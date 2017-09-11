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«Наши держали хорватов в ежовых рукавицах, так же надо и с греками»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия - Хорватия
Россия - ХорватияФото: Global Look Press

Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин - о матче Россия – Хорватия и тактике на четвертьфинал с Грецией.

- Тренерский штаб хорошо разобрал игру хорватов, выяснил, что у соперников нет какой-то систему, что они просто играют каждый от себя.
- Поэтому была выбрана правильная тактика против лидера хорватов Шарича. Съели их поодиночке. В первой половине они еще сопротивлялись за счет высокого индивидуального мастерства, но затем подустали. А наша сборная продолжала играть в командный баскетбол, плюс физически наши ребята оказались лучше готовы.

- Про Шведа что скажите?
- Он сразу попал два дальних броска, и на него начали набрасываться по двое, закрывать на трехочковой линии. А Леша стал идти в проходы и раздавать передачи. Наши ребята поймали игру, которая приносит им победы. Думаю, непросто теперь их будет остановить.

А что касается Шведа, блестящий матч сыграл.

- В конце третьего периода показали скамейку сборной Хорватии. Игроки сидели с потухшим взглядом. Было ясно, что они уже не отыграются.
- Когда ты проигрываешь двадцатник, а твои лучшие солдаты ничего не могут сделать, погибают смертью храбрых, понятно, что битва проиграна. Но ведь и наши постоянно держали соперников в ежовых рукавицах, не отпускали ни на мгновение.

- Греки обыграли очень сильную сборную Литвы. Что там случилось?
- Греки здорово собрались на этом матч, думаю, литовцы просто от них не ожидали такой прыти. Посмотрите, какие сильные сборные покидают чемпионат – литовцы, хорваты, французы, которые весь матч с немцами вели, в концовке проиграли.

- Как обыгрывать сборную Греции?
- Играть точно так же, как с хорватами. Не надо подстраиваться под соперника, думать, как они сыграют, а играть в свой баскетбол, от себя. Думаю, соперника наш тренерский штаб изучил тщательно. Если сыграют, как с хорватами, пойдут дальше. У ребят вырастут крылья, а там и до золота недалеко.

Матч 1/4 финала Россия – Греция пройдет 13 сентября.

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