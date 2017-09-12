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Стадо «зубров»: почему греки опаснее, чем многие считают

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стадо «зубров»: почему греки опаснее, чем многие считают
Фото: FIBA

«Советский спорт» представляет сборную Греции – соперника команды России в 1/4 финала Евробаскета-2017.

Даже после схода со сцены великого трио Папалукас-Диамантидис-Спанулис (первые двое завершили карьеры, третий еще играет за клуб) греческая команда не утратила репутации «сборища матерых всезнаек». В основной пятерке формально подотчетных малоизвестному тренеру Костасу Миссасу баскетболистов есть только два вида персон: чемпионы Евролиги – и неоднократные чемпионы Евролиги.

Калатес, Слукас, Папаниколау, Принтезис, Буруссис (при всем уважении к выходящему в стартовом составе 217-сантиметровому юнцу из «Сакраменто» Папаяннису) – это все не просто какие-то там ветераны. Это настоящие «зубры», живые легенды, давно защищающие цвета лучших клубов Старого Света – «Олимпиакоса», «Панатинаикоса» и тому подобных «Фенербахче».

В субботу величие «греческой культуры баскетбольного плей-офф» прочувствовала на своей шкуре сборная Литвы – серебряный призер двух предыдущих ЧЕ и, как выяснилось, посторонний зритель оставшихся матчей ЧЕ нынешнего.

Особенно поразил «дедушка» Буруссис: до большого перерыва он ходил по площадке пешком, а после сделал посмешище из звезды НБА Валанчюнаса. Причем сделал неспешно –с расстановкой, на опыте и технике.

В третьей четверти преимущество греков достигало отметки «+17». А ведь они еле-еле выползли в плей-офф с четвертого места – и после того, как за несколько дней до чемпионата лишились своей главной звезды: форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, вошедшего аж во вторую символическую пятерку НБА-2016/17. Вместе с Кевином Дюрантом и Стефеном Карри!

Уж не знаю, как трудяга Миссас сумел бы «склеить» Адетокунбо с остальными игроками сборной, но сильно подозреваю: сейчас, без этого темнокожего «летуна», сборной Греции даже полегче. Они знают, во что они играют, они знают, как в это играть, – и они успешно делают это уже многие годы. Классики делают классику.

И, уверяю вас, эти мужики, не сломаются, как хорваты, а до последнего будут считать варианты, искать варианты – и цепляться за малейший шанс. 

Швед? Не сомневаюсь, что греки уже вовсю изучают его «антихорватские» подвиги. И будут непременно изучать еще и еще – пока до дыр запись не засмотрят. А потом, на паркете – ничего просто так не отдадут. Они такие.

«Наши держали хорватов в ежовых рукавицах, так же надо и с греками»

Результаты сборной Греции на турнирах последних лет

ОИ-2016 – не участвовала
ЧЕ-2015 – 1/4 финала
ЧМ-2014 – 1/8 финала
ЧЕ-2013 – 2-й групповой турнир

Матч

Греция - Россия

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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