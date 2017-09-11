Загадка для «Бенфики». При Гончаренко ЦСКА в гостях не проигрывает

В групповом турнире Лиги чемпионов армейцы стартуют выездным матчем с португальской «Бенфикой».

ЦСКА, конечно, клуб уникальный. Нынешний групповой турнир Лиги чемпионов – уже 11-й по счету для команды. И каждый раз ей приходится стартовать на поле соперника! 10 предыдущих первых матчей славы красно-синим не принесли – ни одной победы и лишь 4 ничьи.

Именно ЦСКА открыл для России Лигу чемпионов, приняв участие в самом первом розыгрыше-1992/93. Групповой турнир, правда, прошел неудачно (особенно после успеха в двухраундовом противостоянии с «Барселоной») – две ничьи при четырех поражениях. А старт был взят в бельгийском Брюгге – с проигрыша 0:1.

Следующего участия в главном еврокубке пришлось ждать 12 лет. Осенью 2004 года армейцы стартовали как раз в Португалии, где добились нулевой ничьей с «Порту». Через год ситуация повторилась – вновь Порту, вновь матч без голов. И только с четвертой попытки, в Лиге чемпионов-2007/08 ЦСКА, наконец, смог забить в 1-м туре. Сделал это Вагнер Лав на 89-й минуте, однако его мяча не хватило даже для ничьей с ПСВ (1:2).

Позже у красно-синих были два довольно запоминающихся матча в стартовых турах. В обоих они уступали два мяча, однако в итоге добивались ничьих со счетом 2:2. Но в 2011 году с «Лиллем» шансов на победу не было – оформивший дубль Сейду Думбья сравнял счет на 90-й минуте. Зато в прошлом розыгрыше в Леверкузене с «Байером» ЦСКА восстановил равенство еще к перерыву. И во втором тайме вполне мог выиграть, но прервать затянувшуюся неудачную серию первых матчей не сумел. Старт еще двух розыгрышей армейским болельщикам вспоминать совсем не хочется. Они начались с крупных поражений – «космические» 0:3 от «Баварии» (2013/14) и унизительные 1:5 от «Ромы» (2014/15).

Есть у армейцев и еще пара неприятных серий в групповых турнирах Лиги чемпионов. Во-первых, они не могут выиграть уже 10 матчей кряду (4 ничьи и 6 поражений) – с тех пор, как 30 сентября 2015 года одолели дома ПСВ (3:2). Во-вторых, в гостях ЦСКА не побеждает 7 игр подряд. Последний успех датирован 5 ноября 2014-го, когда в Англии был повержен «Манчестер Сити» (2:1). И после этого на выезде армейцы проиграли 6 раз, не уступив лишь тому самому «Байеру» год назад.

Впрочем, все эти неудачи были у ЦСКА с другим главным тренером – Леонидом Слуцким. Виктор Гончаренко, конечно, не волшебник, но повод для оптимизма перед матчем в Лиссабоне есть. Да хотя бы потому, что с новым рулевым армейцы до сих пор не потерпели ни одного поражения на выезде. Ни од-но-го!

Гостевая модель Гончаренко пока работает, как часы. В 11 встречах ЦСКА добился 9 побед, сыграв вничью только с «Краснодаром» (1:1) и «Уралом» (0:0). Пропустил всего 3 мяча, забив при этом 17! В Лиге чемпионов (правда, в квалификационных раундах) вообще одержал две «сухие» победы – над АЕКом (2:0) и «Янг Бойз» (1:0). И на данный момент не пропускает на полях соперников более 5 часов – 304 минуты! Последним, кто смог распечатать армейские ворота в своей домашней игре, был форвард «Тосно» и сборной России Антон Заболотный. Причем забил он не Игорю Акинфееву, а Илье Помазуну. Основной же вратарь ЦСКА в этом сезоне пропустил на выезде только один мяч – в самой первой игре от «Анжи» в Каспийске (3:1).

«Бенфика», впрочем, далеко не «Тосно» и не «Анжи». В стартовавшем месяц назад чемпионате Португалии она выиграла все три домашних матча с общим счетом 10:2. А последнее поражение на своем поле потерпела еще 6 декабря прошлого года – в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов от «Наполи» (1:2). С тех пор сыграла дома 19 матчей (16 побед) и забила 58 голов – более трех в среднем за игру! Выстоять смогли только «Боавишта» (3:3) с «Порту» (1:1) в национальном чемпионате да «Эшторил» в полуфинале Кубка страны (3:3). Правда, первый матч у него «Бенфика» выиграла в гостях со счетом 2:1.

А еще первый соперник ЦСКА в Лиге чемпионов неплохо играет дома с российскими клубами. Из 7 встреч в еврокубках лиссабонцы выиграли 5, забив нашим командам 8 безответных мячей. Не проиграли им в Португалии только сам ЦСКА в 1/16 финала победного Кубка УЕФА-2004/05 (1:1) да «Зенит» в групповой стадии Лиги чемпионов-2014/15 (2:0). Между прочим, команда Андре Виллаш-Боаша тогда тоже играла в Лиссабоне в 1-м туре.

Для ЦСКА поездки в эту страну складывались не самым лучшим образом. Да, именно в Лиссабоне армейцы выиграли финал Кубка УЕФА у «Спортинга» (3:1), но больше за 5 встреч не одержали ни одной победы. С «Порту», кстати, помимо двух нулевых ничьих было поражение в 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 (1:2). Причем хозяева тогда открыли счет уже на 1-й минуте, и сделал это... будущий лидер «Зенита» Халк. Еще одна ничья была с той же «Бенфикой» (1:1) по пути к завоеванию еврокубкового трофея. Наконец, последний матч в Португалии красно-синие провели в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2015/16. И проиграли «Спортингу» (1:2).

Впрочем, ЦСКА остается единственным российским клубом, который еще не уступал «Бенфике» в еврокубках (а кроме него с лиссабонцами играли «Динамо», «Локомотив», «Зенит» и «Спартак») – дома-то в феврале 2005-го была победа 2:0. Так почему бы не продолжить эту традицию и, как минимум, не продлить гостевую беспроигрышную серию с Гончаренко? А, быть может, и вовсе попытаться, наконец, стартовать в группе Лиги чемпионов с победы?