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Кинэн вспомнил Кубок Канады. Как ЦСКА дожал «Куньлунь»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты ЦСКА
Хоккеисты ЦСКАФото: ХК ЦСКА

Матч в Шанхае навеял воспоминания о событиях 30-летней давности. 13 сентября 1987 года в первом финальном матче Кубка Канады «Красная машина», разбазарив перевес в счете 4:1 над канадцами, вырвала победу в овертайме 6:5. Хозяев тогда тренировал Железный Майк.

Минут 35 хозяев не было видно вообще. Единственное, чем они запомнились, силовыми приемами. Армейцы в первом периоде о них вовсе забыли. Да и зачем они, коли игра и голы давались. Кузьменко ловко подправил шайбу с пятачка после дальнего броска Ожиганова. Вскоре Скотт в типично канадской манере догрыз момент, преуспев на добивании. В начале второй 20-минутки Капризов замкнул штангу. Уже в типично советском стиле. Отблагодарив Марченко за тонкую передачу.

Первый более или менее опасный бросок по воротам Юханссона «драконы» нанесли минут за шесть до второго перерыва. Пусть и с острого угла, но в стойку.

Майк Кинэн стоял на лавке, засунув руки в карманы. В его глазах мелькнули злые чертики. Тут же на льду схлестнулись Брюле и Сергеев. Рукопашную предотвратили судьи.

Хозяева осмелели. Словацкий защитник Дялога на широком шаге объехал Науменкова, но не сумел в ближнем бою переиграть вратаря. На перерыв команды ушли при безоговорочном преимуществе ЦСКА – 3:0.

Железный Майк в Челябинске уже доказал, что этот счет для его команды – не смертный приговор. «Красные звезды» эти три шайбы у «Трактора» отквитали и вырвали победу по буллитам.

А ровно 30 лет назад на видеокубе в монреальском «Форуме» горели примерно такие же цифры – 4:1 в пользу сборной СССР. Но ведомые Кинэном канадцы забили четыре шайбы подряд и в конце третьего периода вышли вперед – 5:4.

Матч в Шанхае пошел по схожему сюжету. В третьем периоде гостей не было видно. Команда Игоря Никитина стала неуправляемой. Посыпались удаления. Показалось, что наставник армейцев попросту не верил в переворот. За фол Науменкова наказал новичок «Куньлуня» Брюле. Кого опекал на пятачке защитник Пашнин – непонятно. Просто полировал трусами лед.

Вконец растерялся юный «лимитчик» Макеев. Сначала 19-лений защитник позволил себя обыграть лоб в лоб тому же Брюле и через несколько мгновений врезал клюшкой по лицу Вольски. Из носа канадца хлынула кровь, армейцу выписали двойной малый штраф.

В большинстве хозяева, правда, не преуспели. Зато в равных составах Ип на пятачке легко продавил Сергеева и протолкнул шайбу в ворота под щитком Юханссона. 2:3.

Армейцы поплыли. Никитин забыл о тайм-ауте. Светлаков в своей зоне подарил шайбу капитану китайцев Поникаровскому и вынужден был сфолить.

Именно капитан на предпоследней минуте основного времени забил третью шайбу и перевел игру в овертайм. В этот момент в обороне красно-синих царил хаос. Два «Ш», Капризов с двумя «Н»-защитниками (Науменковым и Нестеровым) не знали куда бежать, кого держать. 3:3. 30 лет назад в Монреале овертайм стартовал при счете 5:5.

В формате «3 на 3» техничные армейцы доминировали. Капризов одарил сольным номером. Ушел с шайбой из чужой зоны в нейтральную, потом резко развернулся, каскадом финтов посадил на пятую точку защитника и попытался, переложив шайбу на лопату, перехитрить вратаря. В Ярославле армейцу это удалось. Но Кархунен, видно, ведет картотеку на форвардов. И легко разгадал замысел.

Тут же Шумаков бросал в упор, но на пути шайбы выросли щитки вратаря. Армеец в ярости едва не расколол клюшку. Ведь пока его личный голевой счет на нуле. И все-таки хоккейный бог повернулся к нему лицом. Впрочем, и сам Шумаков не плошал. Обокрал в средней зоне соперника, вышел один на один с вратарем и четко вогнал шайбу в нижний угол. До финальной сирены оставалась… одна секунда. 4:3 – исторический привет Железному Майку.

А тридцать лет назад точку в дополнительное время поставил Александр Семак. Огорченный организатор Кубка Канады Алан Иглсон клятвенно пообещал, что Кленовые листья больше играть в Монреале не будут.

«Куньлунь» же обречен до конца сезона принимать соперников в Шанхае, где интерес к хоккею не такой, как в Пекине. 2145 зрителей на ЦСКА – такую скромную зрительскую аудиторию не собирал даже ледовый дворец на Ленинградском проспекте.

Матч

Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 3:4 О.Т. (0:2, 0:1, 3:0, 0:1)

Голы:

Кузьменко (Плэтт, Нестеров), 8:18 (0:1). Скотт (Нестеров, Шалунов), 19:00 (0:2). Капризов (Шумаков, Марченко), 23:52 (0:3). G. Brueles (Поникаровский, Вольски), 41:38 (1:3). G. Brueles 49:59 (2:3). Поникаровский (Кинрэйд), 58:26 (3:3). Шумаков 64:59 (3:4).

Место и дата

11 сентября 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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