Сухари Лунева, «юбилей» Прудникова, очередные 1:0 Карреры. Вся статистика 9 тура

Андрей Лунев в игре с "Динамо" Фото: ФК «Зенит»

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 9-м туре РФПЛ.

В ПЕРМИ СНОВА ЗАБИВАЕТ МОЛОДЕЖЬ ЦСКА

Армейцы второй чемпионат подряд добились в Перми «сухой» победы (в сезоне-2016/17 – 2:0). Примечательно, что в обеих встречах решающие мячи забивали юные форварды ЦСКА. В мае этого года отличился 19-летний Федор Чалов, теперь – 20-летний Тимур Жамалетдинов, записавший на свой счет первый гол на профессиональном уровне. Между прочим, выход на поле Жамалетдинова – хорошая примета. В этом сезоне он участвовал в четырех матчах, и во всех ЦСКА добился победы: в премьер-лиге – над «Анжи» (3:1 в гостях), «СКА-Хабаровском» (2:0 дома) и «Амкаром» (1:0 на выезде), в Лиге чемпионов – в ответной домашней игре 4-го квалификационного раунда над «Янг Бойз» (2:0).

Таким образом, армейцы по-прежнему не проигрывают в гостях в премьер-лиге с тех пор, как команду возглавил Виктор Гончаренко. С учетом выигрыша в Туле у «Арсенала» еще при Леониде Слуцком (1:0), эта серия достигла уже 10 матчей (8 побед, 2 ничьи и лишь 3 пропущенных мяча). А последнее выездное поражение ЦСКА потерпел 29 октября прошлого года от «Спартака» (1:3).

«Амкар» же по-прежнему не может в этом чемпионате забить на своем поле. А безвыигрышная домашняя серия пермяков теперь тоже составляет 10 встреч (3 ничьи и 7 поражений).

ПРУДНИКОВ И ЮБИЛЕЙ

У «Тосно» другая проблема: по-прежнему нет домашних побед в премьер-лиге. Правда, в игре с «Анжи» дебютант забил на один мяч больше, чем в четырех предыдущих встречах на своем поле, однако для того, чтобы набрать три очка, этого оказалось недостаточно.

Отличившиеся у хозяев Евгений Марков и Вагиз Галиулин во второй раз забили вместе: этот дуэт принес «Тосно» первую победу в РФПЛ – в Туле над «Арсеналом» (2:1). При этом Галиулин в трех своих предыдущих клубах («Рубине», «Сибири» и «Уфе») в премьер-лиге не забивал.

В свою очередь, махачкалинцы прервали серию из пяти гостевых поражений (с общим счетом 1:15). И впервые в 2017 году забили на поле соперника два мяча. В предыдущий раз «Анжи» блеснул результативностью в гостях 22 октября прошлого года, когда разгромил «Томь» в Томске (3:0).

Один из мячей у махачкалинцев забил Александр Прудников, который за свою карьеру успел поиграть в премьер-лиге за десять клубов («Спартак», «Терек», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин», «Динамо», «Амкар» и «Оренбург»). Правда, отличался только в составе четырех – «Спартака», «Анжи», «Рубина» и «Амкара». А этот гол стал для Прудникова 20-м в РФПЛ, который он забил в своем 150-м поединке.

РАСЦВЕТ КАЛАЧЕВА

Впервые в этом сезоне «Ростов» пропустил два мяча. В прошлом чемпионате дома он позволил соперникам отличиться всего четыре раза, причем дважды – лишь «Рубину», у которого выиграл со счетом 4:2. Любопытно, что в предыдущих четырех очных встречах «Арсенал» обязательно забивал ростовчанам, но делал это исключительно по одному разу.

У гостей дублем отметился Лука Джорджевич, забивший столько же мячей, сколько в 25 предыдущих играх премьер-лиги. При этом три из четырех своих голов черногорский форвард отправил в ворота «Ростова»: год назад его точный удар принес «Зениту» победу на «Петровском» (3:2).

В составе ростовчан нельзя не отметить Тимофея Калачева. В нынешнем чемпионате в активе 36-летнего белорусского полузащитника уже четыре мяча (правда, три – с пенальти). А ведь в трех предыдущих сезонах он в 72 матчах в премьер-лиге отличился лишь однажды.

МИНИМУМ «СПАРТАКА»

Спартаковцы под руководством Массимо Карреры одержали 24-ю победу в премьер-лиге и ровно половину из них – со счетом 1:0! Сразу два юбилея отметил автор победного мяча Куинси Промес: голландец забил 50-й гол за «Спартак» в своем 100-м матче за клуб. Плюс догнал в списке лучших бомбардиров чемпионата форварда «Зенита» Александра Кокорина (по 6). Стоит отметить, что Промес поразил ворота «Рубина» уже в четвертый раз. И принес вторую победу красно-белым со счетом 1:0 – 26 апреля 2015 года результативным оказался его удар на «Открытие Арене» на 91-й минуте.

В 10 из 11 последних матчей между этими соперниками преимущество победителя составило всего один мяч. Три встречи завершились со счетом 2:1 (две победы красно-белых, одна – «Рубина»), четырежды «Спартак» победил 1:0, а еще трижды были зафиксированы ничьи (0:0, 2:2 и 1:1). Единственное исключение – матч стартового тура чемпионата-2014/15, в котором спартаковцы разгромили казанцев на их поле со счетом 4:0.

«Рубин» же, уступив в Москве, прервал сразу две свои серии. Во-первых, он никому не проигрывал 6 туров подряд (4 победы и 2 ничьи). Во-вторых, до этого матча оставался единственным клубом, забивавшим во всех матчах чемпионата-2017/18. Всего же голевая серия казанцев прервалась в 10-й игре.

ЛУНЕВ НЕ ПРОПУСКАЕТ ПОЧТИ 500 МИНУТ

Впервые под руководством Роберто Манчини «Зенит» в двух матчах премьер-лиги подряд не забил и, соответственно, не выиграл. Предыдущая подобная серия была у питерцев на рубеже двух лет: в конце 2016-го они со счетом 0:0 сыграли в Ростове-на-Дону, а нынешний начали с нулевой ничьей в Москве с ЦСКА и гостевого поражения от «Амкара» (0:1).

«Динамо» же прервало серию из четырех поражений в поединках с «Зенитом». А пропускало от этого соперника 6 игр кряду – с тех пор, как добилось домашней победы 17 ноября 2012 года (1:0). Правда, тот матч был прерван на 37-й минуте. Выстоять же все 90 минут бело-голубые в предыдущий раз смогли почти шесть лет назад: 15 октября 2011 года встреча на «Петровском» также завершилась нулевой ничьей.

А вот отметить вратаря «Зенита» Андрея Лунева необходимо: он в 20-й раз в карьере отстоял «на ноль» в официальном матче. В премьер-лиге же не пропускает уже 4 игры. А во всех матчах (с учетом Лиги Европы и встречи за сборную против «Динамо») его сухая серия насчитывает уже 493 минуты.

«КРАСНОДАР» НАЛАДИЛ ОБОРОНУ?

Краснодарцы продлили сразу две сухие серии: они не пропускают в чемпионате уже три матча подряд, а в противостоянии с «Уфой» - четыре. К тому же не проигрывают в премьер-лиге 6 встреч кряду (по три победы и ничьи). А три последних гола команды в РФПЛ на свой счет записал вернувшийся в строй Федор Смолов. Гол в ворота уфимцев стал для него 75-м в составе российских команд. Этого рубежа, к слову, достигло не так уж и много бомбардиров. Смолов – только 29-й.

Что до «Уфы», то после яркого старта (8 очков в 4 турах) она смогла лишь дважды сыграть вничью и опустилась с 4-го места на 9-е.

«ЛОКО» В ГОСТЯХ САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

«Локомотив» упустил шанс обойти «Зенит» и стать единоличным лидером чемпионата. Но, тем не менее, продлил свою гостевую беспроигрышную серию, которая достигла шести матчей (три победы и три ничьи). «Локо» также является самым результативным гостевым клубом сезона: в 4 встречах на полях соперников его игроки забили 9 мячей. Причем 7 в двух матчах с другими столичными командами – ЦСКА (3:1) и «Спартаком» (4:3).

Завершилась безничейная серия грозненцев, составившая 17 игр (10 побед и 7 поражений). В предыдущий раз тогда еще «Терек» сыграл вничью 2 апреля – в Перми с «Амкаром» (1:1).

ХАБАРОВСК НЕ ПРОИГРЫВАЕТ ПЯТЬ ИГР

В седьмой раз за 9 туров «Урал» сыграл вничью. И в пятый – со счетом 1:1. А в Екатеринбурге победитель не был выявлен во всех 5 встречах. На своем поле уральцы не могут добиться победы уже 8 матчей подряд (6 ничьих и 2 поражения) – после того, как 16 апреля со счетом 1:0 одолели главного аутсайдера прошлого чемпионата «Томь».

Пять туров кряду никому не проигрывает «СКА-Хабаровск», однако эта серия не позволяет дебютанту РФПЛ подняться выше 15-го места. Напомним, что дальневосточники стартовали с 4 поражений. Теперь же они четвертый матч подряд завершили вничью.