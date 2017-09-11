Сотый «горчичник» Руни и топ грубиянов АПЛ

Уэйн Руни получает желтую карточку Фото: Gettyimages.ru

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни в минувшем туре получил свою юбилейную 100-ю желтую карточку. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает о топ-хулиганах английского футбола.

Удивительно, но вернувшийся в родной «Эвертон» Уэйн Руни стал всего лишь вторым футболистом в истории Английской Премьер-лиги, получившим 100 и более желтых карточек за свою карьеру. Не менее странно, что такое достижение покорилось нападающему. Мы привыкли к профессиональной грубости от защитников, но ни одного игрока обороны в топ-5 грубиянов нет! Так кто же из футболистов Премьер-лиги жить не может без дежурного «горчичника» и идет на абсолютный рекорд.

1 место – Гарет Барри, «Вест Бромвич Альбион», 119 желтых, 6 красных





Вечно молодой Гарет Барри – завсегдатай списка провинившихся любого арбитра. Англичанину абсолютно не нужно проводить на поле весь матч, чтобы схлопотать желтую карточку. Позиция Барри - опорный полузащитник. Не мудрено, что футболист частенько нарушает правила. В качестве оправдания может служить и факт, что игрок «Вест Бромвича» начинал карьеру как левый защитник, затем перешел в центр и в итоге поднялся «выше». В нынешнем сезоне Барри сыграл уже три игры за «Альбион», но «желтых» еще не получал.

2 место – Уэйн Руни, «Эвертон», 100 желтых, 3 красных





Славящийся своими бойцовскими качествами на поле Уэйн Руни частенько попадает в неприятные ситуации во время матча. Заряженный на борьбу нападающий не стесняется «фолить» против соперников в центре поля. Перейдя в любимый с детства «Эвертон», Руни с первого же матча начал доказывать, что не зря ест свой хлеб. Даже в провальной встрече дома против « Тоттенхэма» бывший капитан сборной Англии выделялся на фоне остальных «ирисок». Руни разошелся не на шутку и во всех трех матчах с начала сезона схлопотал по желтой карточке. Стоит напомнить, что после пятой футболиста ждет дисквалификация. Если так дальше пойдет, то шестую встречу в рамках Английской Премьер-лиги «Эвертон» проведет без своего старого нового форварда.

3 место – Ли Бойер, закончил карьеру, 99 желтых, 4 красных





Один из главных кандидатов на пальму первенства в рейтинге, полузащитник и большой хулиган по совместительству Ли Бойер оказался лишь третьим. Англичанин не дотянул одной желтой карточки до круглого числа. Прославился Бойер не только своей грязной игрой на поле, но и вне оного. Футболист умудрялся драться везде и всегда, избивать англичан и азиатов и даже своих партнеров по команде. Именно за такую потасовку с Кироном Дайером, оба игрока получили по дисквалификации. Любил Ли Бойер и калечить своих оппонентов, расхаживая по их коленям и наступая на пятки. Тогда не повезло Баккари Санья. Английский полузащитник навеки вошел в список главных хулиганов футбола, но по карточкам до почетного звания не дотянул.

4 место – Кевин Дэвис, закончил карьеру, 99 желтых, 2 красных





Всего лишь две красные карточки «проиграл» Ли Бойеру нападающий Кевин Дэвис. Легенда «Болтона» был известен своим силовым стилем игры в нападении. Игра Уэйна Руни чем-то похожа на манеру Дэвиса. Как результат – 99 желтых карточек закончившего карьеру нападающего. По статистике, Кевин Дэвис совершил самое большое количество фолов за всю историю Английской Премьер-лиги. Справедливости ради, стоит упомянуть, что и против звезды «Болтона» «фолили» не меньше.

5 место – Пол Скоулз, закончил карьеру, 97 желтых, 4 красных





Если «рука бога» - привычное прозвище Марадоны, то Пол Скоулз вполне заслуживает звание «рука полубога». Бывший ветеран «Манчестер Юнайтед» дважды получал за игру рукой справедливое наказание. Болельщики из России прекрасно помнят матч «Юнайтед» против питерского «Зенита» в рамках Суперкубка УЕФА. Скоулз отличился не по правилам, получил вторую желтую и удаление. Позже «рыжий» манкунианец выбил мяч рукой с линии собственных ворот в игре против «Фулхэма». Одной из четырех красных карточек в карьере Скоулза оказалась именно эта. Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» принадлежит и своеобразное «достижение». Он стал первым англичанином, удаленным с поля на стадионе «Уэмбли».