря (!) и ни одного фола за 32 минуты при «+21» по системе «плюс-минус».

Матч

Хорватия - Россия - 78:101

Состав

Хорватия: Богданович (28), Шарич (13), Зорич (11)

Россия: Швед (27), Зубков (14), Кулагин Д. (14), Фридзон (13), Мозгов (10)

Место и дата

10 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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