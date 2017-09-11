Самая странная победа СКА в сезоне: спас лучший центр по версии Дацюка (видео)
Петербуржцы пропустили первыми не первый раз, но проблем с собственными голами у них возникло больше, чем обычно.
СКА стал лидером рейтинга «Советского спорта» по маркетинговой
работе клубов КХЛ. Там как раз речь шла про быстрое реагирование на крутые
события и примером было подписание Павла Дацюка с оперативным появлением
линейки продукции с ним. Главным хитом нового сезона стало даже не появление на
трибуне пушки, которая стреляет после каждого гола СКА, а непредсказуемое
событие – когда отключилась запись гимна России, и полные трибуны Ледового
спели его а капелла.
Оказывается, чтобы делать круто и душевно, не всегда нужно
добавлять технической начинки, что-то дополнительно обустраивать – иногда достаточно
просто не включать звук. Та игра с «Витязем», где публика включилась и спасла
ситуацию спонтанно, была две недели назад. На следующей домашней СКА решил повторить:
теперь сознательно в Ледовом дали только несколько первых звуков гимна, чтобы
народ вступил, а затем дали болельщикам исполнить. Получилось не так эмоционально,
потому что не неожиданно, но не менее душевно. Теперь точно похоже на традицию.
СКА уже трижды пропускал в этом сезоне первым: «Слован»
выиграл первый период 1:0 в Петербурге – получил 1:7, «Витязь» и «Торпедо» дожили
до серии буллитов, но тоже проиграли. Внезапно «Лада» в Ледовом продержалась
дольше всех.
Тольяттинцы неожиданно забили в самом начале, на шестой
минуте – это был первый и практически единственный момент «Лады». Герой эпизода
– Станислав Бочаров, он убежал один на один, протащил шайбу между Зубаревым и
Херсли и забил.
СКА обозлился и включил ураган. 24 броска по Александру
Лазушину за первый период, темп бомбардировки страшный. Но бывший вратарь «Динамо»,
с которым Олег Знарок отлично знаком, тащил. СКА попадал в штангу и перекладину,
а еще «Лада» просто шикарно блокировала броски. После второго периода
петербуржцы бросили в створ 32 раза, а еще 14 раз шайбу приняли на себя полевые
игроки.
Петербуржцы включились на максимум, кроме мощных атак и
копны моментов, они были хороши и в силовой борьбе: Егор Рыков, например,
исполнил почти идеальную «мельницу» – силовой прием, после которого игрок «Лады»
буквально взлетел.
Полчаса у СКА не получалось даже сравнять – это, конечно, не добавляет ничего в таблицу, не помогает продвинуться к плей-офф, но именно в этом одно из главных достижений «Лады» в Петербурге.
«Динамо» обыграло СКА – 5:0. Но это не то, о чем вы подумали
В начале сезона Павел Дацюк дал несколько больших интервью.
В одном из разговоров его попросили назвать лучшего центрального нападающего –
того, который его восхищает. Многие наверняка удивились, но капитан СКА выделил
Николая Прохоркина.
Первый сезон в Петербурге у молодого центрального получился
не совсем: всего шесть шайб за регулярку, периодическое непопадание в состав.
Во втором он не продвинулся выше третьего звена, однако уравнивание ролей после
ухода Шипачева и Дадонова ему помогло. Прохоркин забил уже четыре гола:
поучаствовал в разгромах «Слована» и «Северстали», а еще забросил важные шайбы
ЦСКА и как раз «Ладе».
В перерыве в телетрансляции Прохоркин честно сказал: пришлось импровизировать. Действительно: наигранные комбинации не помогли, а настойчивость Николая сработала.
За-би-вай! #СКАЛАД pic.twitter.com/JRknLOCCha— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 сентября 2017 г.
«Лада» выдержала и не позволила СКА забить много. Решающий, победный гол тольяттинцы пропустили вообще после странного эпизода: Алексей Кириллов ударил клюшкой по лицу Сергея Плотникова, а удалили почему-то Иржи Новотны. Причем на четыре минуты, хотя крови на лице у форварда СКА не было, он даже не ушел на скамейку и остался реализовывать большинство.
Забил Павел Дацюк,
Новотны в паузе после гола особенно яростно спорил, а Артис Аболс через
несколько минут заработал еще и штраф за неспортивное поведение.
Победа над «Ладой» получилась для СКА слишком нервной и напряженной. Тем не менее у действующего чемпиона девятая победа в девяти стартовых матчах.