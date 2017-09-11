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Антонио Конте: Мне придется перевернуть сознание игроков, иначе нас ждет провал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антонио Конте
Антонио КонтеФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Челси» Антонио Конте пообщался с представителями СМИ перед матчем группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, 12 сентября лондонский клуб примет на домашней арене азербайджанский «Карабах» в рамках 1-го тура. Начало встречи – 21.45 мск.

«Английским клубам всегда было тяжело. Все из-за плотного графика. Нам предстоит провести 7 матчей за 21 день. Что ж, придется перевернуть сознание игроков, настроить их должным образом. Самое главное – вовлечь их в процесс. В противном случае, нас ждет провал.

У нас нет времени прохлаждаться. В Лиге чемпионов нас ждут соперники, которые ничуть не слабее команд из Англии.  

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Мы строим команду, которая будет побеждать. – продолжает Конте. – Конечно, на этой уйдет немало времени, но чтобы достичь уровня «Ювентуса», «Реала» или «Барселоны», вы должны работать. 

Что касается состояния игроков, то у меня пару новостей. У Дринкуотера есть проблемы со здоровьем. Азар тренируется в общей группе. Он много работает, чтобы выйти на прежний уровень. Думаю, этому парню не нужно много времени, чтобы вернуть былую форму. 

В прошлом сезоне он показывал удивительную игру. Мы с нетерпением ждем его возвращения. Все знают на что способен этот футболист. Он очень важен для «Челси». Но когда Азар продолжал набирать форму, мы старались сосредоточиться на игре без него. Одно могу сказать точно: он окажется в заявке на ближайшие матчи», – сказал Конте, чьи слова приводит Sky Sports.

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Матч

Челси - Карабах

Место и дата

12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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