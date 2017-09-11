Уральские качели. «СКА-Хабаровск» увез из Екатеринбурга историческую ничью

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче 9-го тура РФПЛ. О на первый взгляд скучной игре – в репортаже «Советского спорта».

МОМЕНТОВ МАЛО, АГРЕССИИ МНОГО

Пожалуй, вынесенный на понедельник последний матч 9-го тура чемпионата не принес болельщикам много радости. Но все-таки определенные интриги самые искушенные фанаты найти все-таки могли.

Во-первых, в случае победы «Урал» обходил бы «Спартак» в турнирной таблице и продолжал бы находиться на восьмой строчке в турнирной таблице. Во-вторых, «СКА-Хабаровск» готовился к главному – забить наконец-таки свой первый гостевой гол в истории премьер-лиги.

И как бы она, интрига, есть, да не одна, а огня все нет и нет. В первой половине встречи лучший у хабаровчан – Идиев: у него и моментов возникало больше всех, и внимание к нему было приковано в связи с этим особенное. Кроме того, его коллега Марковичтоже смотрелся неплохо, но преимущественно – в работе без мяча, то и дело оттягивая защитников на себя.

Лидер «Урала» в первой 45-минутке – однозначно Чантурия. Грузин то и дело нарезал туда-сюда по правому флангу, в слаломных проходах просачивался в штрафную, где, используя не особо умное и оригинальное завершение, то и дело транжирил моменты. Правда, на 31-й минуте получилось все совсем хорошо – после обыгрыша с партнером Чантурия сходу влепил по воротам Довбни с линии штрафной. Жаль, что не попал: снаряд пролетел над перекладиной.

Самый горячий эпизод первой половины встречи произошел сам собой. Хабаровчане должны были бить штрафной, а уральцы – выстроиться в стенку. Однако при ее построении запившись слово за слово, соперники едва не подрались. И как только градус эпизода стремительно взлетел до небес, арбитр Кирилл Левников наградил главных фигурантов стычки – Арояна и Габулова – желтыми карточками.

«УРАЛ» НЕ ИЗМЕНИЛ СЕБЕ, СКА – НАОБОРОТ

Наверное, не удивительно, что «Урал» в итоге забил, ведь команде Александра Тарханова не удавалось в этом сезоне отличиться только в игре с ЦСКА (0:0). И примерно так же неудивительно, что гол был забит с пенальти. Все-таки вязкие атаки, удушающий стиль в обороне – это и многое другое изначально не настраивали на голевое безумие после перерыва.

Гол положительно сказался на энергетике матча: СКА полетел вперед, «Урал» тоже оживился. Игра раскрылась, скорости возросли, интереснее стало в разы. И это дало свои плоды: хабаровчане наконец-таки забили в гостях, да весьма неплохо! Только на поле появился Федотов, гол не заставил себя долго ждать: комбинацию в штрафной начал Маркович, затем ее продолжил Карасев, ну а Виталий красиво замкнул прострел партнера.

После того, как счет сравнялся, уральцы на повышенных оборотах полетели вперед отыгрываться. Едва не отличился свежий Манучарян, пропустивший старт сезона из-за повреждения. Армянину тупо не повезло: с двух метров в ворота надо попадать.

Финальный навал «шмелей» на гостевые ворота был страшен. Навесы, тонкие передачи, дальние удары, борьба, обыгрыш, угловые – чего только не было в заключительной 10-минутке. Несколько убойных моментов – от Глушкова и Димитрова – так и не помогли

«Уралу» вырвать три очка при своих болельщиках.

В итоге, СКА добился исторической ничьей, в которой в первые в премьер-лиге команда из Хабаровска сумела забить. Ну а «Урал» тоже молодцы – остались одной из самых забивных команд чемпионата несмотря на скучную вывеску и оборонительного соперника и сохранили статус самого усредненного коллектива – семь ничьих в девяти турах РФПЛ.