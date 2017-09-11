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ЦСКА не выиграет, «Спартак» возьмет очки. Обсуждаем шансы в Лиге чемпионов

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бибрас Натхо и Алан Дзагоев
Бибрас Натхо и Алан ДзагоевФото: «Советский спорт»

Накануне игр российских клубов в Лиге чемпионов «Советский спорт» поинтересовался у экспертов их прогнозами на предстоящие матчи.

Юрий Лайзанс, экс-игрок ЦСКА:

- Играть армейцам в Лиссабоне будет не просто. «Бенфика» - очень сильная команда, которая постоянно борется за чемпионство. Думаю, ЦСКА сыграет вторым номером и станет ждать свои шансы на контратаке. Самое главное - не дать сопернику забить быстрый гол, иначе будет очень сложно отыграться. Я болельщик ЦСКА и буду очень сильно переживать за команду.

Что касается «Спартака», то красно-белые должны обыгрывать «Марибор». Здесь ситуация диаметрально противоположная, чем у ЦСКА с «Бенфикой». «Спартаку» стоит попробовать организовать натиск с первых минут. В таких играх фактор быстрого гола имеет огромное значение. Ну и, конечно, скамейка у Карреры подлиннее, чем у армейцев. 

Андрей Каряка – экс-игрок сборной России:

- Я смотрел матч ЦСКА с «Янг Бойз». Судить армейцев о готовности в Лиге чемпионов по этой игре я бы не стал: с «Бенфикой» все будет абсолютно иначе. При этом я считаю, что ЦСКА находятся в неплохой форме. Они могут показать достойную игру и даже выиграть. Все-таки «Бенфика» при всей ее мощи - это не «Барселона» или «Реал», играть с ними можно. Армейцы могут переиграть соперника за счет индивидуальных действий, они это не раз доказывали. В команде есть хорошие футболисты, способные решить исход встречи в одиночку: прежде всего, Головин и Дзагоев. В принципе, любой из игроков линии атаки способен забить гол: Витиньо, Жемалетдинов... Вот, собственно, эта ударная четверка может доставить большие неприятности «Бенфике».

По матчу «Марибор» - «Спартак»? «Спартак» давно не играл в Лиге чемпионов. И я думаю, что основная мотивация красно-белых – это громко заявить о себе в Европе. Уверен, что «Спартак» выйдет с большим запалом эмоций и это принесет свои плоды. Группа непростая, и «Марибор» - тоже не проходной соперник. Но если команда Карреры не возьмет очки с этой командой, с другими будет гораздо сложнее. Если «Спартак» на что-то претендует в этом турнире, то «Марибор» надо обыгрывать обязательно. 

Руслан Нигматуллин – экс-голкипер ЦСКА и «Спартака»:

- Любой матч в Лиге чемпионов – это праздник для наших болельщиков. Для ЦСКА игры в этом турнире вошли в привычку, и им не надо объяснять, как надо морально готовиться к матчам. Конкретно по игре могу сказать, что в Лиссабоне на поле выйдет команда очень приличного, но в то же время и не запредельного уровня. У армейцев есть в составе футболисты, которые играли против португальского «Спортинга» в финале Кубка УЕФА и выигрывали. В процентном отношении «Бенфика» - 55, армейцы - 45. И то потому, что родные стены и огромная армия фанатов будут поддерживать «Бенфику». Я ставлю на ничью. Добавлю, что, скорее всего, португальцы понесутся сломя голову на первых же минутах. И если ЦСКА не пропустит в первые 20 минут, то чуть подуставших соперников можно будет поймать на контратаке. 

«Бенфика» отлично работает на трансферном рынке. Им поразительно удается выискивать таланты, раскручивать их и удачно продавать. При этом, сама команда не теряет ничего, взамен ушедшим появляются еще игроки.

Если говорить о «Марибор» - «Спартак», то здесь расклад полностью равный, несмотря на то, что игра также выездная. Но я считаю, что у «Спартака» подбор игроков лучше.

Сергей Юран – экс-игрок «Бенфики» и «Спартака»:

- ЦСКА придется не просто туго в Лиссабоне, а очень туго. Во-первых, «Бенфика» - это, пожалуй, самая амбициозная команда Португалии. Во внутреннем чемпионате всегда стоит задача взять только первое место. Если говорить о еврокубках, то ставится цель пройти как можно дальше. Уровень футболистов «Бенфики» довольно приличный, плюс запредельная поддержка болельщиков - это все дает определенный задаток для победы над ЦСКА. Поэтому об их проигрыше и речи быть не может, дай Бог, ничью увезти. Как показывает практика, кто бы ни приезжал, у себя дома «Бенфика» будет смотреться прекрасно.

По матчу «Марибор» - «Спартак» могу сказать, что однозначного фаворита в этой игре нет. От прошлогоднего «Спартака» мало что осталось, а нынешний играет нестабильно. Ребята вроде те же, а игры прошлогодней нет. Но я верю, что футболисты «Спартака» - довольно-таки квалифицированные игроки, чьи индивидуальные качества вполне возможно смогут решить вопрос в их пользу.

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