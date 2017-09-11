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Самая странная победа СКА в сезоне: спас лучший центр по версии Дацюка (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Самая странная победа СКА в сезоне: спас лучший центр по версии Дацюка (видео)
Фото: ХК СКА

Петербуржцы пропустили первыми не первый раз, но проблем с собственными голами у них возникло больше, чем обычно.

СКА стал лидером рейтинга «Советского спорта» по маркетинговой работе клубов КХЛ. Там как раз речь шла про быстрое реагирование на крутые события и примером было подписание Павла Дацюка с оперативным появлением линейки продукции с ним. Главным хитом нового сезона стало даже не появление на трибуне пушки, которая стреляет после каждого гола СКА, а непредсказуемое событие – когда отключилась запись гимна России, и полные трибуны Ледового спели его а капелла.

Оказывается, чтобы делать круто и душевно, не всегда нужно добавлять технической начинки, что-то дополнительно обустраивать – иногда достаточно просто не включать звук. Та игра с «Витязем», где публика включилась и спасла ситуацию спонтанно, была две недели назад. На следующей домашней СКА решил повторить: теперь сознательно в Ледовом дали только несколько первых звуков гимна, чтобы народ вступил, а затем дали болельщикам исполнить. Получилось не так эмоционально, потому что не неожиданно, но не менее душевно. Теперь точно похоже на традицию.


СКА уже трижды пропускал в этом сезоне первым: «Слован» выиграл первый период 1:0 в Петербурге – получил 1:7, «Витязь» и «Торпедо» дожили до серии буллитов, но тоже проиграли. Внезапно «Лада» в Ледовом продержалась дольше всех.

Тольяттинцы неожиданно забили в самом начале, на шестой минуте – это был первый и практически единственный момент «Лады». Герой эпизода – Станислав Бочаров, он убежал один на один, протащил шайбу между Зубаревым и Херсли и забил.

СКА обозлился и включил ураган. 24 броска по Александру Лазушину за первый период, темп бомбардировки страшный. Но бывший вратарь «Динамо», с которым Олег Знарок отлично знаком, тащил. СКА попадал в штангу и перекладину, а еще «Лада» просто шикарно блокировала броски. После второго периода петербуржцы бросили в створ 32 раза, а еще 14 раз шайбу приняли на себя полевые игроки.

Петербуржцы включились на максимум, кроме мощных атак и копны моментов, они были хороши и в силовой борьбе: Егор Рыков, например, исполнил почти идеальную «мельницу» – силовой прием, после которого игрок «Лады» буквально взлетел.

Полчаса у СКА не получалось даже сравнять – это, конечно, не добавляет ничего в таблицу, не помогает продвинуться к плей-офф, но именно в этом одно из главных достижений «Лады» в Петербурге.

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В начале сезона Павел Дацюк дал несколько больших интервью. В одном из разговоров его попросили назвать лучшего центрального нападающего – того, который его восхищает. Многие наверняка удивились, но капитан СКА выделил Николая Прохоркина.

Первый сезон в Петербурге у молодого центрального получился не совсем: всего шесть шайб за регулярку, периодическое непопадание в состав. Во втором он не продвинулся выше третьего звена, однако уравнивание ролей после ухода Шипачева и Дадонова ему помогло. Прохоркин забил уже четыре гола: поучаствовал в разгромах «Слована» и «Северстали», а еще забросил важные шайбы ЦСКА и как раз «Ладе».

В перерыве в телетрансляции Прохоркин честно сказал: пришлось импровизировать. Действительно: наигранные комбинации не помогли, а настойчивость Николая сработала.

«Лада» выдержала и не позволила СКА забить много. Решающий, победный гол тольяттинцы пропустили вообще после странного эпизода: Алексей Кириллов ударил клюшкой по лицу Сергея Плотникова, а удалили почему-то Иржи Новотны. Причем на четыре минуты, хотя крови на лице у форварда СКА не было, он даже не ушел на скамейку и остался реализовывать большинство.

Забил Павел Дацюк, Новотны в паузе после гола особенно яростно спорил, а Артис Аболс через несколько минут заработал еще и штраф за неспортивное поведение.

Победа над «Ладой» получилась для СКА слишком нервной и напряженной. Тем не менее у действующего чемпиона девятая победа в девяти стартовых матчах.

Матч

СКА - Лада - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Бочаров 5:17 (0:1). Прохоркин (Плотников), 36:21 (1:1). Дацюк (Ковальчук, Гусев), 46:24 (2:1). Ковальчук (Гусев), 48:27 (3:1).

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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