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«Спартак» разгромили экс-зенитовцы и армеец. Супергонка за лидерство в разгаре!

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» разгромили экс-зенитовцы и армеец. Супергонка за лидерство в разгаре!
Фото: ФК «Крылья Советов»

Интрига еще круче, чем у «Зенита» с «Локомотивом».

«Крылья» продолжают супергонку

В ФНЛ разгоняется шикарная интрига в борьбе за первое место. Чуть снижает ценность то, что между первым и вторым нет особой разницы в плане выхода в премьер-лигу. Однако золотые медали все равно вручают, повод побороться есть.

«Енисей» и «Крылья Советов» идут вровень, перед туром у них совпадало и количество очков, и разница мячей. Только за счет большего количества голов красноярцы лидировали. В 13-м туре они разгромили «Луч» 4:0, но «Крылья» в Москве почти уравняли расклад и забили «Спартаку-2» только на один меньше.

– Эта команда на первом месте в таблице по праву, – признал после крупного поражения главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько. Он назвал «Крылья» тоже лидером, и это справедливо.

Спартаковцы подарили гол бывшему форварду ЦСКА

Спартаковцев уничтожили бывшие игроки «Зенита» и ЦСКА. Открыл счет в конце первого тайма Сергей Корниленко – он в Петербурге провел полгода, закрыл в концовке матча Денис Ткачук, который в основном выступал за «Зенит-2» тут же в ФНЛ. А между этими голами отличился Сергей Самодин – форвард, который в молодости был конкурентом Вагнера и Олича в ЦСКА. Особенно странным и нелепым получился именно гол Самодина: защитники «Спартака» сами отдали ему пас.

«Крылья» вообще смогли сохранить немало людей из состава премьер-лиги: Иван Таранов, Дмитрий Ятченко, Евгений Конюхов, Надсон. Пришел из РФПЛ, хотя не вылетел с «Анжи», Али Гаджибеков. А еще очень интересно посмотреть на 19-летнего защитника Михаила Тихонова – сына главного тренера. Он дебютировал в профессиональном футболе год назад за «Енисей» своего отца, Андрей Тихонов забрал сына с собой в «Крылья», но пока в этом сезоне не выпускал.

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Тихонова любят и хозяева, и гости

Редко бывает, чтобы домашние фанаты поддерживали и своих, и хотя бы кого-то из чужих. Приезд Андрея Тихонова на игру со «Спартаком» – как раз такой необычный повод. Даже сам главный тренер после матча об этом сказал: «Я рад, что болельщики «Спартака» меня помнят, а болельщики «Крыльяев» – уже уважают».

Жаль, что в ФНЛ не умеют делать конфеты из потенциально привлекательных матчей. Этот матч как будто специально вынесли на понедельник, чтобы угробить интерес к нему. Тихонов против «Спартака» – афиша, только олдскульными спартаковскими фанатами можно было наполнить небольшую арену в Академии имени Черенкова. Но – матч начинался в 16:00, причины могут быть любыми, это даже неинтересно. В итоге всего 567 зрителей и никакущая атмосфера даже там, где она могла быть приятной.

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Матч

Спартак-2 - Крылья Советов - 0:3 (0:1)

Голы

Корниленко 38 (0:1). Самодин 62 (0:2). Ткачук 85 (0:3).

Состав

Спартак-2: Максименко, Щербаков, Мамин, Сокол, Бакаев (Самбу, 79), Полубояринов, Пантелеев, Самсонов, Лелюхин (Лихачёв, 85), Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 72)

Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Мияилович (Башкиров, 57), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Корниленко (Ткачук, 63), Алиев (Зотов, 75), Самодин

Предупреждения:

Лелюхин, 8 - Корниленко, 50; Алиев, 65; Ланин, 72

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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